Le cabinet accélère ses investissements et ses capacités en matière d'IA agentique pour aider nos entreprises à tirer parti de solutions canadiennes

MONTRÉAL, QC, le 1er mai 2025 /CNW/ - KPMG au Canada renforce ses capacités en matière d'intelligence artificielle en investissant de façon significative dans de nouvelles plateformes et solutions d'IA agentique qui permettront aux entreprises de tirer parti des agents numériques, c'est-à-dire des systèmes d'IA capables de fonctionner de façon indépendante, de prendre des décisions et d'exécuter des tâches avec peu ou pas d'intervention humaine.

« L'IA agentique a le potentiel de révolutionner la façon dont les organisations exercent leurs activités. Il s'agit de l'IA la plus puissante à ce jour, et nous croyons qu'elle peut aider les entreprises canadiennes à accroître leur efficience jusqu'à 30 % au cours des trois prochaines années en donnant aux équipes les moyens d'accroître leur rendement », affirme Stephanie Terrill, associée directrice canadienne, Transformation numérique, KPMG au Canada.

« Dans un contexte de crise de productivité et de guerre commerciale, les agents numériques peuvent transformer nos méthodes de travail, nous aider à réaliser d'énormes gains d'efficience et à améliorer la qualité. Il est donc impératif pour nous d'investir dans les entreprises canadiennes en leur offrant des outils et des solutions conçus au Canada qui les aideront à prospérer, tant au pays qu'à l'échelle mondiale », explique-t-elle.

Walter Pela, leader, Développement de marchés et relations avec la clientèle en matière d'IA chez KPMG au Canada, poursuit : « Neuf dirigeants d'entreprise sur dix au pays nous ont dit qu'ils considèrent l'IA agentique comme un élément clé pour maintenir un avantage concurrentiel, réduire les coûts d'exploitation et accroître la rentabilité. Notre investissement dans cette technologie nous a permis d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour aider les organisations d'ici à accélérer leur parcours technologique afin d'atteindre ces objectifs et se préparer à l'avenir en cette période d'incertitude économique. »

Ces investissements s'inscrivent dans l'engagement continu de KPMG au Canada à exploiter l'IA pour aider les entreprises canadiennes à relever des défis commerciaux complexes et à accroître leur productivité. Une partie de ces investissements servira à la mise en œuvre de notre moteur d'IA agentique.

Moteur d'IA agentique

Le moteur de KPMG au Canada stimule le développement de solutions d'IA agentique pour les entreprises canadiennes, contribue à la recherche et au développement et permet le déploiement d'agents numériques sur les plateformes de KPMG ainsi que dans la prestation de ses services.

Le moteur d'IA agentique facilitera la collaboration entre les chefs de file du secteur, les instituts de recherche en IA et les innovateurs technologiques afin qu'ils puissent communiquer leurs connaissances et leurs perspectives sur les progrès de l'IA agentique. Le moteur contribuera également à accélérer l'adoption de l'IA par les entreprises canadiennes au moyen d'ateliers, de démonstrations et de collaborations, transformant des concepts théoriques en solutions pratiques.

Le moteur d'IA agentique favorise déjà le développement de nombreux agents d'IA au sein des entreprises du pays, dont voici quelques exemples :

Agent de souscription capable de rationaliser les processus de traitement des réclamations et de souscription de prêts, d'automatiser l'examen des documents et les vérifications de conformité et de réduire d'environ 40 % le temps consacré aux tâches administratives.

capable de rationaliser les processus de traitement des réclamations et de souscription de prêts, d'automatiser l'examen des documents et les vérifications de conformité et de réduire d'environ 40 % le temps consacré aux tâches administratives. Agent du service à la clientèle qui trie les demandes, personnalise les offres et traite les retours des clients, libérant des milliers d'heures de travail pour les professionnels qui peuvent se concentrer sur des tâches plus complexes.

qui trie les demandes, personnalise les offres et traite les retours des clients, libérant des milliers d'heures de travail pour les professionnels qui peuvent se concentrer sur des tâches plus complexes. Agent de gestion des risques qui analyse continuellement les données organisationnelles et les sources externes pour aider les professionnels en gestion des risques à repérer, à évaluer et à atténuer les risques. L'agent peut aussi générer des rapports d'évaluation des risques, exercer une surveillance en temps réel et envoyer des alertes.

qui analyse continuellement les données organisationnelles et les sources externes pour aider les professionnels en gestion des risques à repérer, à évaluer et à atténuer les risques. L'agent peut aussi générer des rapports d'évaluation des risques, exercer une surveillance en temps réel et envoyer des alertes. Agent d'évaluation qui ingère des données provenant de diverses sources, comme les comptes rendus de réunions, les modèles de données et les sondages, et qui recense les points à améliorer au sein d'une organisation.

qui ingère des données provenant de diverses sources, comme les comptes rendus de réunions, les modèles de données et les sondages, et qui recense les points à améliorer au sein d'une organisation. Agent de contrôle diligent en matière d'ESG qui aide les sociétés de capital-investissement à analyser les risques ESG importants dans le cadre du processus de contrôle diligent pour la détermination des investissements.

