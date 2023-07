TORONTO, le 17 juill. 2023 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) met en garde les consommateurs contre un individu du nom de Kostyantyn Poshtarenko qui n'est pas autorisé à exercer des activités dans le domaine des assurances en Ontario.

Une mise en garde à ce sujet avait été publiée le 23 décembre 2014.

Il semble que cet individu vend de fausses polices d'assurance automobile ou aide des consommateurs à obtenir de telles polices dans la région du Grand Toronto.

Les consommateurs doivent faire preuve de prudence si une personne communique avec eux à partir des coordonnées suivantes :

Téléphone : 647 829-9025, 647 787-9025

Courriel : [email protected], [email protected], [email protected]

M. Poshtarenko n'est affilié ou associé à aucun assureur titulaire d'un permis délivré par l'ARSF.

Les consommateurs qui achètent des produits ou souscrivent de l'assurance auprès de personnes ou d'entités qui ne sont pas titulaires d'un permis d'agent ou d'assureur en Ontario ne sont pas protégés en vertu de la Loi sur les assurances et des règlements qui régissent les compagnies d'assurance titulaires d'un permis et les agents d'assurance agréés en Ontario.

Un courtier ou un agent d'assurance de l'Ontario peut fournir des renseignements et des conseils sur les avantages et les risques liés à l'achat de divers produits d'assurance, notamment pour éviter les escroqueries lors de l'achat d'une assurance automobile.

Les consommateurs peuvent trouver sur le site Web de l'ARSF une liste de toutes les compagnies d'assurances et de tous les agents qui ont un permis leur donnant le droit d'exercer des activités commerciales en Ontario.

Le site Web des Courtiers d'assurances inscrits de l'Ontario (RIBO) (en anglais seulement) comporte une liste de tous les courtiers autorisés en vertu d'un permis à exercer des activités commerciales dans la province.

L'ARSF continue de travailler avec ceux qu'elle réglemente pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix des consommateurs et des membres. Plus de détails à www.fsrao.ca/fr.

