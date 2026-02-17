PITTSBURGH, 17 février 2026 /CNW/ - WIDIA, une marque de confiance de Kennametal Inc. et un chef de file mondial en solutions de découpe de métaux haute performance, célèbre ses 100 ans. Depuis sa fondation en 1926, le nom WIDIA est synonyme de durabilité inégalée, de technologie de pointe et de performance éprouvée. Il offre des solutions de fraisage, d'encastrement et de taraudage, ainsi que des systèmes d'outillage aux ateliers de divers secteurs et applications.

De l'outillage pionnier en carbure de tungstène à l'introduction d'inserts enduits de pointe, WIDIA a toujours établi des références en matière de technologie de fabrication. Au fil des décennies, la marque s'est élargie à l'échelle mondiale, a intégré des sous-marques de confiance comme Hanita et GTD, et a continué de fournir des solutions qui demeurent des outils essentiels pour les magasins de toutes tailles à l'échelle mondiale.

Acquise par Kennametal Inc. en 2002, WIDIA demeure une marque de pierre angulaire du portefeuille de Kennametal, favorisant l'innovation en matière de découpe de métaux et la fiabilité pour les clients.

« Fêter ses 100 ans, ce n'est pas seulement regarder en arrière, c'est célébrer un héritage fondé sur la fiabilité et la confiance, et se tourner vers l'avenir », déclare Dave Bersaglini, président de la découpe de métaux, Kennametal. « Nos clients - machinistes, ingénieurs et propriétaires de petites et moyennes entreprises - doivent s'attendre à ce que WIDIA continue de développer de nouveaux outils plus robustes qui fonctionnent aussi dur que nos clients, pour le moment et pour la prochaine génération.

Célébration d'un siècle d'histoire

Pour commémorer ce jalon historique, Kennametal lance une série d'initiatives d'anniversaire de WIDIA, notamment :

Cent jours de promotions et de programmes incitatifs spéciaux pour des solutions incontournables comme les laminoirs à bout en carbure solide WCE4 et les laminoirs à épaulement VSM890

#WIDIA100 - articles et campagnes numériques exclusifs à l'occasion de l'anniversaire

Programmes d'engagement client mettant en valeur l'histoire et la vision de WIDIA pour l'avenir

Lancement d'un nouveau programme mondial d'ambassadeurs de la marque

« Le diamant WIDIA est bien plus qu'un logo, c'est une marque de la robustesse et de la durabilité qui définissent chaque outil WIDIA », déclare Scott Etling, vice-président de la gestion mondiale des produits chez Kennametal. « Le logo date des débuts de la marque il y a 100 ans, lorsque WIDIA, qui vient de l'allemand « Wie Diamant » ou « comme un diamant », a été enregistrée pour la première fois. Cet héritage façonne encore la performance que nous offrons aujourd'hui. »

D'autres initiatives d'anniversaire seront annoncées sur widia.com et sur les réseaux sociaux @widiatools au cours des prochains mois.

À propos de WIDIA, une marque Kennametal

Depuis 1926, les outils WIDIA allient l'ingénierie haute performance à la praticité du monde réel. Offrant une gamme complète de solutions de découpe de métaux (fraiseuses indexables, broyeurs à bout plein, systèmes de fixation et de filetage), WIDIA aide les machinistes du monde entier à s'attaquer aux tâches les plus difficiles, peu importe l'application. Disponible pour ses clients dans le monde entier via un réseau de distributeurs autorisés, WIDIA assure un accès local et un délai d'exécution rapide, ainsi qu'un soutien technique. WIDIA est une marque de Kennametal Inc. Pour plus d'informations, rendez-vous sur widia.com et suivez @widiatools sur LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube.

