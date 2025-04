Le don de 150 000 $ de KPMG au Canada au Club des petits déjeuners du Canada contribuera à de meilleurs débuts pour les enfants

MONTRÉAL, le 30 avril 2025 /CNW/ - Dans le cadre de sa nouvelle campagne KPMG Pour le mieux, KPMG au Canada a annoncé sa collaboration avec le Club des petits déjeuners du Canada (le « Club »). Le cabinet remettra un don de 150 000 $ et offrira des heures de bénévolat pour aider à répondre à la demande urgente et croissante de programmes de déjeuners scolaires.

Le Club estime qu'un enfant canadien sur trois se rend à l'école le ventre vide.

« Tous les enfants méritent de pouvoir réaliser leur plein potentiel, et pour cela, ils ont besoin de notre aide », affirme Benjie Thomas, chef de la direction et associé principal chez KPMG au Canada.

« Nous avons comme objectif de soutenir les jeunes à un moment crucial de leur vie. Notre collaboration avec le Club constitue un élément essentiel de notre campagne KPMG Pour le mieux, qui vise à offrir du soutien en matière d'éducation, d'emploi et d'entrepreneuriat aux jeunes défavorisés. Chez KPMG, la génération d'un changement positif et durable dans nos communautés n'est pas qu'une action; elle fait partie de notre identité. »

En vue de la Semaine de l'action bénévole, des employés de KPMG d'un bout à l'autre du pays se sont réunis dans des salles de conférence pour emballer des déjeuners nutritifs qui seront remis à des écoles locales.

« Les occasions de bénévolat comme celle-ci ont non seulement une incidence positive sur la communauté, mais elles créent également un sentiment d'appartenance chez les employés », indique Lisa Cabel, leader nationale, Droit de l'emploi et du travail, KPMG au Canada et membre du conseil d'administration du Club. « Prendre du temps dans une journée occupée pour redonner aux enfants dans le besoin avec mes collègues s'est avéré une expérience très enrichissante. »

En tant que chef de file national qui veille à ce que tous les enfants bénéficient des mêmes chances de réussir, le Club travaille avec la communauté pour offrir des déjeuners nutritifs et équilibrés dans les écoles. Ses programmes jouent un rôle essentiel dans la création d'un environnement inclusif qui favorise le bien-être de plus de 650 000 enfants à l'échelle du Canada.

« Les enfants représentent l'avenir de ce pays, et il est important que nous nous assurions que chacun d'entre eux puisse réussir et se réaliser pleinement. Joindre nos efforts à ceux d'organisations comme KPMG peut faire toute la différence », affirme Tommy Kulczyk, président et chef de la direction du Club.

La contribution de KPMG permettra d'offrir un déjeuner nutritif à environ 75 000 enfants, en plus de les aider à adopter de saines habitudes alimentaires qui auront une incidence durable sur leur réussite scolaire et leur bien-être général*.

« L'insécurité alimentaire est une préoccupation croissante chez les Canadiens », déclare M. Thomas. « En tant que dirigeants d'entreprises, nous avons la responsabilité d'agir et de faire une réelle différence dans la vie des enfants et de leur famille. »

* Valeur moyenne basée sur les programmes pris en charge.

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils et société à responsabilité limitée, appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit, et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales - Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux -, KPMG compte plus de 10 000 professionnels et employés dans plus de 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Consultez kpmg.ca/fr pour plus d'information.

Pour toute demande d'information de la part des médias, adressez-vous à :

Alannah Page

Service national des communications et Relations avec les médias

KPMG au Canada

306-934-6255

[email protected]

SOURCE KPMG LLP