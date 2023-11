L'entente élargit la distribution de la marque de Caesar no 1 au Canada aux épiceries et dépanneurs

MONTRÉAL, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Canada Dry Mott's Inc., faisant affaire sous le nom de Keurig Dr Pepper Canada, et Les Entreprises du Groupe Geloso (« Groupe Geloso »), annoncent aujourd'hui qu'ils ont conclu un partenariat exclusif afin d'étendre la distribution de la marque de Caesar no 1 aux épiceries et dépanneurs du Québec, grâce au lancement d'un Caesar Mott's® Clamato® prêt à boire à base de malt.

Le Groupe Geloso, fabricant et producteur de boissons à base de malt, de vins, de cidres, de bières et de spiritueux de qualité supérieure, aura le droit exclusif de produire, de distribuer et de vendre le Caesar Mott's® Clamato® à base de malt dans la province de Québec. Les modalités de l'entente n'ont pas été divulguées.

« En s'appuyant sur la croissance continue de notre classique Caesar Mott's Clamato, Keurig Dr Pepper Canada vise de nouvelles opportunités dans la catégorie du prêt à boire au Canada, déclare Olivier Lemire, président de Keurig Dr Pepper Canada. Nous sommes fiers de faire équipe avec une entreprise québécoise avec une grande expertise dans le domaine des boissons à base de malt. Cette entente mutuellement bénéfique nous permettra d'élargir notre portefeuille de boissons froides, tout en augmentant la portée et la distribution de l'un de nos cocktails emblématiques. »

« Le Groupe Geloso est fier de conclure un partenariat exclusif avec Keurig Dr Pepper Canada. Cette entente témoigne de la qualité de notre savoir-faire en matière de boissons et de nos capacités exceptionnelles à développer des marques, ce qui fait du Groupe Geloso le choix tout indiqué pour assurer le succès de l'emblématique Caesar Mott's Clamato dans toute la province de Québec », a déclaré Aldo Geloso, président de Les Entreprises du Groupe Geloso.

Le nouveau Caesar prêt à boire à base de malt sera disponible en deux saveurs à partir du printemps 2024. Les consommateurs pourront déguster les versions Original et Extra-épicé de leur cocktail national, en paquets de six ou douze canettes de 341 ml et en canettes individuelles de 458 ml dans les épiceries et les dépanneurs du Québec.

À propos de Keurig Dr Pepper Canada

Keurig Dr Pepper Canada est le nom commercial sous lequel Keurig Canada Inc. et Canada Dry Mott's Inc. opèrent. D'un océan à l'autre, Keurig Dr Pepper Canada offre une vaste gamme de délicieuses boissons chaudes et froides provenant de marques emblématiques appréciées des Canadiens, commercialisées sous plus de 60 marques phares, dont Canada Dry®, Dr Pepper®, Mott's® Clamato®, Van Houtte® et Timothy's®, disponibles partout où les gens magasinent et consomment. Les cafetières à portion unique de Keurig® sont également offertes par Keurig Dr Pepper Canada.

Reconnue comme un employeur de choix et une destination pour les talents, les principaux bureaux canadiens de la société et l'équipe de direction sont situés à Montréal (Québec) et à Mississauga (Ontario). Également situées à Montréal, au Québec, se trouvent les installations de fabrication de boissons chaudes et la filiale de Keurig Canada Inc. Services de Café Van Houtte Inc. qui offre des solutions de boissons novatrices aux entreprises à partir de bureaux satellites dans 30 villes canadiennes. L'entreprise voit toujours plus loin et s'engage à s'approvisionner, à produire et à distribuer ses boissons de façon responsable par le biais de sa plateforme de responsabilité sociétale d'entreprise « Soif de faire le bien. » Pour en savoir plus sur notre entreprise visitez : www.keurigdrpepper.ca. Pour en savoir plus sur notre engagement en matière de responsabilité sociétale d'entreprise, visitez : www.keurigdrpepper.ca/fr-ca/notre-entreprise/responsabilite-dentreprise.

À propos du Groupe Geloso

Chef de file en matière d'innovation et de développement de boissons alcoolisées et non alcoolisées, le Groupe Geloso fabrique et distribue des boissons à base de malt, des vins, des cidres, des bières et des spiritueux de qualité supérieure. Le Groupe Geloso est un fournisseur apprécié et un partenaire de confiance reconnu pour son professionnalisme et son engagement envers la qualité, le service et le marketing. Le Groupe Geloso emploie plus de 500 personnes dans des installations situées dans le monde entier.

SOURCE Keurig Dr Pepper Canada

