Cette collaboration permet à KPMG de proposer des services rigoureux de surveillance, d'accompagnement, de gouvernance et de gestion du risque aux bourses de cryptoactifs, aux institutions financières, aux organismes chargés de l'application de la loi et aux organismes gouvernementaux.

TORONTO et NEW YORK, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Alors que la fraude liée aux cryptoactifs et les délits gagnent sans cesse en sophistication, les organisations doivent pouvoir compter sur des solutions toujours plus performantes pour les aider à enquêter et à recouvrer les fonds détournés. Pour répondre à ce besoin croissant, KPMG au Canada et Chainalysis s'associent en vertu d'un nouvel accord stratégique qui prévoit l'adhésion de KPMG au programme Chainalysis Solution Provider.

Grâce à cette collaboration, les professionnels de KPMG peuvent maintenant obtenir le titre d'enquêteurs certifiés Chainalysis et aider les organisations des secteurs public et privé à détecter et à prévenir plus efficacement les transactions illégales visant des cryptoactifs. « Notre collaboration avec Chainalysis témoigne de notre volonté d'aider les clients qui font appel à nous en tant que conseillers de confiance dans le domaine des cryptoactifs afin qu'ils puissent innover en toute agilité et en toute conformité dans un écosystème en perpétuelle évolution. Cette collaboration contribuera également à asseoir l'expertise de KPMG en matière de juricomptabilité et de technologies liées aux cryptoactifs et à la chaîne de blocs », a déclaré Kunal Bhasin, associé et coleader, Cryptoactifs et en chaîne de blocs chez KPMG au Canada.

Cette collaboration met à profit l'expertise des deux cabinets afin de proposer des services avancés de surveillance, d'assistance, de gouvernance et de gestion du risque lié à la chaîne de blocs pour aider les organisations à respecter une réglementation en constante évolution et à bonifier leurs programmes de lutte contre le blanchiment d'argent. KPMG est le premier cabinet de services professionnels canadien à s'associer à Chainalysis pour offrir des services d'enquête en juricomptabilité.

« Les plateformes de négociation des cryptoactifs, les entreprises cryptonatives, les institutions financières, les gouvernements et les organismes d'application de la loi sont de plus en plus à la recherche de solutions de pointe pour les aider à remonter la piste des cryptoactifs et à enquêter sur les activités criminelles. Grâce à ce partenariat avec Chainalysis, les clients de KPMG ont accès à une technologie exclusive de surveillance des données de la chaîne de blocs afin de détecter plus efficacement les activités criminelles et d'améliorer leur temps de réaction. De fait, il n'est pas toujours facile pour les organisations de repérer et de signaler rapidement les méfaits, un problème auquel cette collaboration contribue à remédier. Ensemble, nous offrons à nos clients une meilleure vue d'ensemble des risques de fraude et de délits financiers, ainsi que les connaissances dont ils ont besoin pour prendre des décisions rapides et éclairées en toute efficacité », a ajouté Enzo Carlucci, leader national, Services de juricomptabilité chez KPMG au Canada.

« En faisant équipe avec l'un des plus grands cabinets de services professionnels au Canada, nos clients peuvent bénéficier de l'expérience des professionnels de confiance de KPMG en matière de juricomptabilité et de services-conseils en cryptoactifs pour établir des règles efficaces de connaissance des transactions, de meilleurs protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent et des stratégies d'enquête rigoureuses. Les connaissances approfondies et l'expérience de KPMG en matière de crimes financiers liés aux cryptoactifs, conjuguées aux fonctionnalités de pointe de notre plateforme de gestion du risque doteront les organisations d'une stratégie plus complète d'atténuation des risques de cryptofraude », a indiqué Jonathan Levin, cofondateur et chef de la direction stratégique de Chainalysis.

L'utilisation des cryptoactifs ayant augmenté, la fraude liée à ce type d'opération s'est de plus en plus répandue au cours des dernières années. À l'échelle mondiale, le volume de transactions illicites liées aux cryptomonnaies a atteint l'an dernier un sommet inégalé de 20,6 G$ US, selon le 2023 Crypto Crime Report (en anglais) du cabinet Chainalysis. Le centre d'appels de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a vu le nombre de plaintes liées aux cryptoactifs exploser de 200 % depuis 2020, tandis que le Centre antifraude du Canada a reçu 92 078 signalements en 2022, pour des pertes déclarées de 531 M$, en hausse par rapport à 379 M$ en 2021 et à 165 M$ en 2020.

À propos de Chainalysis

Chainalysis est une société d'analyse de la chaîne de blocs qui met des données, des logiciels, des services et des analyses à la disposition des organismes gouvernementaux, des marchés boursiers, des institutions financières et des sociétés d'assurance et de cybersécurité de 70 pays du monde. Ses données alimentent les logiciels de recherche, de conformité et de veille économique qui ont permis de résoudre certaines des affaires criminelles les plus médiatisées du monde afin que ses clients puissent s'engager dans le marché des cryptomonnaies en toute confiance. Soutenue par Accel, Addition, Benchmark Coatue, GIC, Paradigm, Ribbit et d'autres grands noms du capital-risque, Chainalysis accroît la confiance dans la chaîne de blocs afin d'ouvrir la voie à une plus grande liberté financière à moindre risque. Pour obtenir plus d'information, visitez le site chainalysis.com ou suivez-nous sur LinkedIn et X.

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r. l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils (kpmg.ca) et société canadienne à responsabilité limitée appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales qui sont : Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux, KPMG compte plus de 10 000 professionnels et employés dans 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez kpmg.com/ca/fr .

