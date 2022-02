« Chez KitchenAid®, la créativité est préconisée par le pouvoir de la couleur », a déclaré Julie Cluff, directrice des ventes et du marketing chez KitchenAid Canada. « Cette année n'est pas différente. La couleur betterave est dynamique et énergisante, invitant les cuisiniers de tous les niveaux de compétence à nourrir leur appétit insatiable pour de nouvelles expériences et à rendre chaque repas plus excitant que le dernier. »

Depuis l'introduction des premières couleurs de batteur sur socle en 1955, KitchenAid® vise à susciter l'inspiration grâce à son leadership en matière de couleurs. La couleur de l'année offre l'occasion de poursuivre ce leadership et d'utiliser le pouvoir de la couleur pour interpréter les tendances et les cultures mondiales.

« En regardant l'extérieur de la betterave, vous ne soupçonneriez jamais la luminosité cachée à l'intérieur », a déclaré Jessica McConnell, responsable design de la couleur, du fini et du matériau chez Whirlpool. « Une fois coupée, elle révèle une vivacité extraordinaire à l'intérieur. Le riche magenta au fini satiné luxuriant rend chaque jour plus dynamique avec une touche de couleur énergisante. »

En lançant sa couleur de l'année 2022 pour l'emblématique batteur sur socle Artisan® et le mélangeur K400, KitchenAid invite les créateurs à expérimenter dans la cuisine et au-delà. Le batteur sur socle offre aux consommateurs des possibilités infinies d'améliorer leur expérience quotidienne, tandis que le mélangeur K400 a suffisamment de puissance pour faire face aux recettes les plus difficiles et réaliser des créations onctueuses et goûteuses. Le mélangeur K400 et le batteur sur socle Artisan® sont maintenant disponibles sur KitchenAid.ca.

Mélangeur KitchenAid® K400 (disponible dans la couleur betterave)

PDSF 299,99 $

Batteur sur socle KitchenAid® Artisan® à tête inclinable de 5 pintes (disponible dans la couleur betterave)

PDSF 699,99 $

À propos de KitchenAid®

Depuis le lancement de son légendaire batteur sur socle en 1919 et du premier lave-vaisselle en 1949, KitchenAid® s'est basée sur ces icônes pour créer une gamme complète de produits conçus pour les passionnés de créations. Aujourd'hui, la marque KitchenAid® offre pratiquement tous les outils indispensables pour une cuisine bien équipée avec une collection qui inclut tout, des appareils de comptoir aux batteries de cuisine, en passant par les cuisinières, réfrigérateurs, fouets et celliers. Pour en savoir plus, visitez KitchenAid.ca ou suivez-nous sur Instagram, @kitchenaid_ca.

