L'intégration de la technologie et la transformation opérationnelle sont essentielles à la transition vers un avenir sobre en carbone.

MONTRÉAL, le 1er nov. 2023 /CNW/ - KPMG au Canada a lancé un nouveau Centre de décarbonation pour aider les organisations à atteindre leurs objectifs en matière de réduction des émissions et de transition énergétique, dans le cadre de son engagement continu à offrir des solutions novatrices pour lutter contre les changements climatiques.

« Bien que de nombreuses entreprises aient établi des cibles ambitieuses de décarbonation, la réduction des émissions est un défi opérationnel et commercial complexe, a affirmé Doron Telem, leader national, Enjeux ESG, KPMG au Canada. Compte tenu de l'évolution de la réglementation gouvernementale et des attentes accrues des parties prenantes, les organisations canadiennes subissent des pressions pour réaliser des progrès concrets dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Notre nouveau Centre de décarbonation regroupe des spécialistes de l'infrastructure, des finances, du climat et de la technologie pour aider nos clients à concevoir et à mettre en œuvre des plans de transition réalistes. Le Centre collabore également avec nos spécialistes des accords et de la fiscalité pour faciliter les transactions qui peuvent être nécessaires dans le processus de décarbonation. »

Le Centre de décarbonation de KPMG est dirigé par Andrew McHardy, un associé du groupe Services-conseils en infrastructures mondiales de KPMG. Il possède plus de 25 ans d'expérience à la tête d'équipes d'ingénierie, de consultation et de projets, notamment dans les domaines de la planification, de la conception et du développement de solutions de réduction des émissions, de l'hydrogène et des carburants renouvelables, du captage du carbone, du stockage d'énergie et de l'énergie renouvelable. Ancien combattant canadien, M. McHardy est diplômé de Rutgers, l'Université d'État du New Jersey et du Collège militaire royal du Canada. Il s'est joint à KPMG en mars 2023.

« La décarbonation est une entreprise de plus en plus complexe, d'autant plus que les organisations passent des engagements envers la réduction des émissions de carbone et de la planification en salle de conférence à la mise en œuvre et à la surveillance des solutions de décarbonation, a déclaré M. McHardy. C'est pourquoi il est essentiel d'investir dans les bons outils, stratégies, technologies et méthodes au début du parcours pour décarboner votre entreprise de façon efficace et rentable. Notre Centre de décarbonation est structuré de façon à aider les organisations à composer avec la multitude d'incertitudes liées aux politiques, à la réglementation, à la technologie, aux activités commerciales et aux finances alors qu'elles transforment leurs activités, leurs opérations et leurs actifs. »

Bien que KPMG offre bon nombre de ces services individuellement, ils sont maintenant intégrés aux ensembles de solutions du Centre de décarbonation. Ceux-ci comprennent :

Élaboration de voies de décarbonation visant la réduction des émissions qui cadrent avec la stratégie de l'entreprise et répondent aux pressions actuelles au niveau économique, commercial et des parties prenantes.





visant la réduction des émissions qui cadrent avec la stratégie de l'entreprise et répondent aux pressions actuelles au niveau économique, commercial et des parties prenantes. Soutien de bout en bout pour la mise en œuvre de solutions de décarbonation , y compris le déploiement et l'intégration de nouvelles technologies, de nouvelles infrastructures et de nouveaux modèles d'exploitation.





, y compris le déploiement et l'intégration de nouvelles technologies, de nouvelles infrastructures et de nouveaux modèles d'exploitation. Explication des politiques sur le climat et des mesures incitatives pour aider les clients à comprendre le nouveau paysage réglementaire, juridique, fiscal et de financement dans leur empreinte géographique et industrielle.





pour aider les clients à comprendre le nouveau paysage réglementaire, juridique, fiscal et de financement dans leur empreinte géographique et industrielle. Structuration et organisation du financement de projets et d'investissements en matière de décarbonation, y compris l'élaboration d'une stratégie de financement et la négociation d'accord avec des investisseurs et d'autres parties.





de projets et d'investissements en matière de décarbonation, y compris l'élaboration d'une stratégie de financement et la négociation d'accord avec des investisseurs et d'autres parties. Production de rapports efficaces sur les engagements et les progrès réalisés vers la décarbonation ainsi que sur les initiatives connexes sur le climat et la nature, conformément aux normes de rapport et aux cadres ESG.

Pour en savoir plus sur les services de KPMG, cliquez ici.

Lisez l'article ici pour en savoir plus sur la façon dont les entreprises canadiennes sont touchées par les changements climatiques.

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r. l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils (kpmg.ca) et société canadienne à responsabilité limitée appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales qui sont : Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux, KPMG compte plus de 10 000 professionnels et employés dans 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez le site kpmg.com/ca/fr.

SOURCE KPMG LLP

Renseignements: Pour toute demande d'information de la part des médias, adressez-vous à : Katarina Lukich, Service national des communications et Relations avec les médias, KPMG au Canada, 416-468-7729, [email protected]