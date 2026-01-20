KELOWNA, BC, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Olympiques spéciaux Canada, en partenariat avec la Ville de Kelowna et Tourism Kelowna, a le plaisir d'annoncer que Kelowna, en Colombie-Britannique, accueillera les Jeux d'hiver d'Olympiques spéciaux Canada en 2028.

Les Jeux d'hiver, qui se dérouleront du 28 février au 4 mars 2028, auront pour thème « Empowering Athletes, Inspiring Generations » (« Libérer le potentiel des athlètes, inspirer les générations »). Ce sera la première fois que des Jeux d'hiver d'Olympiques spéciaux Canada seront présentés en Colombie-Britannique. Kelowna s'appuiera sur le legs des Jeux d'été d'Olympiques spéciaux Canada organisés à Vancouver en 2014 pour laisser une impression positive et durable aux athlètes, aux familles, aux bénévoles et à l'ensemble de la collectivité.

Au cours des dernières années, Kelowna s'est imposée comme une destination prisée pour les grands événements sportifs et culturels en raison des expériences exceptionnelles qu'elle propose tant aux athlètes qu'à la population locale. L'organisation des Jeux d'hiver d'Olympiques spéciaux Canada en 2028 témoigne de la capacité de la ville à accueillir le pays et générera plus de 7 millions de dollars en retombées économiques prévues, soutenant les entreprises locales et renforçant l'économie touristique de la région tout au long de l'année.

Les Jeux d'hiver d'Olympiques spéciaux Canada accueilleront quelque 1 300 athlètes et membres du personnel entraîneur qui concourront dans huit sports d'hiver, à savoir le curling, le patinage artistique, le patinage de vitesse, le ski alpin, le ski de fond, les cinq quilles, la raquette et hockey intérieur ou le floorball. Les compétitions se tiendront dans sept sites répartis dans toute la ville. Kelowna y accueillera également les responsables de l'événement, des invités d'honneur ainsi que de nombreux proches et membres de la famille venus de partout au Canada.

En plus de leur incidence à l'échelle nationale, les Jeux de 2028 à Kelowna tiendront lieu d'épreuve de qualification pour les athlètes qui souhaitent représenter Équipe Canada d'Olympiques spéciaux aux Jeux mondiaux d'hiver d'Olympiques spéciaux 2029 en Suisse, où des athlètes de plus de 100 pays concourront sur la scène mondiale.

Les préparatifs sont en cours à Kelowna, et les Jeux d'hiver d'Olympiques spéciaux Canada 2028 promettent non seulement des performances sportives extraordinaires, mais aussi une véritable célébration de l'inclusion, de la détermination et de la force de la communauté pour laisser un legs qui inspirera les générations futures.

À propos d'Olympiques spéciaux Canada

Fondé en 1974, le programme canadien de ce mouvement mondial se consacre à l'enrichissement de la vie des Canadien•ne•s ayant une déficience intellectuelle par le pouvoir transformateur et le plaisir du sport. Actif au sein de clubs sportifs dans 12 sections provinciales et territoriales, ce mouvement populaire dépasse les frontières du sport pour favoriser l'autonomisation des personnes, changer les attitudes et bâtir des communautés. Plus de 41 000 athlètes ayant une déficience intellectuelle - d'enfants âgé•e•s de deux ans jusqu'à des adultes d'âge mûr - sont inscrit•e•s aux programmes d'Olympiques spéciaux offerts à longueur d'année dans toutes les régions du Canada.

Pour obtenir plus d'information, consultez le site specialolympics.ca/fr ou suivez @SpecialOCanada sur Instagram, Facebook et X (Twitter).

À propos de Tourism Kelowna

Situé sur le territoire traditionnel, ancestral et non cédé du peuple Syilx/Okanagan, Tourism Kelowna est l'organisation de marketing et de gestion de destination pour Kelowna et le centre de l'Okanagan. Première ville canadienne à porter le titre de Ville créative de gastronomie de l'UNESCO, Kelowna est une ville façonnée par la collaboration, la créativité et un profond lien avec la terre. Réputée pour sa beauté naturelle et son esprit entrepreneurial, la région allie vitalité culturelle, aventures en plein air quatre saisons et un milieu dynamique de gastronomie, de vin et de boissons artisanales, offrant des expériences riches et immersives qui invitent les visiteurs à ralentir, à se connecter et à savourer l'essence de l'Okanagan. En tant que communauté, nous faisons la promotion de la durabilité, de la diversité et d'une croissance réfléchie. Nous investissons dans une industrie touristique résiliente qui génère 2,4 milliards de dollars en retombées économiques pour soutenir les entreprises locales et enrichir la qualité de vie des résidents comme des visiteurs. » tourismkelowna.com

