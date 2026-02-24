PITTSBURGH, 24 février 2026 /CNW/ - Kennametal Inc. (NYSE : KMT), chef de file mondial des solutions de découpe de métaux, a annoncé aujourd'hui le lancement de son programme Machiniste de l'année, une nouvelle initiative annuelle visant à reconnaître les compétences, l'engagement et l'innovation de ses clients machinistes de longue date dans toutes les régions. Des gagnants seront désignés dans les Amériques, dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), en Asie-Pacifique et en Inde.

« Les machinistes sont l'épine dorsale de la fabrication », a déclaré Eddie McBarnett, vice-président chargé de la commercialisation et de la stratégie chez Kennametal. « Les innovations de Kennametal ont toujours été motivées par les besoins de ces professionnels qualifiés : des solutions d'outillage qui coupent plus vite et durent plus longtemps pour aider les ateliers à atteindre une plus grande précision et à être plus rentables. »

Le programme Machiniste de l'année célèbre ce partenariat durable en rendant hommage aux machinistes qui incarnent savoir-faire et innovation. Les équipes des Amériques, de la région EMEA, de l'Asie-Pacifique et de l'Inde distingueront chacune un machiniste qui représente le meilleur de l'excellence de sa région en matière d'usinage.

« Notre recherche mondiale des "Machinistes de l'année" est plus qu'un concours, c'est une célébration des partenariats et des compétences qui font progresser notre industrie », a commenté Scott Etling, vice-président chargé de la gestion commerciale des produits.

Afin de participer, les candidats doivent publier une brève vidéo convaincante sur leurs propres réseaux sociaux, expliquant comment ils utilisent les produits Kennametal et pourquoi ils devraient être sélectionnés pour le titre de « Machiniste de l'année ». Les participants doivent mentionner Kennametal, intégrer le mot-clic #MachinisteKMT et utiliser activement les produits Kennametal dans leur atelier depuis au moins un an. Les finalistes seront sélectionnés dans chaque région par les équipes commerciales de l'entreprise, et le vote final sera ouvert au public dans les médias sociaux de Kennametal.

Récompenses en jeu pour chaque gagnant régional :

Article sur le site Web, le blogue et les réseaux sociaux de Kennametal

Ensemble de prix comprenant des affiches et des produits exclusifs

7 500 dollars américains en boîte à outils « Machiniste de l'année » et outillage de marque Kennametal

Invitation à animer des démonstrations d'usinage en direct à un salon commercial mondial (IMTS, AMB, JIMTOF, IMTEX/AMTEX, selon le cas)

Nomination automatique comme ambassadeur de la marque Kennametal

Calendrier

Février 2026 -- Lancement officiel du programme

-- Lancement officiel du programme Juin 2026 -- Annonce des candidats régionaux, début du vote

-- Annonce des candidats régionaux, début du vote Septembre/octobre 2026 -- Dévoilement des gagnants régionaux lors de salons professionnels et en ligne

Pour connaître tous les détails, les directives de soumission et des renseignements complémentaires sur le vote, veuillez consulter la page Machiniste de l'année de Kennametal.

À propos de Kennametal

Riche de plus de 85 ans d'expérience à la tête de la technologie industrielle, Kennametal Inc. garantit la productivité de ses clients grâce à ses solutions d'outillage résistantes à l'usure, fondées sur la science des matériaux. Dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, des travaux de terrassement, de l'énergie, de l'ingénierie générale et des transports, les clients se tournent vers Kennametal pour les aider à fabriquer leurs produits avec précision et efficacité. Chaque jour, les quelque 8 100 collaborateurs de Kennametal permettent aux clients de rester compétitifs dans près de 100 pays. Kennametal a généré un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars au cours de l'exercice 2025. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site kennametal.com ou suivre @Kennametal sur Instagram, Facebook, LinkedIn ou YouTube.

