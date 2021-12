« En ce qui concerne ce qui est le plus près de vos régions les plus intimes, la sécurité et l'hygiène sont des priorités absolues, a déclaré Juan Daniel Del Carpio, directeur commercial de Koketa. La cliente de Koketa est à la recherche de beauté, de confort et de protection, et notre partenariat avec Acteev fait en sorte qu'il n'a jamais été aussi facile de répondre à ces besoins. »

Les vêtements Koketa dotés de la technologie Acteev présentent les caractéristiques des styles uniques et novateurs de Koketa, notamment des motifs en tricot uniques et des couleurs à la mode, tout en favorisant une silhouette flatteuse. Le tissu Acteev est à la fois ultra-doux, perméable, durable et résistant au boulochage.

De plus, la technologie Acteev permet aux vêtements de résister aux odeurs indésirables, préservant la fraicheur originale de ceux-ci après 100 lavages. L'ingrédient actif étiqueté comme « sécuritaire » par la Food and Drug Administration des États-Unis cible les bactéries et les microbes pouvant causer des odeurs, de la moisissure et une décoloration.

« Le zinc est la mesure de protection de la nature, a déclaré Juan Toro, responsable principal du développement des affaires à l'échelle mondiale pour Acteev en Amérique. Il s'agit d'un minerai nécessaire à la préservation de la santé humaine, et nous avons exploité son pouvoir pour protéger les vêtements de façon naturelle et durable. »

Les détaillants qui souhaitent offrir la gamme de vêtements de Koketa dotés de la technologie Acteev peuvent obtenir de plus amples renseignements à koketa.com .

Pour en savoir plus sur Acteev, consultez le site acteev.com .

Personne-ressource : Nicki Britton, +1 832 205-4854, [email protected]

