LOS ANGELES, 14 février 2025 /CNW/ - KessCo a annoncé aujourd'hui une collaboration passionnante avec Bandai pour offrir aux amoureux des Tamagotchi une toute nouvelle expérience sur table, le jeu Tamagotchi Collections. Ce jeu de société apaisant réinvente les animaux de compagnie virtuels nostalgiques en tant que charmants visiteurs qui s'écrasent sur la Terre, prêts à s'amuser, et à être nourris et aimés. Conçu pour deux à quatre joueurs, le jeu invite les familles, les collectionneurs et les passionnés de culture populaire à concourir pour obtenir le meilleur score en accueillant le plus grand nombre possible d'heureux Tamagotchi.

Boîte Tamagotchi Collections

Dans Tamagotchi Collections, les joueurs lancent les dés pour nourrir et donner de l'attention à chaque nouvel ami excentrique et jouer avec eux. Si vous les accumulez, vous risquez le chaos, comme lorsque vous jongliez avec plusieurs personnages Tamagotchi sur un porte-clés. Mais pour ceux qui sont prêts à relever le défi, la récompense est un pur plaisir, car chaque Tamagotchi heureux vous fait gagner de précieux points. Il s'agit d'un jeu d'action et de gestion ludique qui plaît aux parents qui veulent faire plaisir à leurs enfants, aux milléniaux qui ont grandi avec les Tamagotchi et à tous ceux qui apprécient les jeux douillets et enrichissants.

« Ce partenariat avec Bandai donne un nouveau souffle à une propriété intellectuelle bien appréciée qui a séduit des générations d'adeptes, a déclaré Alex Kessler, chef de la direction de KessCo. « Nous sommes ravis d'offrir un jeu de société qui reflète le même esprit chaleureux et bienveillant de l'expérience Tamagotchi originale. Désormais, les joueurs peuvent se réunir autour d'une table sans avoir à se soucier d'introduire en douce des animaux de compagnie numériques à l'école ou au travail. »

Marina Common, conceptrice de jeux chez KessCo et collectionneuse de longue date de Tamagotchi, ajoute : « Je voulais que les joueurs se souviennent de cette sensation intense de garder plusieurs Tamagotchi en vie en même temps et de traduire des moments comme celui-ci dans un jeu de société. Que vous ayez été quelqu'un comme moi dont les parents ne leur permettaient d'avoir qu'un seul personnage et qui observait le chaos auquel ses amis étaient confrontés, ou que vous ayez été l'enfant avec tous ces Tamagotchi, ce jeu vous ramène directement à ces instants de plaisir » Fidèle à la réputation de KessCo, le jeu reflète son engagement à créer des expériences faites par les adeptes, pour les adeptes.

Le jeu Tamagotchi Collections tire parti du retour de l'engouement pour les Tamagotchi et offrent une nouvelle façon de s'amuser avec ces personnages emblématiques. Que vous fassiez découvrir les Tamagotchi à votre enfant ou que vous les redécouvriez avec des amis qui se souviennent de l'engouement qu'ils ont suscité, ce jeu offre une nouvelle façon délicieuse de célébrer l'amour et l'amitié par le biais du jeu. Même les adeptes de la culture populaire et les collectionneurs apprécieront la facilité avec laquelle les Tamagotchi sont passés du porte-clés de poche à l'expérience sur table.

À propos de KessCo

Établie à Los Angeles, KessCo vise à offrir aux enfants et aux adultes une nouvelle façon de jouer grâce à ses jouets, casse-tête et jeux novateurs. La marque est reconnue pour sa gamme de cerceaux la plus vendue au monde, mettant en vedette le célèbre Ice Hoop, ainsi que sa grande série de jouets actifs et impulsifs pour les enfants de tous âges.

Pour en savoir plus sur KessCo, consultez www.biojuve.com.

