« Les NFT ouvrent un nouveau canal permettant aux organisations de communiquer avec leurs clients, tout en soutenant l'innovation grâce à la numérisation sécurisée des actifs », affirme Benjie Thomas, associé directeur, Services-conseils, KPMG au Canada. Cette acquisition reflète notre croyance non seulement dans la croissance continue des NFT, mais aussi dans la valeur de WoW et de sa mission. Ayant nous-même fait l'expérience de ce processus, nous sommes en bonne position pour guider nos clients dans l'élaboration d'une stratégie de NFT, y compris l'acquisition et la protection des NFT. »

Les NFT, des actifs cryptographiques de la chaîne de blocs, sont des jetons numériques uniques qui attestent la propriété d'un actif numérique ou réel. Les jetons peuvent représenter n'importe quoi, comme une œuvre d'art, de la musique, des jeux et de l'immobilier. La propriété du NFT est enregistrée sur la chaîne de blocs.

Wow est une communauté qui célèbre la représentation, l'inclusion et l'égalité des chances pour tous dans cette nouvelle ère du Web. Elle vise à promouvoir les artistes féminines, qui représentent une fraction des ventes totales d'œuvres d'art sous forme de NFT. Au travers de dons de charité, WoW soutient également des causes axées sur les femmes et, plus récemment, des causes environnementales partout dans le monde.

« De toute évidence, les femmes sont sous-représentées dans le monde des cryptomonnaies, c'est pourquoi nous sommes fiers que notre première acquisition de NFT soit issue d'une collection qui soutient les femmes, affirme Nancy Chase, associée et chef nationale des conseils en gestion des risques de KPMG. Nous espérons que notre achat attirera plus de femmes dans un secteur qui est sur le point de changer la façon dont nous interagissons les uns avec les autres à l'avenir. »

Selon Kareem Sadek, codirecteur de Cryptoactifs et services de la chaîne de blocs chez KPMG, Web3, la prochaine version d'Internet, changera la façon dont les gens interagissent avec les marques, socialisent au sein des collectivités et échangent des actifs numériques.

« Il y a de différents cas d'utilisation des NFT, dit-il. Nous voyons déjà des organisations, des détaillants aux ligues sportives en passant par les maisons de vente aux enchères, des célébrités et des organismes sans but lucratif utiliser des NFT pour promouvoir leur marque, recruter des talents, créer de la valeur, sensibiliser les gens à des causes et établir des liens avec les clients. »

Selon un récent sondage de KPMG, 53 % des Canadiens disent que le marché des NFT permet aux artistes féminines de promouvoir et de monétiser leur travail d'une façon qui n'était pas à leur disposition auparavant. Deux répondants sur cinq (40 %) pensent que les avatars, les portefeuilles cryptographiques et les biens numériques deviendront la norme. De plus, 8 % affirment qu'ils possèdent déjà un NFT, ce qui indique que les Canadiens commencent lentement à explorer le marché.

La prestigieuse collection WoW comprend 10 000 œuvres d'art NFT de première édition de femmes inspirantes, puissantes et d'origines diverses qui vivent sur la chaîne de blocs. Bon nombre de leurs avatars féminins, des œuvres d'art, sont devenus des objets de collection prisés.

L'acquisition survient dans la foulée d'investissements dans Bitcoin et Ethereum. De plus, KPMG a acheté des crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre afin que la transaction soit carboneutre, de manière à respecter ses engagements en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance (ESG).

KPMG a sondé 1 009 Canadiens entre le 14 et le 16 février à l'aide du panel AskingCanadians du Schlesinger Group par l'entremise de sa plateforme d'automatisation en ligne Methodify.

