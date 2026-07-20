Kennametal dévoile l'expérience Next Level Shop à l'IMTS 2026

Le kiosque immersif comprend des démonstrations d'usinage en direct, des experts, des innovations en découpe de métal et une personnalisation de moto

PITTSBURGH, 20 juillet 2026 /CNW/ -- Kennametal Inc. (NYSE : KMT) annonce aujourd'hui qu'il présentera son écosystème de fabrication moderne à l'IMTS 2026 avec le Next Level Shop, une expérience immersive mettant à l'honneur l'ambassadeur de la marque WIDIA, Carey Hart, une conception de moto sur mesure et les plus récentes technologies d'usinage et de fabrication numérique conçues pour aider les fabricants à renforcer leur productivité.

S'appuyant sur le succès de son expérience Metal Mania il y a deux ans, le Next Level Shop recrée l'énergie et la collaboration de l'atelier d'usinage moderne d'aujourd'hui, en réunissant des outils, des logiciels, des fabricants de machines-outils et des experts de la fabrication pour résoudre des problèmes de production de monde réel. Tout au long de la semaine, les visiteurs peuvent découvrir les dernières technologies d'usinage, interagir directement avec des ingénieurs et des partenaires et découvrir comment les solutions de fabrication connectées améliorent la performance des ateliers.

« Tout ce que nous avons entrepris chez IMTS cette année a été pensé pour répondre aux attentes de nos clients », déclare Dave Bersaglini, vice-président et président de la découpe de métaux, Kennametal. « Les fabricants recherchent des outils de très haute qualité, mais aussi des solutions intégrées qui les aident à usiner plus intelligemment, à relever des défis complexes et à accroître leur productivité. Le Next Level Shop rassemble ces technologies, ces partenariats et ces conversations en un seul point. »

Un élément clé de l'expérience sera la personnalisation en direct d'une moto Indian Sport Chief. Dans sa première apparition publique en tant qu'ambassadeur de la marque WIDIA, légende des sports motorisés et fondateur de Hart Luck Parts & Gear, Carey Hart se joindra à Satya Kraus, chef de la direction et ingénieur créatif de KRAUS MOTO, pour usiner des composants de moto personnalisés tout au long de la semaine sur une machine CNC à cinq axes à l'aide d'un outillage Kennametal et WIDIA. Le carrossier peintre de motos et voitures Taylor Schultz, de Schultz Designz, apportera la touche finale avec un design exclusif. La moto personnalisée sera la pièce maîtresse d'un concours exclusif de Kennametal, qui verra un participant de l'IMTS remporter ce deux-roues unique.

Au-delà de la personnalisation de moto, le Next Level Shop proposa des démonstrations continues d'usinage en direct dirigées par des experts de Kennametal, des clients et des partenaires de l'industrie, mettant en évidence des solutions qui aident les fabricants à renforcer la productivité, les performances et la précision dans diverses applications et industries.

Les visiteurs pourront également découvrir les toutes dernières innovations de Kennametal en matière d'outillage couvrant le fraisage, le perçage, le tournage et l'usinage suisse, ainsi que des capacités avancées de fabrication additive, des composants usinés à grande échelle et un écosystème de fabrication numérique en pleine essor, intégrant la FAO, les données d'outillage et des partenariats logiciels permettant de simplifier la programmation, d'améliorer la productivité et d'optimiser les performances d'usinage.

Conçu en partenariat avec EWI Worldwide, le Next Level Shop développe l'esprit interactif de Metal Mania tout en introduisant de nouvelles collaborations, démonstrations et expériences immersives durant toute la semaine.

« Kennametal nous a mis au défi de créer un environnement qui ressemblerait moins à un kioske de salon professionnel et qu'à un atelier du futur », déclare Don Kuhn, directeur de compte chez EWI Worldwide. « Chaque détail du Next Level Shop a été pensé pour encourager l'exploration, susciter le dialogue et démontrer comment l'innovation prend vie lorsque la technologie, le savoir-faire et la collaboration travaillent à l'unisson. »

Les visiteurs du Next Level Shop peuvent :

suivre des démonstrations d'usinage en direct tout au long de la semaine

rencontrer Carey Hart, Satya Kraus, Taylor Schultz et l'équipe d'experts en usinage de Kennametal

explorer les dernières innovations en matière d'outillage Kennametal et WIDIA

découvrir les technologies de fabrication numérique et l'intégration de logiciels

rencontrer des spécialistes de l'aérospatiale et de la défense, de la médecine, du transport, de la production d'électricité, de l'usinage suisse et plus encore

participer pour courir la chance de gagner l'Indian Sport Chief personnalisée.

Le Next Level Shop de Kennametal sera situé au kiosque 431800 dans l'édifice Ouest, niveau 3, pendant l'IMTS 2026, du 14 au 19 septembre, au McCormick Place à Chicago.

Pour consulter le programme complet des démonstrations d'usinage en direct, des interventions des partenaires et des activités au kiosque, visitez kennametal.com/imts2026.

À propos de Kennametal

Comptant plus de 85 ans d'expérience en tant que chef de file de la technologie industrielle, Kennametal Inc. assure la productivité de ses clients grâce à la science des matériaux, à l'outillage et à des solutions résistantes à l'usure. Les clients des secteurs de l'aérospatiale, de la défense, des travaux de terrassement, de l'énergie, de l'ingénierie générale et du transport font confiance à Kennametal pour les aider à fabriquer avec précision et efficacité. Chaque jour, quelque 8 100 employés aident des clients dans près de 100 pays à rester compétitifs. Kennametal a réalisé un chiffre d'affaires de deux milliards de dollars au cours de l'exercice 2025. Pour en savoir plus, consultez le site kennametal.com. Suivez @Kennametal : Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube.

SOURCE Kennametal Inc.

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