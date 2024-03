Des capsules de café sans plastique ni aluminium et une nouvelle cafetière visionnaire

seront au premier plan de l'avenir de l'infusion du café

MONTRÉAL, le 13 mars 2024 /CNW/ - Keurig Dr Pepper (NASDAQ : KDP) a annoncé aujourd'hui une stratégie d'innovation pluriannuelle pour son système d'infusion de café une tasse à la fois Keurig®, incluant une toute nouvelle cafetière complètement réimaginée et une gamme de nouveaux produits et de nouvelles technologies conçus pour répondre aux besoins des amateurs de café d'aujourd'hui et de demain.

À la base de la vision future de l'entreprise se trouvent les capsules sans plastique K-RoundsMC, une formule révolutionnaire pour concevoir le café une tasse à la fois. Les capsules K-Rounds sont créées à partir de grains de café torréfiés par nos experts, puis moulus, pressés et enveloppés dans un enrobage protecteur exclusif à base de plantes, préservant la saveur et l'arôme du café et éliminant le besoin de plastique ou d'aluminium. Les capsules sans plastique K-Rounds ont été confectionnées spécialement pour le nouveau système réinventé de cafetière Keurig AltaMC qui permettra aux consommateurs de préparer une variété de boissons de style barista - d'un espresso corsé à la créma veloutée à une tasse de café chaud riche en arômes ou à un café froid rafraîchissant - sans avoir à maîtriser des techniques d'infusion complexes.

Au fur et à mesure que l'entreprise déploiera sa vision, elle donnera la chance aux consommateurs de fournir une rétroaction essentielle au développement du nouveau système Keurig Alta. Ce processus s'inscrit dans le cadre de la mise en place de diverses phases de test bêta, dont la première débutera dès l'automne 2024. Keurig s'appuiera sur les résultats de ces tests, ainsi que sur l'engagement stratégique de ses partenaires, dont les détaillants et marques de café, ainsi que sur leurs commentaires, pour raffiner et optimiser le système avant de le rendre disponible à la vente pour les consommateurs.

Bob Gamgort, président du conseil d'administration et chef de la direction, a expliqué : « Il y a trente ans, Keurig a changé la façon dont les consommateurs préparaient leur café avec l'introduction du système de café une tasse à la fois utilisant des capsules K-Cup. Aujourd'hui, nous mettons à profit toute notre expertise pour créer un nouveau système révolutionnaire qui redéfinira comment les consommateurs infuseront leur café pour les décennies à venir. Notre programme ambitieux reflète notre engagement à offrir variété, valeur et durabilité aux 45 millions d'amateurs de café nord-américains qui utilisent les cafetières Keurig, ainsi qu'aux millions de consommateurs potentiels qui découvriront les avantages d'une tasse de café parfaite, préparée sans effort, et ce, dans le confort de leur foyer. »

Sans plastique ni aluminium, les capsules K-Rounds permettent une infusion tant à haute pression pour concevoir des boissons de type espresso qu'à basse pression pour obtenir une tasse de café filtre parfaite, chaude ou froide, et ainsi offrir aux consommateurs une variété de boissons de café-bistro sans les prix des cafés-bistros. Les capsules sans plastique K-Rounds seront offertes en plusieurs formats pour créer des types de café différents, et seront marquées d'un code de lecture unique permettant à la cafetière Keurig Alta de déterminer automatiquement le profil de pression et d'extraction requis pour obtenir tout le goût, l'arôme et la richesse de chaque variété de café. Après l'infusion, on peut disposer des capsules sans plastique K-Rounds comme on le ferait pour du marc de café et il est prévu qu'elles soient compostables, puisque l'entreprise travaille actuellement sur le processus de certification. La nouvelle cafetière Keurig Alta fournira également l'option d'infuser les capsules K-Cup® existantes afin que les utilisateurs puissent profiter des plus de 500 variétés offertes dans la famille de marques Keurig.

Le développement de la cafetière Keurig Alta et des capsules sans plastique K-Rounds est le fruit d'un projet d'innovation pluriannuel qui comprend des éléments de propriété intellectuelle importants en matière de conception et de processus de développement de boissons, de capsules, d'appareils et de procédés fabrication. Au sein de ce portefeuille de propriété intellectuelle, KDP a acquis une licence perpétuelle pour le savoir-faire et la technologie inventée par Delica Switzerland pour leur système CoffeeB en Europe, incluant un enrobage exclusif à base de plantes et des processus d'application. Le partenariat entre KDP et Delica accorde à Keurig les droits exclusifs d'utilisation et de développement de ces technologies pour les consommateurs aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les motivations et la science derrière le nouveau système de café réinventé Keurig Alta ainsi que l'innovation à la base des capsules sans plastique K-Rounds sont présentés dans la vidéo de lancement sur le lien suivant : « Réinventer Keurig : À partir de zéro ». Les consommateurs sont invités à visiter le https://www.keurig.ca/fr/o/krounds afin de s'inscrire pour recevoir des mises à jour exclusives concernant les futures innovations des produits Keurig, incluant la possibilité d'être sélectionné en tant que testeur bêta du prototype de la cafetière Keurig AltaMC dès cet automne.

À propos de Keurig Dr Pepper Canada

Keurig Dr Pepper Canada est le nom commercial sous lequel Keurig Canada Inc. et Canada Dry Mott's Inc. opèrent. D'un océan à l'autre, Keurig Dr Pepper Canada offre une vaste gamme de délicieuses boissons chaudes et froides provenant de marques emblématiques appréciées des Canadiens, commercialisées sous plus de 60 marques phares, dont Canada Dry®, Dr Pepper®, Mott's® Clamato®, Van Houtte® et Timothy's®, disponibles partout où les gens magasinent et consomment. Les cafetières à portion unique de Keurig® sont également offertes par Keurig Dr Pepper Canada.

Reconnue comme un employeur de choix et une destination pour les talents, les principaux bureaux canadiens de la société et l'équipe de direction sont situés à Montréal (Québec) et à Mississauga (Ontario). Également situées à Montréal, au Québec, se trouvent les installations de fabrication de boissons chaudes et la filiale de Keurig Canada Inc. Services de Café Van Houtte Inc. qui offre des solutions de boissons novatrices aux entreprises à partir de bureaux satellites dans 30 villes canadiennes. L'entreprise voit toujours plus loin et s'engage à s'approvisionner, à produire et à distribuer ses boissons de façon responsable par le biais de sa plateforme de responsabilité sociétale d'entreprise « Soif de faire le bien. » Pour en savoir plus sur notre entreprise visitez : www.keurigdrpepper.ca. Pour en savoir plus sur notre engagement en matière de responsabilité sociétale d'entreprise, visitez : www.keurigdrpepper.ca/fr-ca/notre-entreprise/responsabilite-dentreprise.

