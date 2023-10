À cette occasion, des ressources éducatives ont été créées pour les enfants afin de les sensibiliser à la sécurité incendie. De plus, une donation de plus de 1 000 avertisseurs de fumée est réalisée au sein des casernes de pompiers locales.

MONTRÉAL, le 2 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Kidde , la marque leader en Amérique du Nord* de l'installation d'équipements de sécurité-incendie résidentielle, lance sa toute première campagne Alarmons-nous au Québec, ainsi qu'au sein du Canada anglophone, dans le but de combler les lacunes en matière de connaissances sur la sécurité incendie, et de préparer les Canadiens à adopter les gestes essentiels à adopter en cas d'incident. En effet, les incendies résidentiels mortels touchent certains groupes plus que d'autres, et ce, de manière disproportionnée. Les jeunes représentent notamment un dixième des victimes de décès dans des incendies résidentiels au Canada1. Pour combler ces manquements, Kidde s'est par ailleurs associé à Gerry Dee, comédien et ancien enseignant, afin d' éduquer les familles et les enfants à l'importance d'avoir des avertisseurs de fumée fonctionnels et de pratiquer les gestes relatifs à la sécurité incendie à la maison. Kidde fait partie de Carrier Global Corporation (NYSE : CARR), chef de file mondial des solutions intelligentes pour le climat et l'énergie.

En moyenne, les élèves canadiens effectuent 1401 exercices d'évacuation pendant leur scolarité primaire et secondaire, ce qui les prépare de façon adéquate à l'éventualité d'un incendie à l'école. En revanche, les gestes à adopter lors du déclenchement de l'avertisseur de fumée au sein du domicile familial sont moins maîtrisés. En effet, même si plus de la moitié des Québécois (56%) conviennent de l'importance d'avoir un plan d'évacuation en cas d'incendie pour leur foyer, seulement 4 % d'entre eux ont consigné leur plan par écrit, selon un sondage national commandé par Kidde. De plus, au Canada, un décès sur sept non-intentionnel lié à un incendie résidentiel a eu lieu dans une maison qui n'était pas munie d'un avertisseur de fumée fonctionnel2, alors que ces appareils peuvent doubler les chances de sortir indemne d'un incendie.

« Nous savons que la plupart des décès dus aux incendies domestiques peuvent être évités grâce à une bonne éducation à la sécurité incendie et à des produits de sécurité domestique » a déclaré Isis Wu, Vice-Présidente et Directrice Générale, Incendie résidentiel, Carrier Fire & Security. « Nous savons également qu'en apprenant aux enfants à se protéger des incendies domestiques, nous pouvons contribuer à éviter des décès dévastateurs. Notre objectif est de rallier tout le monde à cette cause et de contribuer à sauver davantage de vies »

Dans cette démarche éducative, Kidde a conçu du matériel éducatif qui comprend l'entraînant jingle Alarmons-nous - « Quand ça va sonner, faut s'en aller », destiné à aider les enfants à se rappeler facilement les gestes à adopter en cas d'incendie.

« En tant que père de famille, enseignant et entraîneur, je connais l'importance d'être bien préparé", déclare Gerry Dee. "C'est important pour moi de m'associer à Kidde pour la campagne Alarmons-nous parce que la sécurité incendie ne devrait pas être limitée qu'à l'école. À la maison, on oublie souvent certains aspects essentiels tels que la présence d'avertisseurs de fumée et la préparation d'un plan d'évacuation. C'est pourquoi je suis fier de sensibiliser les Canadiens et Québécois à ce sujet important afin d'assurer la sécurité d'un plus grand nombre de familles. »

En plus du jingle, Kidde a conçu une trousse d'outils pour sensibiliser à la sécurité incendie. Il s'agit d'une ressource éducative comprenant des outils simples, importants. Elle comprend notamment une liste de contrôle pour veiller à la sécurité incendie à la maison, des conseils et des guides pour préparer un plan d'évacuation personnalisé, pour utiliser un extincteur, pour tester et entretenir votre avertisseur de fumée, pour surveiller la présence de monoxyde de carbone, ainsi que des activités stimulantes pour les enfants.

Dans le cadre de la campagne, Kidde collabore également avec le Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité incendie pour aider à combler les lacunes en matière de protection en donnant plus de 1 000 avertisseurs d'incendie aux casernes de pompiers locales.

« Le Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité incendie partage l'engagement de Kidde à assurer la sécurité des enfants et des familles », a déclaré le directeur général, Jamie Kovacs. « Nous sommes heureux de nous associer à Kidde pour appuyer leurs dons d'avertisseurs de fumée aux casernes de pompiers locales. »

Participez à la campagne #AlarmonsNous et aidez Kidde, Gerry Dee et le Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité incendie à protéger un plus grand nombre de familles. Voici comment vous pouvez aider :

PARTAGEZ : Le jingle « Quand ça va sonner, faut s'en aller » dans les médias sociaux, identifiez @KiddeCanada et utilisez le mot-clic #AlarmonsNous pour nous aider à sensibiliser la population à cet enjeu.

Le jingle « Quand ça va sonner, faut s'en aller » dans les médias sociaux, identifiez @KiddeCanada et utilisez le mot-clic #AlarmonsNous pour nous aider à sensibiliser la population à cet enjeu. INFORMEZ-VOUS : Apprenez-en plus sur la sécurité incendie et les façons de vous impliquer en visitant CauseforAlarm.org/ Canada .

Méthodologie du sondage

Le sondage a été effectué en ligne par Kidde entre le 18 et le 24 août 2023 auprès d'un échantillon total de 1 555 Canadiens membres du Forum Angus Reid. L'échantillon comprenait 1 015 répondants représentatifs de la population du pays et 517 autres parents représentatifs de la population du pays ayant des enfants de moins de 18 ans à la maison. Le sondage a été effectué en français et en anglais. À des fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille a une marge d'erreur de +/-2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de Kidde

Kidde, l'un des principaux fabricants d'avertisseurs de fumée résidentiels, d'avertisseurs de monoxyde de carbone, d'extincteurs et d'accessoires de sécurité, contribue à rendre le monde plus sûr depuis plus de 100 ans. Kidde a produit le premier système intégré de détection de fumée il y a un siècle et poursuit sa mission aujourd'hui en offrant une technologie de pointe en matière de sécurité incendie. Kidde fait partie de Carrier Global Corporation, chef de file mondial des solutions intelligentes pour le climat et l'énergie qui aident la planète et ses habitants, pour les générations à venir. Pour en savoir plus, visitez le site kiddecanada.com ou suivez @KiddeCanada sur Facebook et Instagram .

1 All About Fire Safety and Evacuation Plans, 2019

2 Décès non intentionnels liés à un incendie au Canada, 2011 à 2020

*Basé sur le nombre total d'installations domestiques en décembre 2021.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2235613/Kidde_CFA_badge.jpg

SOURCE Kidde