Konka investit gros dans l'institut de recherche, affirmant son leadership sur le marché Micro DEL

La société a investi plus de 215 millions de dollars pour mettre en place un institut de recherche en optoélectronique des semi-conducteurs; Konka exposera sa technologie Micro DEL au CES 2020

IRVINE, Californie, 20 décembre 2019 /CNW/ - Le groupe Konka, l'un des principaux fabricants de divertissement numérique à domicile et l'une des cinq premières marques de télévision en Chine, annonce avoir consacré 1,5 milliard de yuans (plus de 215 millions $) à la recherche et au développement de cette technologie émergente, investissement qui redouble la mise sur son objectif de mener l'industrie dans le développement et la consolidation du marché Micro DEL. Alors qu'elle avait annoncé son plan d'implantation sur le marché nord-américain de l'électronique grand public en 2020, annonce faite il y a peu, cette décision s'inscrit dans le prolongement de l'initiative Micro DEL que Konka a lancée conjointement avec Chongqing Liangshan Industrial Investment Co., Ltd., une coentreprise engageant 2,55 milliards de yuans (plus de 365 millions $). Les fonds serviront à l'achat des machines et équipements nécessaires pour développer la technologie Micro DEL, par les travaux de R-D, et augmenter la production et les ventes de produits Micro DEL.

Institut de recherche sur la Micro DEL

Coentreprise à vocation Micro DEL, cet institut ultramoderne mènera des travaux de recherche et développement propres à faire avancer encore cette technologie d'écran de pointe. À ce titre, cette initiative, une étape importante, permettra à Konka de montrer la voie sur le marché changeant des téléviseurs et, plus largement, celui de l'électronique grand public.

Leader du divertissement numérique à domicile, Konka, une société axée sur une plateforme dont le moteur principal est l'innovation technologique, a, au premier semestre 2019, augmenté ses investissements en R-D, de l'ordre de 14,74 % par rapport à la même période en 2018. Konka a concentré ses efforts d'innovation sur les technologies de pointe telles que la 8K, l'IAdO et la 5G, en intégrant la technologie de prochaine étape dans le développement des produits actuels. Comme le montre cette coentreprise, le groupe Konka continue d'engager d'immenses efforts dans les industries émergentes, les nouveaux matériaux et les semi-conducteurs afin de réaliser des innovations dans les technologies de base et favoriser la croissance de l'entreprise.

Scott Ramirez, directeur général adjoint, Ventes et marketing, en donne la vision d'ensemble en déclarant : « Konka est une société technologique qui investit dans de nombreuses plateformes de croissance telles que la 8K, l'IAdO et la 5G. Par cet investissement important dans le développement de la Micro DEL, nous voulons montrer la mesure de notre engagement envers cette technologie, étant persuadés que la Micro DEL deviendra la technologie de pointe des téléviseurs grand public de très haute qualité. »

La Micro DEL, bientôt un vecteur de croissance très prometteur de l'industrie

La technologie Micro DEL, alors qu'elle peut s'utiliser dans une gamme d'écrans commerciaux et grand public avancés, va constituer, dans un avenir proche, un composant important des téléviseurs grand public de haute qualité. Forte des retombées fructueuses du projet, en termes de développement, Konka est en passe de devenir un leader du marché mondial de la prochaine génération de technologies télévisuelles de haute qualité.

Étant dotés d'une technologie d'affichage auto-lumineuse, les écrans à Micro DEL se passent de rétro-éclairage, sont supérieurs par rapport aux écrans LCD, ont une luminosité supérieure à celle des OLED et bénéficient d'une durée de vie plus longue. Selon les données de recherche établies par LEDinside, les ventes de Micro DEL sur le marché devraient atteindre 694 millions $ en 2022 et franchir la barre des 2,9 milliards $ en 2025.

À propos de Konka Group Co., Ltd.

Le groupe Konka, l'un des principaux fabricants chinois de produits électroniques, est spécialisé dans la création de produits de divertissement numérique à domicile, produits de haute performance et de grande valeur, les grandes catégories étant les téléviseurs, les appareils électroménagers, l'IAdO, les communications mobiles et sans fil. Fondé en 1980, Konka Group Co., Ltd, coté à la bourse de Shenzhen, est la première coentreprise d'électronique grand public sino-étrangère en Chine. Depuis 35 ans, Konka conçoit et fabrique des produits de qualité et, à compter de 1999, se classe parmi les 100 premières entreprises chinoises en importance. Konka dispose d'un actif total de 9,3 milliards de dollars, possède plus de 50 filiales, exploite des centaines de bureaux de vente et compte plus de 3 000 points de service dans plus de 100 pays et régions. La marque « KONKA » est à présent évaluée à plus de 15,1 milliards de dollars.

