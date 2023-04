Les appareils de sécurité résidentiels compatibles avec la technologie Wi-Fi comprennent un premier détecteur de fumée, de monoxyde de carbone et de qualité de l'air intérieur avec connexion fluide à l'application.

MONTRÉAL, le 12 avril 2023 /CNW/ - Kidde, la marque nord-américaine numéro 1 en matière de sécurité incendie à domicile[1], a lancé de nouveaux appareils intelligents et produits de détection au Canada dans le cadre de son programme Healthy Homes. Connectée à l'application Kidde par la technologie Kidde HomeSafe™, la gamme de produits de détection intelligents peut fournir une notification instantanée des menaces à la sécurité résidentielle telles que la fumée, le monoxyde de carbone (CO), les fuites d'eau, le gel des tuyaux et les problèmes de qualité de l'air intérieur (QAI). Ces appareils intelligents peuvent également transformer les alarmes Kidde interconnectées câblées existantes en alarmes intelligentes grâce à une solution facile et entièrement intégrée offrant une détection dans toute la maison.[2] Kidde fait partie de Carrier Global Corporation (NYSE : CARR), le premier fournisseur mondial de solutions de construction et de froid saines, sûres, durables et intelligentes.

Kidde a élargi son offre Healthy Homes avec le lancement au Canada des appareils compatibles Kidde HomeSafe™.

"Selon un sondage Maru/Blue commandé par Kidde, plus d'un tiers (36 %) des Canadiens possèdent un appareil domestique intelligent, et 64 % d'entre eux comptent sur ces appareils pour assurer la sécurité de leur famille. Pour ce qui est des Québécois, nous nous rendons compte que plus d'un tiers (36 %) d'entre eux sont équipés d'un appareil domestique intelligent, et 66 % de ces derniers s'appuient sur ce dispositif pour garantir la sécurité de leurs proches. Nous voulons aider les Canadiens à investir dans la bonne technologie pour s'assurer que leur maison est sûre et intelligente", a déclaré Isis Wu, vice-présidente et directrice générale, Incendie résidentiel et maisons saines, Carrier Fire & Security. "Avec le lancement de nos dispositifs HomeSafe au Canada, nous offrons plus de contrôle, de confiance et de tranquillité d'esprit lors de la surveillance de la sécurité à l'intérieur des maisons."

En plus d'une connexion fluide avec l'application Kidde, la suite de produits de détection intelligente de l'entreprise offre des technologies et des caractéristiques comme la compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa, afin que les Canadiens puissent utiliser des commandes vocales pour vérifier l'état de leur alarme et de leur connexion[3] pour aider à protéger les personnes, les lieux et les choses qui comptent le plus.

La suite de produits comprend :

Avertisseur de fumée + monoxyde de carbone avec dispositif de surveillance de la qualité de l'air intérieur - le premier dispositif de sécurité domestique intelligent tout-en-un à intégrer la détection de la fumée et du CO à la surveillance de la qualité de l'air intérieur [4] offre une détection de la fumée, du CO et des problèmes de qualité de l'air intérieur, notamment la température défavorable, les niveaux d'humidité et les composés organiques volatils totaux.

- le premier dispositif de sécurité domestique intelligent tout-en-un à intégrer la détection de la fumée et du CO à la surveillance de la qualité de l'air intérieur offre une détection de la fumée, du CO et des problèmes de qualité de l'air intérieur, notamment la température défavorable, les niveaux d'humidité et les composés organiques volatils totaux. Avertisseur de fumée + monoxyde de carbone avec fonctions intelligentes - détecte à la fois la fumée et le CO avec un seul appareil.

- détecte à la fois la fumée et le CO avec un seul appareil. Détecteur de fuite d'eau + de gel - aide à prévenir les réparations potentiellement coûteuses liées aux dégâts des eaux et au gel des canalisations en alertant rapidement les propriétaires en cas de fuite d'eau ou de baisse de température.

Les dispositifs Kidde HomeSafe sont disponibles chez les principaux détaillants du pays, y compris The Home Depot, Home Hardware et Canadian Tire. Pour plus d'informations sur les produits, visitez le site: www.kidde.com/fire-safety/en/ca/products/homesafe-collection/

Méthodologie de l'enquête :

Ce sondage d'opinion publique Maru réalisé au nom de Kidde a été entrepris par les experts en échantillonnage et en collecte de données de Maru/Blue. 1 531 adultes Canadiens sélectionnés au hasard et membres du panel en ligne Maru Voice Canada ont été interrogés du 24 au 27 février 2023. Les résultats de cette étude ont été pondérés en fonction de l'éducation, de l'âge, du sexe et de la région (et au Québec, de la langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. Cela permet de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. À des fins de comparaison, un échantillon de probabilité de cette taille a une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité de l'échantillonnage) de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les écarts entre les totaux et les tableaux de données sont dus aux arrondis.

À propos de Kidde

Kidde, l'un des principaux fabricants d'avertisseurs de fumée résidentiels, d'avertisseurs de monoxyde de carbone, d'extincteurs et d'accessoires de sécurité, contribue à rendre le monde plus sûr depuis plus de 100 ans. Kidde a produit le premier système intégré de détection de fumée il y a un siècle et poursuit sa mission aujourd'hui en offrant une technologie de pointe en matière de sécurité incendie. Kidde fait partie de Carrier Global Corporation, premier fournisseur mondial de solutions de construction et de chaîne du froid saines, sûres, durables et intelligentes. Pour plus d'informations, visitez kiddecanada.com ou suivez @KiddeCanada, ainsi que sur Facebook et Instagram.

[1] Basé sur le nombre total d'installations domestiques en décembre 2021.

[2] Les alarmes ne se connectent qu'à d'autres alarmes Kidde dotées d'une capacité d'interconnexion CA câblée.

[3] Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques déposées d'Amazon Technologies, Inc.

[4] Premier appareil de détection de monoxyde de carbone et de fumée homologué cUL et CSA avec surveillance de la qualité de l'air intérieur.

Contact : Stephanie Berzinski

561-346-9232

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2050910/Kidde_French_version_image__ID_836260187a76.jpg

SOURCE Kidde