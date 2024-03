Explorez tout un monde inédit de grains avec 21 options préprogrammées

TORONTO, le 4 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, KitchenAid® lance son premier cuiseur à grains et à riz, doté d'une innovation qui se charge de mesurer et de surveiller la cuisson à votre place. Le cuiseur à grains et à riz KitchenAid détecte automatiquement la quantité de grains ajoutée, distribue la quantité d'eau en conséquence et mijote à la perfection, à chaque fois.

KITCHENAID® RIVALISE AVEC LES MEILLEURS CUISEURS À RIZ EN LANÇANT LE PREMIER CUISEUR À GRAINS ET À RIZ DE LA MARQUE (Groupe CNW/KitchenAid Canada)

« À mesure que la liste de variétés de riz, de grains et de haricots s'allonge dans le monde entier, il en est de même des différentes méthodes de cuisson et de ratios d'eau requis pour parvenir au résultat idéal » affirme Janice Ryder, Présidente régionale, KitchenAid Canada. KitchenAid recherche sans relâche de nouvelles façons de faciliter notre vie dans la cuisine. Cette innovation résonne parfaitement avec cet idéal, et élimine les approximations du processus laborieux de faire cuire le riz, les grains et les haricots.

En plus de son design moderne et élégant, de ses commandes tactiles attrayantes, le cuiseur à grains et à riz KitchenAid permet d'obtenir des résultats uniformes et offre 21 options préprogrammées pour faire cuire du riz, des haricots, du couscous, du quinoa, de l'orge, du farro et bien plus. La balance intégrée capte automatiquement la quantité de grains, de riz ou de haricots que vous avez ajoutée afin de calculer le ratio eau-grain idéal pour ce que vous cuisez.

Le cuiseur à grains et à riz KitchenAid propose également des caractéristiques clés, telles que :

Mode de cuisson personnalisé : expérimentez une variété de grains, de haricots et de riz, sans suivre les préréglages et ajoutez même d'autres liquides que de l'eau, par exemple du bouillon ou du lait directement dans le récipient de cuisson.

expérimentez une variété de grains, de haricots et de riz, sans suivre les préréglages et ajoutez même d'autres liquides que de l'eau, par exemple du bouillon ou du lait directement dans le récipient de cuisson. Mode de cuisson à la vapeur : faites cuire facilement à la vapeur des légumes, des œufs, du poisson, des viandes et plus pour servir avec les grains. Le panier de cuisson à la vapeur se place au-dessus du récipient et vous pouvez y faire cuire vos ingrédients pendant que vos grains cuisent en dessous.

faites cuire facilement à la vapeur des légumes, des œufs, du poisson, des viandes et plus pour servir avec les grains. Le panier de cuisson à la vapeur se place au-dessus du récipient et vous pouvez y faire cuire vos ingrédients pendant que vos grains cuisent en dessous. Mode Garder au chaud : vous permet de conserver automatiquement les grains cuits à la température de service pendant une durée allant jusqu'à 6 heures après la fin de la cuisson.

vous permet de conserver automatiquement les grains cuits à la température de service pendant une durée allant jusqu'à 6 heures après la fin de la cuisson. Mode de cuisson différée : planifiez le démarrage de votre cuisson jusqu'à 24 heures à l'avance, pour encore plus de polyvalence dans votre routine de préparation des repas.

planifiez le démarrage de votre cuisson jusqu'à 24 heures à l'avance, pour encore plus de polyvalence dans votre routine de préparation des repas. Capacité de 8 tasses : permet de préparer jusqu'à 8 tasses de grains, de riz ou de haricots cuits 1

permet de préparer jusqu'à 8 tasses de grains, de riz ou de haricots cuits Design facile à nettoyer : le récipient antiadhésif durable est lavable au lave-vaisselle. Pour les dégâts les plus importants, utilisez le cycle de nettoyage à la vapeur avant de mettre le récipient au lave-vaisselle, afin de détacher tout résidu collé.

Le cuiseur à grains et à riz est disponible sur Kitchenaid.ca (PDSF 339,99 $ CAD).

À propos de KitchenAid

Depuis le lancement de son légendaire batteur sur socle en 1919 et du premier lave-vaisselle en 1949, KitchenAid® s'est appuyée sur ces icônes pour créer une gamme complète de produits conçus pour les passionnés de créations. Aujourd'hui, la marque KitchenAid propose pratiquement tous les outils indispensables pour une cuisine bien équipée avec une collection qui inclut tout, des électroménagers de comptoir aux batteries de cuisine, en passant par les cuisinières, les réfrigérateurs, les fouets et les celliers. Pour en savoir plus, visitez kitchenaid.ca ou suivez-nous sur Instagram, @KitchenAid_ca.

_________________________________ 1 Les résultats varient selon le type d'aliment et le réglage

