KPMG au Canada s'associe à Faethm pour prédire l'impact des technologies émergentes sur la main-d'œuvre

Une société australienne équipée d'une plateforme SaaS d'analyse par IA aide ses clients à déterminer les répercussions de la perturbation numérique sur l'emploi.

TORONTO, le 9 déc. 2019 /CNW/ - KPMG au Canada a annoncé aujourd'hui une alliance stratégique avec Faethm, une plateforme mondiale d'analyse SaaS, pour prédire l'impact des technologies émergentes, comme l'intelligence artificielle (IA), sur les emplois au Canada.

« Cette alliance nous permet d'aider les secteurs privé et public à se préparer pour l'avenir du marché du travail », déclare Michael Mitchell, associé, Services-conseils en TI, Services-conseils - Management, KPMG au Canada. « On craint beaucoup que les progrès rapides de l'intelligence artificielle, de l'automatisation et de l'apprentissage machine n'entraînent la suppression d'emplois. De concert avec Faethm, nous nous engageons à aider nos clients canadiens à mieux comprendre l'avenir du travail et à mieux s'y préparer. »

Basée à Sydney, Faethm conjugue des analyses exclusives aux données des clients pour diagnostiquer et prédire l'impact probable de la technologie émergente sur un emploi, une main-d'œuvre, une entreprise, un secteur, une région ou une économie donnés. À l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle sophistiqués, l'entreprise interprète les données des clients pour prévoir les répercussions stratégiques, technologiques et humaines, ainsi que l'offre et la demande probables en matière d'emplois et de compétences. Ces prévisions permettent aux dirigeants de structurer, d'outiller et d'accroître ou réduire leurs effectifs pour le travail et les occasions que les technologies créent.

« Notre équipe est très heureuse à l'idée de travailler avec un leader comme KPMG, en particulier dans l'un des principaux pays qui prennent des mesures pour préparer la main-d'œuvre à l'avenir », affirme Greg Miller, directeur général de Faethm. « La première étape de cette révolution du marché du travail est une prise de décision fondée sur les données. Faethm facilite cette étape et soutient la mise à profit des investissements technologiques dans la stratégie de ressources humaines des entreprises et des administrations publiques. »

En collaboration avec Faethm, KPMG interprétera les résultats et les points de vue des clients afin d'aider les entreprises et les administrations publiques à valider leurs programmes de transformation numérique et leurs stratégies et politiques relatives aux personnes plus âgées. Nous aiderons en outre les clients à prévoir les compétences, les postes et la composition des effectifs qui seront nécessaires pour l'avenir.

« Il faut bien préparer la main-d'œuvre pour permettre de faire la transition, dit M. Mitchell. De plus en plus d'entreprises et d'administrations publiques réalisent que de nouvelles technologies puissantes comme la robotique, les véhicules autonomes, l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine auront des retombées socio-économiques, mais ils ne savent pas comment y réagir. Nous croyons fermement qu'il est important de les aider à prendre une longueur d'avance. »

À propos de KPMG au Canada

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils (kpmg.ca) et société canadienne à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet canadien membre de KPMG International Cooperative (« KPMG International »). KPMG compte plus de 7 000 professionnels et employés dans 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG est reconnu pour être un employeur de choix et pour offrir l'un des meilleurs lieux de travail au pays.

Les cabinets indépendants membres du réseau KPMG sont affiliés à KPMG International, entité suisse. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel.

SOURCE KPMG LLP

Renseignements: Sinead McElhinney, Directrice principale, Services numériques, KPMG au Canada, 416-884-0033, smcelhinney@kpmg.ca