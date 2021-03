KPMG annonce la plus importante campagne de recrutement de son histoire au Québec et lance l'initiative « Bureau virtuel KPMG Entreprise »

MONTRÉAL, le 18 mars 2021 /CNW/ - KPMG au Québec annonce deux initiatives : une campagne de recrutement sans précédent qui vise l'ajout de près de 450 professionnels expérimentés dans tous ses secteurs d'activités et le lancement de l'initiative « Bureau virtuel KPMG Entreprise ». Cette deuxième initiative réaffirme l'importance des régions au sein de l'économie québécoise en faisant rayonner les talents d'ici et en accompagnant les entrepreneurs, et ce peu importe où ils se situent.

Campagne de recrutement majeure

Il s'agit de la plus grande campagne de recrutement de KPMG au Québec, depuis sa fondation il y a 150 ans. Signe de la croissance organique ambitieuse de la firme, KPMG annonce l'ouverture de plusieurs centaines de postes supplémentaires répartis dans chacune de ses lignes de services. La campagne vise à recruter des talents pour ses services d'Audit, de Fiscalité, de Services-conseils transactionnels et la gestion des risques, mais également pour augmenter ses équipes dans les secteurs de pointe tels que la transformation numérique, l'automatisation, l'intelligence artificielle, la gestion des données, l'optimisation des chaînes d'approvisionnement et de logistique, le conseil en matière de développement durable, les crimes financiers et la cybersécurité. Reconnaissant l'importance de la campagne, KPMG mise sur plusieurs ententes stratégiques avec des firmes de recrutement reconnues notamment avec le Groupe Millésime, pour en accélérer son déploiement.

« Cette campagne de recrutement majeure s'inscrit dans notre engagement à valoriser et faire grandir l'écosystème innovant du Québec et envoyer un message fort aux Québécois : notre province a tous les atouts en main pour participer activement à la relance canadienne. » indique Benoit Lacoste Bienvenue, Associé responsable, Province du Québec, KPMG.

« Bureau virtuel KPMG Entreprise »

L'initiative « Bureau virtuel KPMG Entreprise » permettra, quant à elle, à un plus grand nombre de talents des régions du Québec de jouer un rôle phare dans l'accompagnement de nos entreprises québécoises à un moment où celles-ci sont confrontées à des enjeux transformationnels sans précédent, assurant ainsi une relance inclusive de notre économie. KPMG mise ainsi sur le développement des talents régionaux et un projet pilote d'espaces de collaboration comme fer de lance de sa croissance dans les régions du Québec.

Depuis 2004, KPMG Entreprise est une pratique qui se consacre aux entrepreneurs, aux entreprises familiales et aux sociétés privées à travers le Québec.

« Par notre offre KPMG Entreprise, nous désirons assurer à nos entrepreneurs québécois un accès privilégié à des compétences de pointe tout en préservant une approche de proximité qui comprend le marché d'affaires des régions, peu importe la taille ou le stade de développement de leur entreprise. » affirme Yanick Brissette, Associé responsable KPMG Entreprise, Province de Québec.

« Chez KPMG, nous croyons fermement que les régions sont un moteur économique important du Québec, c'est pourquoi nous lançons officiellement l'initiative « Bureau virtuel KPMG Entreprise », qui consiste à offrir des opportunités d'emplois 100% virtuels, et ce, de façon permanente. Depuis plus d'un an, nous élaborons un projet pilote tout en déployant de nouvelles technologies nous permettant d'aller encore plus loin dans notre offre de travail à distance. Ainsi, nous répondons à un double objectif : aller chercher et mettre de l'avant les talents à travers l'ensemble du Québec tout en offrant à nos clients le meilleur savoir-faire disponible, peu importe où ils se situent, afin de maximiser le développement du talent québécois et augmenter notre présence dans les régions. » conclut Benoit Lacoste Bienvenue.

KPMG est fier de servir ses clients dans plus de 2 200 communautés au Canada, « Bureau virtuel KPMG Entreprise » est donc une suite logique à la volonté de KPMG d'avoir une forte présence régionale non seulement au Québec, mais également à travers le Canada.

KPMG au Québec

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils (home.kpmg.ca/fr) et société canadienne à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet canadien membre de KPMG International Cooperative (« KPMG International »). KPMG au Québec compte plus de 1 100 professionnels et employés dans 4 bureaux au Québec, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG est reconnu pour être un employeur de choix et pour offrir l'un des meilleurs lieux de travail au pays.

Les cabinets indépendants membres du réseau KPMG sont affiliés à KPMG International, entité suisse. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel.

