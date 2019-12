Kia Ora Auckland! Air Canada inaugure une liaison saisonnière au départ de Vancouver

« Nous sommes très heureux d'accueillir ce nouveau service d'Air Canada, qui relie encore mieux Vancouver à Auckland, au moyen du fantastique 787 Dreamliner de Boeing, a souligné Craig Richmond, président et chef de la direction de l'administration de l'aéroport international de Vancouver. Cet ajout au réseau grandissant d'Air Canada à Vancouver offrira de nouvelles occasions d'affaires et de voyages d'agrément en Nouvelle-Zélande et au Canada et facilitera un précieux apport de trafic de correspondance aux deux aéroports. Nous sommes reconnaissants à Air Canada de son engagement continu à faire de Vancouver sa plaque tournante transpacifique. »

« Nous nous réjouissons de l'incidence qu'aura ce nouveau service sur les secteurs en croissance du voyage et du commerce entre les deux pays, a affirmé Scott Tasker, directeur général de l'aéronautique commerciale de l'aéroport d'Auckland. Les correspondances fluides que propose Air Canada à sa plaque tournante de Vancouver donneront un élan supplémentaire à ce marché en plein essor. Pour la seule année 2018, le nombre de Canadiens ayant choisi la Nouvelle-Zélande pour leurs vacances a augmenté de 6,7 pour cent et s'établit à 70 000 visiteurs. Pour la même période, le nombre de touristes néo-zélandais qui ont visité le Canada a bondi de 12 pour cent et se chiffre à 34 000. »

« Le Canada est l'un des plus proches partenaires internationaux de la Nouvelle-Zélande, a affirmé Amy Tisdall, chargée d'affaires de la Nouvelle-Zélande. Le nouveau service sans escale Vancouver-Auckland d'Air Canada contribuera à resserrer nos liens déjà étroits, à rapprocher davantage nos peuples et à intensifier nos échanges touristiques. »

« Je suis très heureuse qu'Air Canada établisse une liaison sans escale Auckland-Vancouver, a déclaré Lisa Beare, ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture de la Colombie-Britannique. Notre province est une destination très prisée des visiteurs internationaux et Vancouver est le point d'accès pour en explorer les beautés. Comme le HSBC Canada Sevens continuera d'avoir lieu à Vancouver ces quatre prochaines années, c'est le moment idéal pour les fervents amateurs de rugby du monde entier de visiter la Colombie-Britannique. À nos amis néo-zélandais nous disons : Kia Ora! »

Le 787-8* Dreamliner de Boeing ultramoderne d'Air Canada est doté de 20 fauteuils entièrement inclinables en classe Signature Air Canada, de 21 et de 214 fauteuils dans la cabine Économique Privilège et dans celle de classe économique, respectivement. Tous les fauteuils sont équipés d'un système de divertissements à bord de dernière génération. Les clients de tous les vols d'Air Canada peuvent accumuler et échanger des milles Aéroplan, et les clients admissibles peuvent profiter des services prioritaires, des salons Feuille d'érable et d'autres avantages.

Vol Départ Arrivée Jours de la semaine AC51 Vancouver (YVR) 23:45 Auckland (AKL) 11:05 + 2 jours Lun., mar., jeu., sam. AC52 Auckland (AKL) 14:30 Vancouver (YVR) 06:30 Lun., mer., jeu., sam.

* Le vol inaugural d'Air Canada a été assuré par 787-9 de Boeing exceptionnellement.

Vancouver-Auckland est la plus récente de trois lignes internationales qu'Air Canada a inaugurées dans les derniers jours, les autres étant l'unique liaison sans escale Montréal-São Paulo (11 décembre) et la liaison Toronto-Quito (8 décembre).

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 53 aux États-Unis et 101 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 250 aéroports dans 195 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

Internet : aircanada.com/media

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: media@aircanada.ca

Liens connexes

www.aircanada.com