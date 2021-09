TORONTO, le 24 sept. 2021 /CNW/ - En reconnaissance des contributions importantes de Kim Blanchette, ARP, Chart. PR, FSCRP à la Société canadienne des relations publiques (SCRP) et à l'ensemble de la profession des relations publiques, la SCRP nationale lui a décerné le Prix commémoratif Philip A. Novikoff pour 2021. Mme Blanchette a accepté le prix virtuellement devant un auditoire composé de ses pairs le 20 septembre, lors de la conférence virtuelle de la Société de 2021.

Kim Blanchette, APR, Chart. PR, FCPRS (Groupe CNW/Société canadienne des relations publiques)

Le prix Novikoff, l'une des distinctions les plus prestigieuses de la SCRP, est décerné chaque année à l'un de ses membres ayant contribué autant à l'amélioration de la Société qu'à celle de la profession des relations publiques en général. Mme Blanchette a été mise en nomination pour le prix par ses collègues membres, qui ont évoqué le dévouement dont elle a fait preuve tout au long de sa carrière envers l'excellence des relations publiques ainsi que son travail au sein de la SCRP, par exemple en tant que présidente nationale (2016-2017), et dans de nombreux rôles à l'externe, y compris son poste actuel à la tête de l'équipe d'Argyle dans l'Ouest canadien composée de professionnels de la communication spécialisés en engagement, en relations publiques et en santé publique, où elle offre aux clients son expertise de plus de 28 ans.

« Kim est à la fois une ambassadrice de notre métier et un exemple de ce qu'être une leader dans notre profession signifie. Son travail a été salué à l'échelle locale, nationale et internationale. Elle est la première Canadienne à recevoir le titre de spécialiste des relations publiques agréée (Chart. PR) du Charter Institute for Public Relations du Royaume-Uni, a expliqué Colleen Killingsworth, MCM, ARP, FSCRP dans sa lettre de mise en candidature. Elle est une conférencière recherchée dans le domaine des communications stratégiques et gouvernementales, ce qui témoigne de son expertise et de sa capacité à générer des résultats commerciaux grâce à la conception, à la mise en œuvre et à la gestion de programmes exceptionnels ayant une incidence mesurable. »

« Je tiens à remercier Colleen Killingsworth, MCM, ARP, FSCRP d'avoir proposé ma candidature et ceux qui ont appuyé celle-ci : Amy Thurlow, Ph. D., ARP, FSCRP, Renee McCluskey, ARP, FSCRP, Richard Truscott, MBA, ARP, Cam McAlpine, ARP, et Cara Tobin, ARP », a déclaré Kim Blanchette, ARP, Chart. PR, FSCRP en acceptant le prix.

« La SCRP est plus qu'une association ou une communauté de pratique, a poursuivi Mme Blanchette. Elle agit comme un guide pour l'exercice stratégique, éthique et efficace de la gestion des relations publiques et des communications au Canada. Elle représente ce que les relations publiques peuvent et doivent offrir de mieux aux organisations ainsi que le rôle que nous jouons dans l'établissement de solides relations de confiance entre les organisations que nous représentons et les collectivités que nous servons. C'est un grand honneur pour moi de recevoir le prix Philip A. Novikoff, qui signifie plus que ce que vous pouvez imaginer. »

Créé en 1989 en hommage à Philip A. Novikoff, membre de longue date de la SCRP, le prix est décerné à un membre agréé qui a contribué à l'avancement de la profession des relations publiques au Canada. Le prix Novikoff de cette année était l'un des neuf Grands prix et Prix spéciaux décernés au cours de l'AGA.

À propos de la SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est une organisation sans but lucratif composée de professionnels qui se consacrent à la pratique, à la gestion ou à l'enseignement des relations publiques et des communications. La mission de la SCRP, qui comprend 13 sociétés membres locales, est de bâtir une communauté nationale de gestionnaires et praticiens des relations publiques et des communications. Pour ce faire, nous misons sur le développement et la reconnaissance professionnelle, la collaboration des chefs de file, l'engagement des membres envers l'éthique et un code de déontologie, la promotion de la profession et le soutien aux membres à chaque étape de leur carrière.

Cision est le partenaire de distribution exclusif de la Société canadienne de relations publiques - SCRP nationale.

SOURCE Société canadienne des relations publiques

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Dan LaBelle, gestionnaire, Marketing et communications, Société canadienne des relations publiques, 416 239-7034, poste 246, [email protected]