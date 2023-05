« Félicitations à Ken Lum, lauréat du Prix de photographie Banque Scotia, dont les œuvres ont inspiré un public mondial, qu'il s'agisse d'installations permanentes ou d'écrits sur l'art, l'histoire et la vie, déclare Laura Curtis Ferrera, chef du marketing à la Banque Scotia. Pour la Banque Scotia, les arts ont le pouvoir d'influer positivement sur nos collectivités et la société, et nous sommes très fiers de célébrer la carrière de certains des artistes les plus estimés du Canada par l'entremise du Prix de photographie Banque Scotia. »

Cliquez ici pour en savoir plus sur Ken Lum et ce qui l'inspire.

En soulignant l'œuvre d'artistes à mi-carrière ou aguerris, le Prix de photographie Banque Scotia permet aux Canadiens de se familiariser avec l'art photographique et d'être sensibilisés aux enjeux et aux éléments moteurs de notre temps. Il a été créé conjointement par la Banque Scotia et le photographe canadien Edward Burtynsky, dans le but de propulser la carrière d'artistes à l'échelle nationale et internationale.

« Je suis très heureux de reconnaître le travail du lauréat de cette année, Ken Lum, déclare Edward Burtynsky, cofondateur du Prix de photographie Banque Scotia et président du jury. Artiste précurseur dont les œuvres explorent les relations complexes entre le texte et l'image, son apport à l'art canadien est considérable. Félicitations à Ken pour cet honneur bien mérité. »

Sandra Brewster de Toronto, en Ontario, et Chris Curreri de Toronto, en Ontario, les deux autres finalistes, recevront chacun une bourse de 10 000 $. Les candidats au Prix de photographie Banque Scotia 2023 sont issus d'une recherche annuelle d'excellence menée dans tout le Canada. Ce sont des pairs qui font les évaluations à chaque étape du processus de sélection et de prise de décision, et les candidats doivent répondre aux critères d'admissibilité établis.

Voici les membres du jury du Prix de photographie Banque Scotia 2023 :

Edward Burtynsky, artiste, président du jury

Stéphane Aquin, directeur du Musée des beaux-arts de Montréal

Kenneth Montague , collectionneur et conservateur

, collectionneur et conservateur Gaëlle Morel, conservatrice au Toronto Image Centre (TIC)

Pour en savoir plus sur le Prix de photographie Banque Scotia, visitez le https://www.scotiabankphotoaward.com/fr/prix-de-photographie-banque-scotia.html.

Les œuvres de la gagnante du Prix de photographie Banque Scotia 2022, Jin-me Yoon, sont en vedette dans une exposition solo au Toronto Image Centre du 29 avril au 5 août 2023.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à plus de 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.scotiabank.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias seulement : Kelty Reid, Banque Scotia, [email protected]