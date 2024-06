KPMG renforce ses capacités en matière d'intelligence artificielle (IA) générative en intégrant Copilot pour Microsoft 365, en améliorant les compétences de sa main-d'œuvre et en déployant des outils exclusifs tels que Kleo, le premier robot conversationnel propulsé par cette technologie du cabinet.

MONTRÉAL, le 12 juin 2024 /CNW/ - KPMG au Canada accroît ses investissements et ses capacités en IA générative en révélant des outils exclusifs, en proposant des formations et des solutions pour améliorer les compétences des 10 000 professionnels qui composent son effectif ainsi qu'en offrant des solutions encore plus novatrices et dynamiques aux entreprises canadiennes.

« Le Canada fait face à des défis importants en matière de productivité, et nous croyons que l'IA générative constitue une solution qui présente un énorme potentiel pour aider les entreprises à surmonter cette difficulté. Nous nous engageons pleinement à aider ces dernières à comprendre et à utiliser l'IA générative au meilleur de ses capacités, car nous avons eu la chance de constater par nous-mêmes à quel point cette technologie peut transformer la façon de travailler de notre main-d'œuvre », a affirmé Stephanie Terrill, cadre responsable de l'IA et leader nationale, Services-conseils - Management de KPMG au Canada.

« Chez KPMG au Canada, nous effectuons des tests, réalisons des projets pilotes et mettons en œuvre des solutions en matière d'IA depuis quelque temps déjà. D'une certaine façon, nous nous considérons comme le "client zéro" : nous entreprenons les efforts susmentionnés et nous mettons le savoir-faire qui en découle au profit de nos clients en les aidant à mettre en place leurs propres solutions d'IA pour résoudre différents problèmes. Il s'agit d'une période d'innovation à l'interne et auprès des clients très stimulante pour nous », conclut-elle.

Parmi les récents investissements et les dernières initiatives du cabinet en matière d'IA générative, mentionnons :

L'amélioration des compétences de la direction et des associés du cabinet au moyen d'un solide programme de formation sur l'IA générative conçu pour favoriser la productivité, l'innovation et de meilleures analyses pour les entreprises canadiennes. Dans le cadre de ce programme, les participants ont eu l'occasion d'en apprendre davantage sur l'incidence perturbatrice de l'IA générative sur les entreprises et les clients, de découvrir le cadre d'IA de confiance de KPMG, d'explorer des cas d'utilisation et de se familiariser avec l'approche axée sur l'humain du cabinet à l'égard de cette technologie.

au moyen de formations et d'occasions de partage des connaissances pour tous les employés, dont le marathon immersif « 24 heures d'IA », dans le cadre duquel les professionnels de KPMG au ont pu vivre une journée complète de formation sur l'IA avec leurs collègues des quatre coins du monde. Les participants ont notamment suivi une séance de formation obligatoire sur la gestion des risques pour une utilisation responsable de l'IA et des modules d'autoapprentissage permettant d'acquérir des connaissances et des compétences en matière d'IA à leur propre rythme. La création, la mise au point et l'amélioration de Kleo , le robot conversationnel et la plateforme de gestion des connaissances propulsé par l'IA générative du cabinet. Kleo, offert aux professionnels de KPMG au Canada , leur permet d'améliorer leur expérience de travail au quotidien grâce à ses fonctionnalités adaptées à différents secteurs, comme les ressources humaines, le marketing et la technologie de l'information. La plateforme est intégrée à l'infrastructure infonuagique Microsoft Azure exclusive à KPMG et basée sur le modèle GPT-4 d'OpenAI, ce qui permet d'assurer la confidentialité, la sécurité et le contrôle des données d'entreprise sensibles. Kleo est un outil efficace pour des tâches telles que la recherche, l'analyse de données et la vulgarisation de réponses à des questions complexes. En outre, il est possible d'intégrer cet outil aux infrastructures infonuagiques privées des clients afin qu'ils puissent en tirer parti. Selon un sondage interne de KPMG mené auprès de ses utilisateurs au sein du cabinet, Kleo a contribué à une amélioration de la productivité et de la prestation de services depuis son lancement en décembre 2023. De plus, près des trois quarts des professionnels sondés utilisent l'outil régulièrement. La plateforme Kleo a été mise au point conformément au cadre d'IA de confiance de KPMG.

« La puissance transformative de l'IA générative chamboulera les entreprises, les modèles d'affaires et, dans de nombreux cas, des secteurs entiers. Cette technologie représente également une occasion inégalée pour le Canada de remanier son économie, mais seulement si on l'adopte rapidement et de manière responsable, dans une optique de confiance envers l'ingéniosité et le savoir-faire humain. En tirant parti de notre équipe multidisciplinaire de conseillers et de technologues en IA, et en soutenant nos professionnels dans leur perfectionnement, nous aidons les entreprises à profiter pleinement de l'IA tout en protégeant leurs données », avance Walter Pela, leader, Développement de marchés et relations avec la clientèle en matière d'IA.

« Nous nous attendons à ce que l'utilisation de l'IA générative croisse de façon exponentielle au cours des prochaines années. Or, pour accélérer l'adoption de l'IA générative, les entreprises doivent impérativement comprendre comment structurer leurs données, maximiser leur utilisation des technologies de l'IA et mettre en place des mesures de sécurité pour gérer les risques », a-t-il ajouté.

KPMG s'est récemment placé au premier rang du classement de Source Consulting relatif à la qualité des conseils et de la mise en œuvre en matière d'IA. Le cabinet a également été reconnu comme chef de file en ce qui concerne les services d'IA dans les rapports Canadian AI Services 2022 Vendor Assessment et Worldwide Artificial Intelligence Services 2023 Vendor Assessment d'IDC MarketScape.

