LOS ANGELES, 24 février 2025 /CNW/ - Préparez-vous à tester votre détermination, votre ingéniosité et votre résilience, tout comme Gon et ses amis! KessCo, en partenariat avec VIZ Media, annonce fièrement le lancement prochain de Hunter x Hunter : The 287th Exams, une aventure en plein essor qui met les amis et les familles au défi de faire l'expérience des enjeux élevés de l'obtention d'un permis de chasse.

Boîte de jeu affichant le titre du jeu et des personnages.

Un drame d'action et d'aventure dans un monde où les chasseurs recherchent des objets rares et des trésors. Le personnage principal, Gon Freecss, quitte son île natale pour retrouver son père disparu et cherche à devenir un chasseur professionnel comme son père. Pour devenir un « chasseur professionnel », comme il n'en existe que quelques centaines dans le monde, il doit passer le difficile « examen du chasseur ». Avec Killua, Kurapika et Leorio, que Gon rencontre pendant l'examen, ils réussissent l'examen de chasseur et défient ensemble le monde invisible.

Un test d'intelligence et de courage

Dans Hunter x Hunter : The 287th exams, les joueurs prennent des risques calculés, font face à des revers et perfectionnent les compétences de leurs personnages en lançant des dés pour surmonter les épreuves qui définissent les examens de chasseur. Que vous soyez un collectionneur passionné de jeux de société inspirés par l'animation ou un amateur de jeux de société à la recherche d'un défi palpitant et captivant, ce titre promet une nouvelle version d'un grand classique.

« Nous voulions saisir l'esprit d'aventure et de camaraderie qui rend Hunter x Hunter si spécial, a déclaré Alex Kessler, chef de la direction de Kess Co et concepteur de jeux principal. « En équilibrant soigneusement la mécanique des dés et en représentant fidèlement les épreuves auxquelles les aspirants chasseurs font face, nous nous sommes assurés de maintenir la tension - et le plaisir - au premier plan de chaque décision. »

Une invitation à tous

Ne vous inquiétez pas si la propriété est nouvelle pour vous - Hunter x Hunter : The 287th Exams met avant tout l'accent sur l'aspect captivant du jeu. « Nous avons conçu le jeu pour qu'il soit passionnant, que vous soyez un amateur de longue date ou que vous vous lanciez dans Hunter x Hunter pour la première fois, a expliqué Michael Grothe, co-concepteur chez Kess Co. Chaque rouleau et défi est conçu pour inspirer à la fois les nouveaux venus et les vétérans de cette franchise emblématique. »

À propos de KessCo

Établie à Los Angeles, KessCo vise à créer pour les enfants et les adultes une nouvelle façon de jouer grâce à ses jouets, casse-tête et jeux novateurs. Au sein de KESS Entertainment, l'entreprise offre des jeux festifs, des jeux stratégiques et des casse-tête couvrant une liste croissante de jeux vidéo et de propriétés d'animation. Pour en savoir plus, visitez le site www.kessentertainment.co.

À propos de VIZ Media

Partout où se trouvent les amateurs de manga et d'animation, nous sommes là! VIZ Media se classe au premier rang de la culture populaire japonaise, présentant aux amateurs ce qui existe, ce qu'il y a de nouveau et ce qui est à venir. Elle accueille les conteurs et les artistes les plus influents et les plus novateurs du monde, à l'avant-garde de multiples secteurs, de l'édition à l'animation, en passant par le cinéma et les jeux vidéo. Tout ce qui est important au Japon, vous pouvez le trouver chez VIZ.

Des experts de premier plan dans le développement de produits de consommation novateurs et haut de gamme, associés à un portefeuille emblématique de produits de consommation : Naruto, Hunter x Hunter, Bleach, JoJo's Bizarre Adventure et Inuyasha, entre autres. VIZ Media est reconnue pour façonner des programmes de licence qui créent une culture et font des marques des pionniers dans l'industrie.

VIZ Media est fière d'être certifiée comme Most Loved Workplace® (lieu de travail le plus apprécié) en Amérique. Pour en savoir plus sur VIZ Media, visitez : https://www.viz.com/

Toutes les autres marques de commerce et marques déposées sont la propriété de leur détenteur respectif. © [2025] Kess Co. Tous droits réservés.

