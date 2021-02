La couleur riche et chaleureuse avec une nuance d'orange dorée apporte une touche de chaleur à toute cuisine et invite le monde à s'unir.

TORONTO, le 10 févr. 2021 /CNW/ - Les humains ont plus que jamais besoin de convivialité. Miel, la couleur de l'année 2021 de KitchenAid, est lancée pour répondre à cet appel. Une teinte riche et chaleureuse avec une nuance d'orange dorée, la nouvelle couleur rayonne de positivité et de chaleur. Disponible aujourd'hui pour les appareils de comptoir, y compris l'emblématique batteur sur socle de la série Artisan® et le mélangeur K400, Miel est une invitation à découvrir la douceur qui naît du besoin de rassembler les gens, et ce, même lorsque nous devons être séparés.

KitchenAid dévoile la couleur de l'année 2021, Miel, inspirée par le besoin de convivialité à travers le monde (Groupe CNW/KitchenAid Canada)

La recherche illustre que le maintien des liens avec les êtres chers est devenu la priorité absolue des consommateurs1. Pourtant, en cette période où nous sommes plus connectés numériquement que jamais et où nous dépendons de plus en plus des interactions virtuelles, créer des relations significatives est devenu plus complexe. À travers tout cela, c'est lorsque nous nous réunissons dans la cuisine et autour de la table, et que les interactions vont au-delà du numérique, que de véritables liens humains sont renoués. La couleur Miel rappelle qu'ensemble, nous pouvons rassembler les communautés, favoriser l'harmonie et permettre à la douceur de l'humanité de transparaître.

« Pour KitchenAid, il est devenu de plus en plus évident que la chaleur de l'humanité est primordiale », a déclaré Jon Bellante, directeur marketing mondial chez KitchenAid. « Le miel n'est pas seulement un produit que nous utilisons dans les recettes à travers le monde; il représente une invitation à s'unir et un rappel de la joie qui vient de la collaboration. Grâce à la couleur Miel, KitchenAid offre à chacun une nouvelle façon de créer des liens tout en apportant une touche supplémentaire de chaleur à sa cuisine. »

Avec la couleur de l'année de KitchenAid, la marque vise à susciter l'inspiration dans la cuisine grâce à son leadership en matière de design et de couleur, qui a commencé lorsque KitchenAid a lancé des produits de couleur en 1955. Aujourd'hui, la couleur de l'année permet à la marque d'analyser, d'interpréter et surtout de préserver les tendances et les penchants culturels d'un moment unique dans le temps, tout cela grâce au pouvoir de la couleur.

« Au cours de la dernière année, nous avons constaté que les Canadiens ont plus que jamais envie d'un sentiment de communauté et de confort », a déclaré Julie Cluff, directrice, Ventes et marketing, KitchenAid Canada. « Avec Miel, KitchenAid marie la douceur de la convivialité à une teinte orange dorée vers laquelle les consommateurs se tournent déjà naturellement. »

Avec la sortie de sa couleur de l'année 2021 pour l'emblématique batteur sur socle de la série Artisan® et le mélangeur K400, KitchenAid cherche à offrir un sentiment de communauté et de réconfort dans la cuisine. Le batteur sur socle offre aux consommateurs des possibilités infinies pour améliorer leurs expériences quotidiennes. De son côté, le mélangeur K400 se charge des recettes les plus difficiles pour y faire des créations onctueuses et savoureuses. Le mélangeur K400 et le batteur sur socle de la série Artisan® sont maintenant disponibles sur KitchenAid.ca.

Batteur sur socle KitchenAid® à tête inclinable de 5 pintes de la série Artisan®

(KSM175PSHY) - PDSF (629.99$)

Mélangeur KitchenAid® K400

(KSB4026HY) - PDSF (299.99$)

Grâce à Miel, KitchenAid offre à chacun une nouvelle façon de se connecter à travers la création culinaire tout en illuminant la douceur qui naît dans la cuisine.

À propos de la marque KitchenAid

Depuis le lancement de son légendaire batteur sur socle en 1919 et du premier lave-vaisselle en 1949, KitchenAid® s'est basée sur ces icônes pour créer une gamme complète de produits conçus pour les passionnés de créations. Aujourd'hui, la marque KitchenAid offre pratiquement tous les outils indispensables pour une cuisine bien équipée avec une collection qui inclut tout, des appareils de comptoir aux batteries de cuisine, en passant par les cuisinières, réfrigérateurs, fouets et celliers.

