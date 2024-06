Cette mise à jour comprend le lancement de programmes pour soutenir les personnes ayant une limitation, la décarbonation et le bénévolat au sein des communautés de partout au Canada

MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - KPMG au Canada1 est fier de publier Notre plan d'action : Bilan d'impact 2024, le plus récent bilan du cabinet à l'égard de ses engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le rapport met en lumière les nombreuses initiatives de KPMG ainsi que ses agents du changement qui contribuent à résoudre les problèmes qui touchent notre société et notre planète.

Notre plan d'action : Bilan d'impact 2024 au Canada (Groupe CNW/KPMG LLP)

« Nous avons continué de réaliser nos objectifs visant à réduire notre empreinte environnementale, à créer un milieu de travail réellement équitable et inclusif, et à redonner à nos communautés. Toutefois, il reste encore du travail à faire, a déclaré Elio Luongo, chef de la direction et associé principal de KPMG au Canada. Tandis que nous continuons de progresser, il est essentiel que nous rendions des comptes de façon transparente par rapport à nos cibles et que nous demeurions responsables de celles-ci, afin que nos talents, les clients et nos communautés comprennent notre engagement et la façon dont nous atteindrons nos objectifs. »

Depuis la dernière mise à jour du rapport, KPMG au Canada a apporté des changements réfléchis dans l'ensemble de ses piliers clés :

Planète : Choisir une voie plus saine et plus durable signifie prendre des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques et relever les défis environnementaux. Dans le cadre de son engagement à atteindre la carboneutralité d'ici 2030, KPMG a réduit de 25 % ses émissions de carbone depuis l'exercice 2022, tout en continuant d'alimenter ses bureaux en électricité entièrement renouvelable grâce à l'achat de certificats d'énergie renouvelable tout au long de l'exercice 2023. Le cabinet a également lancé une tarification interne du carbone, un fonds financé par ses unités administratives partout au pays en fonction de leurs émissions associées aux activités d'exploitation et aux immeubles. La tarification interne du carbone soutient les initiatives qui mobilisent les talents du cabinet et font progresser sa stratégie de décarbonation.

Personnes : L'engagement de KPMG envers l'inclusion, la diversité et l'équité permet à ses effectifs d'être eux-mêmes et de partager leurs points de vue et talents uniques. Avec le lancement de son Plan d'action pour l'inclusion des personnes ayant une limitation, le cabinet accélère et approfondit ses efforts continus en vue de créer un milieu de travail plus inclusif et équitable. Le plan a été élaboré avec la participation de collaborateurs communautaires, du Réseau pour l'inclusion des personnes ayant une limitation et du Réseau de soutien aux proches aidants qui, représentent deux des 35 réseaux du cabinet avec plus de 5 000 membres engagés. Grâce à l'alliance inclusive, à la sensibilisation et à la diffusion des expériences vécues, chaque membre joue un rôle fondamental dans l'élaboration des priorités organisationnelles. KPMG continuera à jouer un rôle éclairé et actif en faisant la promotion de la représentation et de l'inclusion dans l'ensemble du milieu des affaires au Canada.

Prospérité : Dans le cadre de sa responsabilité sociale d'entreprise, KPMG s'efforce d'améliorer le sort de ses communautés et de la société dans son ensemble. Au cours de la dernière année, le cabinet a versé 12 millions de dollars et a offert un total de 46 835 heures de bénévolat* pour soutenir diverses causes partout au Canada. Le cabinet continuera d'investir dans ses communautés et s'est engagé à verser 250 000 $ à l'Université de l'Alberta sur une période de 5 ans pour élaborer des programmes en affaires qui aideront à accélérer l'accès équitable aux emplois, à la formation et à l'éducation pour la communauté étudiante autochtone.

Gouvernance : Inspirer confiance et favoriser le changement pour le personnel, les clients et l'économie grâce à de bonnes pratiques de gouvernance conformes aux valeurs fondamentales du cabinet. Le cadre décisionnel mondial de KPMG en matière d'éthique, CARE (Considérer, Apprécier, Répondre, Évoluer), a été créé en 2023 et oriente la société vers une prise de décisions éthiques tout en appuyant ses objectifs, ses valeurs et son code de conduite, tous axés sur le renforcement de la confiance.

« Bâtir un avenir durable concerne tout le monde. Nous ne pouvons pas laisser aux générations futures les défis environnementaux et les enjeux sociaux auxquels nous faisons face, a déclaré Caroline Harvey, directrice générale, Affaires générales et leader, Impact KPMG, chez KPMG au Canada. Puisque notre organisation a tissé des liens solides avec des entreprises et des communautés partout au pays, nos intervenants comptent sur nous pour changer les choses. »

* Comprend les heures de bénévolat parrainées par le cabinet et celles effectuées dans les temps libres des talents.

1 Le présent rapport couvre les activités de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., le cabinet canadien de l'organisation mondiale de cabinets de services professionnels indépendants de KPMG (désigné « KPMG » dans le rapport), pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, abrégée à « exercice 2023 » sauf indication contraire. L'information contenue dans le rapport s'harmonise avec Our Impact Plan (en anglais) de KPMG International publié en mars 2024 et comprend des précisions et des engagements complémentaires avec des distinctions claires, le cas échéant.

