MEBANE, Caroline du Nord, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Kidde, chef de file de la sécurité incendie depuis plus de 100 ans, a lancé la prochaine phase de sa campagne Alarmons-Nous, qui vise à sensibiliser les familles à la sécurité incendie. De nombreux parents évitent souvent d'avoir des conversations honnêtes sur ce sujet, car ils ont du mal à imaginer qu'un incendie pourrait survenir chez eux. En fait, 40% des gens croient qu'ils sont plus susceptibles de gagner à la loterie ou d'être frappés par la foudre que de subir un incendie résidentiel. Toutefois, plus de 1000 personnes ont perdu la vie dans des incendies résidentiels en Amérique du Nord cette année, dont plusieurs enfants. Pour inciter le public à prioriser la sécurité incendie, Kidde lance sa nouvelle «comptine de la vie» , un appel à l'action et un plaidoyer émouvant présenté par des enfants touchés par des incendies résidentiels. Kidde fait partie de Carrier Global Corporation (NYSE : CARR), chef de file mondial des solutions intelligentes pour le climat et l'énergie.

Le jingle « La comptine de la vie » est chanté par des enfants courageux qui ont survécu à des incendies résidentiels, pour rappeler à tous que le risque d'un incendie à la maison est bien réel. Les histoires convaincantes de ces jeunes survivants sont également présentées dans de courtes vidéos disponibles sur le canal YouTube de Kidde. Les familles sont également invitées à visiter les sites CauseForAlarm.org ou CauseForAlarm.org/Canada, où elles trouveront des trousses d'outils pour sensibiliser à la sécurité incendie en plusieurs langues, un livre d'activités pour les enfants et d'autres ressources essentielles pour avoir des conversations sur la sécurité incendie à la maison qui pourraient sauver leur vie.

Pour élever la conversation sur la préparation à la sécurité incendie, Kidde s'est associé à l'artiste et maman, Jordin Sparks.

« La musique est un outil puissant de communication et de mémorisation qui peut susciter des émotions et transmettre des messages importants. Le fait de savoir qu'il y a des jeunes de partout qui ont survécu à des incendies résidentiels m'a incité à parler de ce sujet avec mon fils », a déclaré Sparks. « J'admire ces enfants qui partagent leurs histoires émouvantes pour aider les autres à s'autonomiser. Je suis reconnaissante de pouvoir prêter ma voix dans le cadre de la campagne «Alarmons-Nous » de Kidde, dans le but d'inciter davantage de familles à prioriser la sécurité incendie, afin que nous puissions contribuer à éviter les tragédies d'incendies résidentiels. »

« La comptine de la vie met en lumière l'impact émotionnel profond qu'un incendie résidentiel peut avoir sur les familles, et en particulier sur les enfants », a déclaré Isis Wu, présidente de la sécurité résidentielle mondiale chez Carrier. « La campagne Alarmons-Nous continue de souligner l'importance d'avoir des avertisseurs de fumée fonctionnels et de pratiquer la sécurité incendie à la maison. Nous espérons que la campagne de cette année inspirera tout le monde à parler de la sécurité incendie dès aujourd'hui. »

La campagne Alarmons-Nous vise à réaliser des avancées significatives pour créer des foyers et des communautés plus sûrs. Voici comment vous pouvez vous impliquer :

Partagez La comptine de la vie sur les réseaux sociaux, taguez @KiddeFireSafety et utilisez le mot-clic #Alarmons-Nous pour aider à sensibiliser.

sur les réseaux sociaux, taguez @KiddeFireSafety et utilisez le mot-clic #Alarmons-Nous pour aider à sensibiliser. Achetez un avertisseur Kidde chez les détaillants participants aux États-Unis, de septembre jusqu'à la fin novembre 2024, ce qui déclenchera une contribution de 1 $ pour des dons d'avertisseurs, jusqu'à un total de 1 000 000 $ de valeur de détail pour des communautés dans le besoin.

un avertisseur Kidde chez les détaillants participants aux États-Unis, de septembre jusqu'à la fin novembre 2024, ce qui déclenchera une contribution de 1 $ pour des dons d'avertisseurs, jusqu'à un total de 1 000 000 $ de valeur de détail pour des communautés dans le besoin. En savoir plus sur la sécurité incendie et comment protéger votre famille en visitant CauseForAlarm.org/ Canada .

Kidde, un chef de file dans la fabrication d'avertisseurs de fumée résidentiels, d'avertisseurs de monoxyde de carbone, d'extincteurs et d'accessoires de sécurité, s'engage à rendre le monde plus sûr depuis plus de 100 ans. Kidde a produit le premier système intégré de détection de fumée il y a un siècle et continue son héritage aujourd'hui en proposant des technologies avancées en matière de sécurité incendie. Kidde fait partie de Carrier Global Corporation, un leader mondial des solutions intelligentes pour le climat et l'énergie, qui ont un impact sur les personnes et sur notre planète pour les générations à venir. Pour plus d'informations, visitez kidde.com ou suivez @KiddeFireSafety sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et LinkedIn.