Le moteur contribuera également à la mise sur pied de nouvelles applications d'IA agentique pour d'autres technologies, notamment les nouveaux environnements qui font appel aux jumeaux numériques. KPMG au Canada accélère le développement de ces technologies en investissant davantage dans les talents et la propriété intellectuelle.

Les agents et la fiscalité

En mettant à profit le moteur d'IA agentique, l'équipe Fiscalité branchée de KPMG au Canada mettra au point et déploiera des agents d'IA dans KPMG One Port, le carrefour infonuagique centralisé du cabinet qui permet l'échange sécurisé d'information, de documents et de solutions avec les clients dans le cadre de missions d'observation fiscale et de services-conseils.

L'équipe Fiscalité branchée intégrera également des agents d'IA dans la plateforme infonuagique Digital Gateway de KPMG International. Ainsi, les clients pourront les utiliser, tout comme la gamme complète de technologies fiscales et juridiques issues du réseau mondial de cabinets membres de KPMG.

« Le déploiement d'agents d'IA sur des plateformes comme One Port et Digital Gateway facilitera le travail du personnel en fiscalité et en services juridiques de KPMG grâce à de nouveaux flux de travail numériques. Ceux-ci sont étayés par un système de vérification humaine, assurant ainsi qu'une surveillance est exercée par des professionnels de KPMG », explique Lucy Iacovelli, associée directrice canadienne, Fiscalité et Services juridiques, KPMG au Canada.

Améliorer la qualité de l'audit grâce aux agents numériques

Pour accélérer le virage vers l'IA, les professionnels en audit de KPMG au Canada ont intégré des agents numériques dans KPMG Clara, à la fois plateforme mondiale intelligente spécialisée en audit du cabinet et portail centralisé d'échange d'information et de documentation sur les audits.

« Les agents numériques intégrés dans Clara fourniront de l'information plus approfondie sur l'audit et permettront aux professionnels de répondre plus efficacement aux risques. Les agents numériques de Clara contribueront également à standardiser les flux de travail, à accélérer la prise de décisions et à harmoniser les processus afin d'obtenir des résultats plus uniformes pour ainsi améliorer la qualité de l'audit et renforcer la confiance du public », affirme Sebastian Distefano, associé directeur canadien, Audit et certification, KPMG au Canada.

Formation sur l'IA agentique à l'intention des dirigeants

Le Centre de développement des compétences de KPMG proposera de nouveaux modules de formation et d'amélioration des compétences sur l'IA agentique à l'intention des dirigeants et des chefs d'entreprise. Ce Centre est le fruit d'une collaboration entre KPMG au Canada et Microsoft Canada et il offre des programmes complémentaires et personnalisés conçus pour aider les entreprises et les gouvernements à mieux comprendre les possibilités et les défis de l'IA.

Plus de 53 000 Canadiens ont déjà fait appel au Centre de développement des compétences pour recevoir une formation professionnelle visant à améliorer leurs compétences en IA et en cybersécurité.

Déploiement d'agents avec KPMG Kleo

L'investissement de KPMG au Canada dans l'IA agentique élargit et améliore également les capacités internes du cabinet - systèmes, flux de travail et main-d'œuvre. En intégrant la fonctionnalité d'IA agentique à Kleo, la plateforme d'IA générative exclusive du cabinet, les professionnels de KPMG peuvent développer leurs propres agents d'IA pour mener à bien des tâches plus efficacement, ce qui favorise l'innovation, l'exécution stratégique et la mise en place de solutions de grande qualité pour les entreprises canadiennes.

« Notre savoir-faire dans la création d'agents d'IA pour les clients prend sa source dans notre propre parcours. En créant, en testant et en déployant des innovations en matière d'IA agentique à l'interne en tant que « client zéro », nous pouvons ensuite offrir aux entreprises canadiennes des solutions fondées sur l'expérience, la confiance, la sécurité et la qualité », conclut Mme Terrill.

