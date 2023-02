« Lorsqu'une fleur d'hibiscus éclot, elle attire aussi bien les colibris, que les papillons et les libellules grâce à son nectar. Un intérêt commun peut vraiment rassembler des personnes de tous les horizons. » affirme Julie Cluff, directrice, ventes et marketing, KitchenAid Canada. « Ce concept a inspiré l'énergétique couleur de l'année 2023, Hibiscus. La couleur hibiscus symbolise les échanges créatifs qui ont lieu tous les jours entre les différents Créateurs dans le monde entier, et reflète leur passion commune pour favoriser les expérimentations dans la cuisine. »

Avec la couleur de l'année KitchenAid, la marque vise à stimuler l'inspiration. Chaque année, elle offre l'occasion d'utiliser le pouvoir de la couleur pour évoquer les tendances et les cultures mondiales, tout en inspirant les cuisiniers et autres.

« Nous étudions l'évolution de la couleur rose depuis 2017 » affirme Brittni Pertijs, designer principale, Couleur, matériel et fini, KitchenAid. « En commençant avec le rose millénaire puis en avançant récemment vers des tons plus foncés, l'énergie de la couleur rose apporte à la vie une certaine audace. Cela a, pour nous, été le détonateur pour la création de la couleur hibiscus. L'hibiscus est une couleur qui nous attire vers quelque chose d'excitant. »

La couleur de l'année 2023 incite tous les jours les créateurs autour du monde à expérimenter quelque chose de nouveau dans la cuisine. Le batteur sur socle offre aux créateurs des possibilités infinies d'améliorer leur expérience quotidienne, tandis que le mélangeur K400 a suffisamment de puissance pour gérer les recettes les plus difficiles et réaliser des créations onctueuses et goûteuses. Le mélangeur K400 et le batteur sur socle Artisan sont maintenant disponibles à kitchenaid.ca

À propos de KitchenAid

Depuis le lancement de son légendaire batteur sur socle en 1919 et du premier lave-vaisselle en 1949, KitchenAid® s'est appuyée sur ces icônes pour créer une gamme complète de produits conçus pour les passionnés de créations. Aujourd'hui, la marque KitchenAid propose pratiquement tous les outils indispensables pour une cuisine bien équipée avec une collection qui inclut tout, des électroménagers de comptoir aux batteries de cuisine, en passant par les cuisinières, les réfrigérateurs, les fouets et les celliers. Pour en savoir plus, visitez kitchenaid.ca ou suivez-nous sur Instagram, @kitchenaid_ca.

SOURCE KitchenAid Canada

Renseignements: Coordonnées pour les médias : Hill+Knowlton Strategies, Irina Aguy, [email protected]