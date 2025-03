SÉOUL, Corée du Sud, 25 mars 2025 /CNW/ - Kolmar Korea, un fournisseur mondial de concepts d'origine dans le domaine des cosmétiques a franchi une étape révolutionnaire en mettant au point la première technologie de stabilisation d'écrans solaires composites hybrides au monde. Cette innovation intègre harmonieusement la grande protection UV des écrans solaires non organiques avec la capacité d'étalement supérieure des écrans solaires organiques.

Un chercheur étudie la protection contre les rayons UV au laboratoire d’innovation sur la technologie UV de Kolmar Korea.

L'entreprise a dévoilé sa technologie révolutionnaire UV-DUO PLUS, qui stabilise les matières premières composites en encapsulant des particules non organiques d'écran solaire avec des composants organiques d'écran solaire. Cette formule de pointe comble les lacunes des écrans solaires hybrides traditionnels, où l'agrégation de particules a souvent entraîné des lacunes dans la couche de protection contre les rayons UV.

Les écrans solaires sont classés selon leur type, organique ou inorganique, en fonction de leurs mécanismes de protection contre les rayons UV. Les écrans solaires organiques absorbent les rayons UV et les convertissent en énergie thermique, offrant une application fluide et un blanc moulé réduit. À l'inverse, les écrans solaires non organiques réfléchissent les rayons UV de la peau, offrant une forte protection contre les rayons UV, mais laissant souvent une pellicule blanche. Les écrans solaires hybrides combinent ces mécanismes pour optimiser les avantages, bien que des défis techniques comme l'agrégation d'ingrédients aient entravé l'atteinte d'un rendement optimal.

La technologie UV-DUO PLUS de Kolmar Korea résout ces problèmes en introduisant une matière première composite novatrice. En recouvrant les particules d'écran solaire non organiques de composants organiques, cette technologie assure une répartition uniforme dans les formulations, éliminant l'agrégation et améliorant l'efficacité de la protection UV.

De plus, non seulement la technologie UV-DUO PLUS bloque efficacement les rayons UV, mais elle cible également le rayonnement ultraviolet de grandes longueurs d'onde, qui accélère le photovieillissement. Des tests cliniques sur la peau humaine ont démontré que les produits de protection solaire intégrant cette technologie améliorent l'efficacité du blocage du rayonnement ultraviolet de grandes longueurs d'onde de 24,8 % dans la plage de 400 nm par rapport aux écrans solaires conventionnels.

Kolmar Korea a obtenu un brevet pour la technologie UV-DUO PLUS, se positionnant comme un chef de file sur le marché émergent des écrans solaires composites hybrides. Les écrans solaires développés à l'aide de cette technologie offrent une protection FPS 50+ PA+++ et ont été reconnus comme des produits cosmétiques fonctionnels bloquant les rayons UV par le ministère de l'Innocuité des aliments et des médicaments de la Corée du Sud. De plus, Kolmar Korea a déposé des demandes de brevet internationales pour accroître sa présence sur les marchés mondiaux.

Un représentant de l'entreprise a déclaré : « Bien que les écrans solaires hybrides qui mélangent deux ingrédients soient déjà disponibles, aucun produit n'est parvenu à intégrer parfaitement des composants organiques et non organiques. Grâce à la technologie UV-DUO PLUS, nous visons à mener l'innovation en matière de soins solaires dans le domaine des produits cosmétiques et à élargir notre portée sur les marchés nationaux et internationaux. »

Kolmar Korea, qui détient plus de 70 % du marché coréen des écrans solaires, continue de stimuler les progrès de l'industrie mondiale grâce à une expertise technologique inégalée. L'entreprise, qui a établi le premier laboratoire d'innovation sur la technologie UV de l'industrie en 2022, détient plus de 70 brevets liés à la protection contre les rayons UV. Kolmar Korea a renforcé sa présence en tant que pionnière aux États-Unis, où les écrans solaires sont soumis à des exigences réglementaires strictes. En 2013, elle est devenue la première entreprise de l'industrie à obtenir la certification « OTC » de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Sa deuxième usine américaine, qui est située en Pennsylvanie et dont le commencement des activités est prévu pour le premier semestre de cette année, fera passer la capacité de production annuelle de Kolmar en Amérique du Nord de 180 millions à 300 millions d'unités.

