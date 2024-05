Le Centre de développement des compétences en gestion des risques opérationnels nouvellement élargi comprend une formation Copilot pour Microsoft 365 afin d'aider les dirigeants d'entreprise à exploiter la puissance de l'IA générative.

VANCOUVER, BC, le 30 mai 2024 /CNW/ - KPMG au Canada et Microsoft Canada ont élargi leur Centre de développement des compétences en gestion des risques opérationnels ("Le Centre") à travers le Canada avec pour objectif de renforcer les compétences des dirigeants d'entreprise grâce à l'éducation et la formation en IA générative et en cybersécurité.

Le déploiement national du Centre comprend un programme de formation complet en anglais ainsi qu'un nouveau programme de formation Copilot pour Microsoft 365 destiné aux cadres supérieurs et membres de conseils d'administration. Copilot pour Microsoft 365 est un assistant alimenté par l'IA générative intégrée dans les applications Microsoft 365 qui aide à accroître la productivité en accélérant la création de contenu, la gestion des courriels, des documents, des chats, des réunions et des contacts, tout en automatisant les tâches routinières.

« Nous nous engageons à aider les organisations à naviguer dans les complexités de l'IA générative, et la première étape de l'adoption de cette technologie transformatrice commence par l'éducation », a déclaré Walter Pela, responsable du développement client et du marché de l'IA chez KPMG au Canada et Associé directeur de région de la firme pour la région du Grand Vancouver.

« Notre centre de formation pour cadres, développé conjointement avec Microsoft Canada, permet aux chefs d'entreprise d'acquérir les compétences nécessaires pour utiliser l'IA générative en toute confiance tout en atténuant les risques de cette technologie puissante », a ajouté M. Pela.

La formation en auto-apprentissage du Centre comprend des modules éducatifs sur l'IA générative pour les cadres supérieurs et les membres du conseil d'administration, ainsi qu'une formation en cybersécurité pour les dirigeants de petites et moyennes entreprises. Le nouveau programme de formation Copilot offre une formation de base pour divers secteurs et groupes d'utilisateurs, y compris la finance, le droit, les technologies de l'information (TI), les administrateurs et autres professionnels.

Lancé en novembre 2023 au Québec avec des formations en français, la deuxième phase du Centre et son déploiement national ont été dévoilés lors du sommet de l'IA de KPMG à Vancouver le 29 mai, réunissant des praticiens nationaux et locaux dans le domaine de l'IA générative. Les participants au sommet comprenaient des dirigeants d'entreprise, des cadres supérieurs, des technologues de l'IA, ainsi que des dirigeants du monde universitaire et du secteur public.

« L'IA générative représente une opportunité importante et, grâce à l'expansion du programme de formation pour les dirigeants du Centre de développement des compétences en gestion des risques opérationnels, nous aidons les organisations canadiennes à exploiter pleinement le potentiel de l'IA », a déclaré John Weigelt, directeur national de la technologie chez Microsoft Canada. « Que vous soyez dirigeant d'une agence de marketing en Colombie-Britannique, détaillant de meubles au Manitoba ou une entreprise de transport et de logistique à Terre-Neuve, l'IA générative peut contribuer à accroître la productivité et la compétitivité de votre organisation ».

Le Centre offre une formation pratique sans frais. Plus d'informations peuvent être obtenues et les inscriptions peuvent être effectuées au info.kpmgeducation.ca.

