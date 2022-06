KPMG aux États-Unis et KPMG au Canada lancent un centre de collaboration dans le métavers

« Le métavers offre des occasions d'affaires. C'est une façon d'attirer de nouveaux talents et de créer des liens entre les gens partout dans le monde grâce à une nouvelle expérience de collaboration , a déclaré Laura Newinski , vice-présidente et chef de l'exploitation chez KPMG aux États-Unis. L'expérience unique que nous offre notre centre de collaboration nous permettra de mettre à profit la créativité et la passion de nos employés et de nos clients pour accélérer l'innovation. »

« Le lancement d'un espace de collaboration dans le métavers est l'évolution naturelle de notre parcours en tant que cabinet axé sur l'innovation », a affirmé Elio Luongo, chef de la direction et associé principal chez KPMG au Canada. Le monde a radicalement changé au cours des dernières années. Nos employés et nos clients souhaitent explorer de nouvelles méthodes de travail. Ce centre leur offre un nouvel espace immersif pour échanger des idées. »

KPMG aux États-Unis et KPMG au Canada progressent vers le Web 3.0

Le lancement fait suite à des annonces récentes des deux cabinets sur la cryptomonnaie et le Web 3.0 :

KPMG aux États-Unis a intégré les jetons non fongibles et la cryptomonnaie à sa formation d'orientation pour les nouveaux professionnels.

Les deux cabinets ont aussi récemment commencé à tirer parti de Chain Fusion ® , un outil exclusif qui permet de fournir des services d'audit aux sociétés cryptonatives, de services financiers et de technologie financière.

Dans le cadre de leur prochaine feuille de route en innovation stratégique, les cabinets continueront d'explorer les possibilités offertes dans le monde de la cryptomonnaie et du Web 3.0, de créer conjointement de nouveaux outils et solutions qui fournissent des renseignements essentiels, de lancer des plateformes d'apprentissage et de perfectionnement immersifs, de recruter du personnel qualifié pour prêter son expertise et de naviguer dans la convergence évolutive des mondes physique et numérique, entre autres.

Accélérer l'innovation pour un monde « physioconnecté »

« Le métavers et le Web 3.0 représentent la prochaine génération d'Internet et transformeront la façon dont les entreprises et les consommateurs interagissent, transigent, socialisent et travaillent, a déclaré Cliff Justice, associé au sein du groupe Innovation et solutions d'entreprise de KPMG aux États-Unis. Les chefs d'entreprise cherchent à passer rapidement les phases exploratoires et à déployer des solutions pour former les employés, mobiliser les clients et étendre leur marque sur ce nouveau marché. »

« Le métavers nous permet de vivre l'expérience du monde « physioconnecté », où les mondes physique et numérique se heurtent, a déclaré Armughan Ahmad, président et associé directeur du groupe Solutions numériques de KPMG au Canada. Le métavers représente une occasion d'affaires de 13 000 milliards de dollars qui pourrait compter jusqu'à cinq milliards d'utilisateurs d'ici 2030. Notre première expérience immersive de métavers permettra à notre personnel, à nos clients et à nos communautés de dépasser l'environnement virtuel bidimensionnel traditionnel et d'offrir de nouveaux niveaux de connexion sociale, de mobilité et de collaboration. Voyez-le comme un 'monde sans frontières' qui a le potentiel d'améliorer nos vies en offrant de nouvelles occasions de travailler, d'apprendre et de jouer. »

Une équipe dévouée pour guider les clients dans l'écosystème du métavers

KPMG aux États-Unis et KPMG au Canada ont formé des équipes dévouées ayant une vaste expérience en technologie et en innovation pour offrir un soutien stratégique et technique dans tout l'écosystème du métavers, y compris sa conception. Ces équipes utilisent les jetons non fongibles (JNF), les cryptoactifs, l'engagement communautaire, ainsi que l'intégration élargie du Web 3.0.

Les leaders de KPMG aux États-Unis comprennent Cliff Justice, associé au sein du groupe Innovation et solutions d'entreprise; Anu Puvvada, directrice générale, Innovation; et Kevin Bolen, chef, Services-conseils, stratégie et placements. Parmi les leaders de KPMG au Canada, nous comptons Armughan Ahmad, président et associé directeur du groupe Solutions numériques; Katie Bolla, coleader, groupe Métavers et associée, Expérience client et Innovation; et Kareem Sadek, coleader, groupe Métavers et coleader, Services liés aux cryptoactifs et à la chaîne de blocs.

Découvrez-en davantage sur les services-conseils liés au métavers de KPMG au Canada.

