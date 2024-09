Inspiré de la nature et conçu pour éveiller le désir d'exploration culinaire, Evergreen apporte la beauté du plein air sur votre comptoir

TORONTO, le 23 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, KitchenAid® présente son tout dernier ajout à la série Design de batteurs sur socle : Evergreen. La couleur Evergreen se distingue par un vert forêt profond, un fini mat luxuriant, et aussi par le premier véritable bol en bois de noyer de la marque, des accents en laiton et bien d'autres choses encore. Evergreen apporte la beauté de la nature à votre comptoir et vous connecte avec le plein air chaque fois que vous entrez dans la cuisine.

KITCHENAID LANCE SON PREMIER BOL EN BOIS DE NOYER VÉRITABLE POUR BATTEUR SUR SOCLE DE LA SÉRIE DESIGN 2024 : EVERGREEN (Groupe CNW/KitchenAid Canada)

« Evergreen constitue une première pour la marque puisque des éléments extérieurs sont intégrés comme jamais auparavant à l'emblématique batteur sur socle », a déclaré Chad Ries, directeur mondial du marketing pour les appareils de comptoir KitchenAid. « Les électroménagers KitchenAid sont conçus pour solliciter tous les sens et raviver l'excitation, la connexion et l'inspiration que l'on trouve tout autour de nous. Evergreen a été inspiré par les éléments naturels qui nous permettent de nous sentir connectés à l'extérieur. En faisant entrer ces fortes émotions dans la maison, Evergreen inspire les créateurs culinaires à éveiller leur inspiration chaque fois qu'ils entrent dans la cuisine ».

Les batteurs sur socle KitchenAid de série Design estompent la distinction entre l'électroménager et l'art grâce à des couleurs, des finitions et des matériaux uniques, offrant aux créateurs du monde entier un potentiel d'expression créative inégalé. Evergreen incarne l'intersection de la cuisine, du design et de la nature avec sa couleur monochrome, son bol en bois de noyer véritable et son motif unique de feuilles en relief sur le capuchon de prise plaqué de laiton.

« La création des batteurs sur socle de la série Design est un processus extrêmement stimulant, car nous voulons que les éléments de design reflètent les tendances actuelles, tout en incitant les créateurs culinaires à adopter de nouvelles perspectives. », a déclaré Brittni Pertijs, responsable du design des couleurs, des matériaux et des finitions chez Whirlpool Design. « Evergreen a pour but d'éveiller l'esprit créatif de chacun en intégrant à la cuisine les éléments les plus forts et les plus vivaces de la nature ».

En plus de ses avantages esthétiques, Evergreen encourage les créateurs à s'inspirer de leurs explorations en plein air et à les transformer en périples culinaires grâce à des recettes qui ravivent les ingrédients naturels dans chaque plat. Laissez-vous imprégner par les éléments naturels de Evergreen, disponibles sur KitchenAid.ca.

Batteur sur socle série Design Evergreen 2024 KSM180WSEG - 999,99 $ 1

2024

À propos de KitchenAid

Depuis le lancement de son légendaire batteur sur socle en 1919 et du premier lave-vaisselle en 1949, KitchenAid® s'est appuyée sur ces icônes pour créer une gamme complète de produits conçus pour les passionnés de créations culinaires. Aujourd'hui, la marque KitchenAid propose pratiquement tous les outils indispensables pour une cuisine bien équipée dans une collection complète, des électroménagers de comptoir aux batteries de cuisine, en passant par les cuisinières, les réfrigérateurs, les fouets et les celliers. Pour en savoir plus, visitez kitchenaid.ca ou suivez-nous sur Instagram, @kitchenaid_ca.

1 Le prix indiqué peut différer des prix de vente réels dans votre région.

SOURCE KitchenAid Canada

Coordonnées pour les médias : Leah Nicholls, [email protected]