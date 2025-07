Nouvelle installation de 17 805 ㎡ achevée en Pennsylvanie avec une capacité de production annuelle de 300 millions d'unités

Capacités complètes de production de concepts d'origine aux États-Unis - des cosmétiques de couleur aux soins de la peau et soins solaires - atténuant les risques tarifaires et de la chaîne d'approvisionnement

Technologie de fabrication de classe mondiale « MADE BY KOLMAR » localisée sur le marché américain

OLYPHANT, Pennsylvanie et SÉOUL, Corée du Sud, 22 juillet 2025 /CNW/ - Kolmar Korea a officiellement achevé la construction et commencé l'exploitation à grande échelle de sa deuxième usine de fabrication aux États-Unis, le plus grand marché cosmétique au monde. Située dans le canton de Scott, en Pennsylvanie, la nouvelle usine représente une évolution stratégique clé pour renforcer l'empreinte mondiale de K-beauty tout en créant une « zone de sécurité tarifaire » aux États-Unis dans un contexte de chocs commerciaux croissants.

Yoon Sang Hyun, vice-président du groupe Kolmar, prononce un discours commémoratif lors de la cérémonie d’ouverture de la deuxième usine de Kolmar aux États-Unis. Première usine et deuxième usine de Kolmar USA (à droite)

Lors de la cérémonie d'achèvement de l'usine qui s'est tenue le 16 juillet (heure locale), Yoon Sang Hyun, vice-président du groupe Kolmar, a présenté les ambitions mondiales plus larges de l'entreprise. « C'est aux États-Unis que le voyage de Kolmar a commencé il y a un siècle. Cette deuxième usine n'est pas seulement un site de production, mais le point de départ d'une nouvelle vision de collaboration et de croissance. « Nous allons construire un écosystème d'innovation avec divers partenaires de la chaîne de valeur pour établir le plus grand centre de fabrication de cosmétiques en Amérique du Nord », a-t-il déclaré.

Le vice-président Yoon, la représentante de l'État de la Pennsylvanie, Bridget Kosierowski, des représentants du gouvernement de l'État et des organisations affiliées ont assisté à la cérémonie, avec environ 100 participants.

La nouvelle 'installation s'étend sur 17 805 ㎡ (191 651 pieds carrés) et a une capacité de production annuelle de 120 millions d'unités. Combinée à la première usine de Kolmar aux États-Unis, l'entreprise a maintenant une capacité de production annuelle de 300 millions d'unités aux États-Unis. Si l'on inclut ses activités au Canada, Kolmar Korea possède une capacité de production totale de 470 millions d'unités en Amérique du Nord, ce qui en fait le plus grand fabricant de concepts d'origine dans le domaine des cosmétiques sur le continent.

Spécialisée dans les produits de soins de la peau et de soins solaires - catégories qui connaissent une forte demande aux États-Unis - la deuxième usine complète les capacités de la première usine en matière de cosmétiques de couleur. Kolmar Korea est également maintenant certifiée par la FDA des États-Unis avec une licence de vente libre pour la fabrication de crèmes solaires, ce qui permet à l'entreprise de répondre rapidement à la tendance croissante des crèmes solaires K sur le marché américain.

Fait important, Kolmar Korea a transféré son expertise de fabrication de pointe « MADE BY KOLMAR », perfectionnée dans son usine de Sejong en Corée et reconnue par plus de 4 300 clients mondiaux, à la nouvelle installation américaine. L'usine a été conçue pour reproduire les normes élevées de Sejong, avec des zones spécialisées pour la fabrication, le remplissage et l'emballage. L'intégration d'une surveillance de la qualité et d'une optimisation des processus de pointe alimentées par l'IA assure des taux de défauts minimaux, tandis que 80 % de la production est entièrement automatisée. Les systèmes logistiques et les voies de déplacement des travailleurs ont également été modélisés en fonction de l'installation de Sejong afin de maximiser l'efficacité et la sécurité.

Kolmar Korea prévoit que la seconde usine servira de base cruciale pour éviter les droits de douane américains sur les cosmétiques importés, en offrant une option de production locale solide pour les marques coréennes et mondiales qui cherchent à se développer sur le marché américain.

Un porte-parole de Kolmar Korea a fait remarquer : « C'est la première fois qu'une entreprise coréenne de cosmétiques construit directement une installation de production aux États-Unis au lieu d'en acquérir une, ce qui en fait une réalisation historique. Nous sommes prêts à soutenir les marques de K-beauty qui cherchent à pénétrer le marché américain sans se soucier des droits de douane, ainsi que les clients internationaux qui visent les marchés nord-américain, européen et sud-américain. « Notre écosystème de collaboration est prêt pour une expansion rapide ».

