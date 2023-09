Mark Feigenbaum et son équipe font profiter KPMG de leur expertise en droit transfrontalier et en fiscalité

MONTRÉAL, le 20 sept. 2023 /CNW/ - KPMG au Canada a la joie d'annoncer que Mark Feigenbaum et l'équipe de Feigenbaum Consulting se sont joints au cabinet pour renforcer ses services juridiques et de planification fiscale transfrontaliers. Avocat et comptable en exercice, les nouvelles fonctions d'associé de M. Feigenbaum consisteront également à travailler en étroite collaboration avec le Bureau de gestion familiale de KPMG.

« Mark est un avocat, un comptable et un conseiller accompli, qui possède des titres de compétences exceptionnels et trois décennies d'expérience comme représentant du secteur privé et de clients fortunés », a commenté Frank Giordano, associé en fiscalité et leader du groupe Technologie, médias et télécommunications, KPMG au Canada. « Son cabinet offre des services-conseils pour une vaste gamme de questions fiscales, financières et transfrontalières, et possède une connaissance particulière du secteur du sport et du divertissement. « En unissant nos forces à celles de Mark et de son équipe, nous sommes dans une position unique pour répondre à la demande croissante de services professionnels personnalisés, en particulier pour nos clients du bureau de gestion familiale qui ont des entreprises et des résidences dans plusieurs administrations », a-t-il ajouté.

M. Feigenbaum, qui a fondé Feigenbaum Consulting en 2003, est un avocat agréé et détient le titre de Fellow of Chartered Professional Accountant (FCPA) de l'Ontario. Basé à Toronto, le cabinet comptable et juridique qu'il a créé offre une gamme complète de services, notamment la planification fiscale, la conformité et les litiges, la planification successorale transfrontalière, les testaments, les fiducies et les litiges. M. Feigenbaum et son équipe de neuf membres travailleront depuis le bureau de KPMG au nord de Toronto.

« Ayant passé mes premières années de carrière au sein du cabinet de fiscalité transfrontalière de KPMG, je suis ravi de rejoindre la famille KPMG », s'est réjoui M. Feigenbaum, associé chez KPMG au Canada. « Les services intégrés qui aident les particuliers et les familles mobiles à répondre à leurs besoins complexes en matière de planification fiscale, juridique, patrimoniale et successorale font l'objet d'un vif intérêt. En combinant notre cabinet aux forces multidisciplinaires de KPMG et à son vaste réseau de professionnels, nous offrirons à nos clients une gamme complète de services adaptés à leurs situations particulières », a-t-il affirmé.

M. Feigenbaum a défendu des causes très médiatisées devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario, la Cour canadienne de l'impôt et les cours d'appel fédérales et provinciales au Canada. Il a également plaidé devant la Cour fédérale de l'impôt des États-Unis, plusieurs cours de district et cours d'appel fédérales, et a présenté une requête à la Cour suprême des États-Unis sur une question fiscale transfrontalière. Tout au long de sa carrière, M. Feigenbaum a enseigné dans plusieurs établissements. Il détient un doctorat en sciences juridiques, fiscalité internationale (JSD), une maîtrise en droit du divertissement (LLM) et des diplômes de Juris Doctor (J.D.) de la Thomas Jefferson School of Law, de la Southwestern School of Law et de la Purdue University. Il a également obtenu d'autres diplômes et attestations de la Harvard Law School, de la Harvard Business School et de l'Osgoode Law School. Il est fréquemment appelé à parler dans les médias et dans des conférences partout en Amérique du Nord.

KPMG cabinet juridique s.r.l. est le cabinet d'avocats affilié à KPMG au Canada.

Un mot sur KPMG au Canada

