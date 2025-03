Le don de 150 000 $ de la Fondation KPMG servira à offrir de l'éducation, des ressources, du mentorat et du perfectionnement aux jeunes marginalisés et racisés

MONTRÉAL, le 31 mars 2025 /CNW/ - KPMG au Canada est fier de s'engager à verser 150 000 $ sur 3 ans à la fondation Pinball, qui vise à aider les jeunes Canadiens issus de communautés mal desservies du pays à s'épanouir. Ce don contribuera à éliminer les obstacles à l'éducation postsecondaire et à créer des passerelles vers de nouvelles occasions grâce à du mentorat personnel et professionnel.

« Nous sommes ravis d'appuyer l'engagement de la fondation Pinball à fournir aux jeunes les ressources et le mentorat dont ils ont besoin pour réussir. Cette initiative aide les gens à croître et encourage l'innovation, créant ainsi des possibilités pour les générations futures », a affirmé Benjie Thomas, chef de la direction et associé principal, KPMG au Canada.

Selon Statistique Canada, le taux d'emploi des personnes âgées de 15 à 24 ans a diminué de 2,5 % en 2024, ce qui a prolongé la tendance à la baisse observée au printemps 2023. En décembre 2024, ce taux était inférieur de 4,4 % à sa moyenne d'avant la pandémie.

« Pour bâtir un avenir solide et prospère pour le Canada, les jeunes doivent avoir accès à de précieuses occasions soutenant leur croissance et leur perfectionnement professionnel. Nous avons tous la responsabilité de préparer la prochaine génération en lui donnant les compétences dont elle a besoin pour innover et façonner l'avenir de notre pays », a ajouté M. Thomas.

La fondation Pinball, fondée en 2007 par le légendaire porteur de ballon de la Ligue canadienne de football Michael « Pinball » Clemons et sa femme Diane, travaille avec les jeunes marginalisés qui « jouent sur le banc » pour les aider à s'élancer sur le terrain de jeu. Cette fondation offre un soutien financier pour les frais de scolarité, les manuels scolaires et la technologie, ainsi que du mentorat de groupe, un encadrement individuel pour la préparation à une carrière et un placement professionnel après l'obtention d'un diplôme. Grâce à l'aide de KPMG, la fondation prévoit élargir considérablement son programme afin de fournir un soutien complet à un plus grand nombre d'étudiants.

« Avoir KPMG en tant que parrain communautaire nous aidera à tirer pleinement parti de l'éducation et du mentorat afin de préparer nos jeunes pour leur avenir, a déclaré M. Clemons. Ensemble, nous bâtirons une communauté florissante qui favorise la préparation à la carrière, la résilience et l'accès à des réseaux qui améliorent l'entrée sur le marché de l'emploi et donnent aux étudiants les moyens de réussir à long terme dans leur parcours professionnel. »

Le don de KPMG à la fondation Pinball aidera directement les jeunes qui souhaitent poursuivre une carrière universitaire en comptabilité, et facilitera leur entrée sur le marché du travail. Dans le cadre de cette collaboration continue, les membres du personnel de KPMG auront l'occasion de redonner à leur communauté et de participer à diverses initiatives et activités dirigées par la fondation.

