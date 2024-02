Incarner nos valeurs apporte une valeur inégalée à nos clients, à nos collectivités ainsi qu'à nous-mêmes

MONTRÉAL, le 14 févr. 2024 /CNW/ - KPMG au Canada a l'honneur de faire partie du palmarès des Meilleurs lieux de travailMC avec les équipes de direction les plus fiables 2024, établi par Great Place to Work®.

« Chez KPMG, nous incarnons nos valeurs et nous nous faisons mutuellement confiance pour agir dans l'intérêt de nos employés, de nos clients et nos collectivités, même lorsque c'est difficile, a affirmé Elio Luongo, chef de la direction et associé principal de KPMG au Canada. Dans un monde où le rythme accéléré du changement crée de l'incertitude, la confiance est la pierre angulaire sur laquelle nous avons bâti notre entreprise et notre réputation. C'est ce qui permet à nos employés de se réaliser pleinement et d'être véritablement eux-mêmes, d'avoir le courage de prendre des décisions difficiles pour leurs clients, de nouer des liens de camaraderie et de créer un sentiment d'appartenance. »

« Nous sommes fiers et humbles d'être encore une fois reconnus pour nos efforts visant à favoriser une culture axée sur des normes d'éthique très élevées, le respect, l'inclusion et le bien-être pour nos employés. Chaque personne ici veut avoir une influence positive dans son travail et dans la vie des autres. C'est ce que nous sommes et, ensemble, nous nous apportons une valeur inégalée à nos clients, à nos collectivités ainsi qu'à nous-mêmes. Je suis profondément reconnaissant et fier de faire partie de cette équipe et de tous nos employés. »

Le Great Place to Work® Institute définit cinq dimensions du renforcement de la confiance : la crédibilité, l'équité, le respect, la camaraderie et la fierté. D'après les réponses des employés aux énoncés de l'indice de confiance liés à l'efficacité du leadership et à la confiance en soi, les principaux attributs accordés à l'équipe de direction de KPMG comprenaient, entre autres, l'honnêteté, l'éthique, la compétence, l'accessibilité, la transparence et une vision claire de l'organisation. Plus de 90 % des répondants ont affirmé qu'ils sont fiers de dire aux autres qu'ils travaillent chez KPMG. Ils ont aussi indiqué que la direction est honnête, authentique, compétente et suit des pratiques commerciales éthiques.

L'équipe de direction est composée des associés directeurs canadiens suivants : Kristy Carscallen, Audit et certification, Renzo Francescutti, Qualité et risque, Lucy Iacovelli, Fiscalité et KPMG cabinet juridique, Jonathan Kallner, Clients et marchés, M. Luongo, chef de la direction et associé principal, Silvia Montefiore, Services habilitants et gestion opérationnelle et Benjie Thomas, Services-conseils.

Great Place to Work® a effectué une analyse approfondie et indépendante fondée sur les commentaires directs des employés sondés dans des centaines d'entreprises. Pour être admissible à figurer au palmarès, une entreprise doit être certifiée Great Place to WorkMC et avoir obtenu des notes exceptionnellement élevées de la part des employés participant au sondage sur l'indice de confiance.

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r. l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils (kpmg.ca) et société canadienne à responsabilité limitée appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales qui sont : Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux, KPMG compte plus de 10 000 professionnels et employés dans 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez kpmg.com/ca/fr.

