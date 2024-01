MONTRÉAL, le 15 janv. 2024 /CNW/ - KPMG Entreprises privées poursuit sa croissance au Québec avec l'acquisition du cabinet montréalais Ruby Stein Wagner (RSW), offrant des services spécialisés en audit et certification, fiscalité, et conseil pour les bureaux familiaux et les clients privés.

Les professionnels de RSW rejoindront l'équipe de KPMG Entreprises privées, qui se concentre exclusivement sur les entrepreneurs, les entreprises familiales et les entreprises en croissance au Québec, et compte désormais plus de 400 professionnels dans la province.

« L'ajout des professionnels de RSW à notre équipe renforce notre habileté à répondre aux besoins des entrepreneurs de la grande région de Montréal et à augmenter nos capacités de bureau familial et de clients privés », déclare Benoit Lacoste Bienvenue, associé directeur, Province de Québec, KPMG au Canada. « Nos deux organisations partagent une vision commune d'offrir des services de conseil innovants développés des suites de nos nombreuses années d'expérience et l'expertise dont les entrepreneurs québécois, les familles et les clients privés ont besoin pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs et aspirations. »

Cette acquisition est alignée avec la volonté de la firme de renforcer ses capacités à fournir des solutions pratiques et réalisables avec un service exceptionnel et une excellence technique dans la province.

« Nous sommes ravis de notre association avec KPMG Entreprises privées, qui partage notre engagement envers les petites et moyennes entreprises privées », déclare Kyriakos Linardakis, co-associé directeur, RSW. « Ensemble, nous pouvons fournir des solutions complètes pour aider les entreprises à croître. Nous sommes impatients de franchir cette prochaine étape et de renforcer notre capacité à mieux soutenir nos clients. »

Cette nouvelle acquisition est la dernière d'une série qui a commencé en 2018 et fait partie de la stratégie de croissance de KPMG au Québec.

À propos de KPMG au Québec

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils, est une société à responsabilité limitée. Les 2 000 membres du personnel mettent chaque jour leur expérience, leur motivation et leurs expériences diversifiées au service des organisations et des communautés canadiennes. À travers nos différents services, nous avons pour objectif de faire évoluer les choses en offrant des conseils novateurs, des solutions numériques et un service exceptionnel pour aider nos clients à gérer les risques, à profiter de nouvelles occasions et à demeurer concurrentiels.

Le cabinet est établi en vertu des lois de l'Ontario et est un cabinet membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus de renseignements : kpmg.com/ca/fr.

SOURCE KPMG LLP

Renseignements: Contact médias : Julie Perrier, KPMG au Québec, (514) 831-3019, [email protected]