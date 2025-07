Le partenariat pluriannuel annoncé à l'occasion de la Semaine mondiale de l'inclusion soutiendra les athlètes tout au long de leur aventure vers les Jeux mondiaux d'Olympiques spéciaux 2027 à Santiago, au Chili.

TORONTO, le 17 juill. 2025 /CNW/ - Olympiques spéciaux Canada a le plaisir d'accueillir la Banque CIBC à titre de nouveau partenaire national et de partenaire bancaire officiel d'Équipe Canada d'Olympiques spéciaux.

L'annonce a été faite à l'occasion de la Semaine mondiale de l'inclusion, une initiative internationale de sensibilisation, menée par Olympiques spéciaux du 14 au 20 juillet, qui vise à célébrer les personnes ayant une déficience intellectuelle ou développementale et à favoriser leur inclusion. Le nouveau partenariat pluriannuel reflète un engagement commun à bâtir un Canada plus inclusif.

Au Canada, on estime que plus de 800 000 personnes ont une déficience intellectuelle ou développementale. Plus de 40 000 athlètes participent aux programmes d'Olympiques spéciaux offerts partout au pays, ce qui leur permet de développer des compétences, de la confiance et de longues amitiés grâce à des clubs locaux, à des programmes de sport communautaire et à des occasions de compétition. Ces retombées s'étendent bien au-delà du terrain de jeu, puisqu'elles contribuent à créer des collectivités plus bienveillantes et inclusives.

Au cours des prochaines années, la Banque CIBC soutiendra les athlètes tout au long de leur aventure vers les Jeux mondiaux d'Olympiques spéciaux. Ce partenariat permettra aux athlètes d'Équipe Canada d'Olympiques spéciaux d'obtenir les ressources nécessaires pour réaliser leurs ambitions, qu'il s'agisse d'entraînement essentiel, de préparation physique et mentale ou de soutien et d'encadrement d'un personnel entraîneur dévoué.

« À Olympiques spéciaux Canada, nous savons que l'obstacle à la réussite n'est pas la déficience, mais l'absence de possibilités, a souligné Gail Hamamoto, directrice générale d'Olympiques spéciaux Canada. Pour nos athlètes qui représenteront fièrement le Canada, ce partenariat avec la Banque CIBC les aidera à se préparer à concourir au plus haut niveau de compétition, en plus de mettre en lumière leurs réalisations partout au pays. Ensemble, nous montrons ce qu'il est possible d'accomplir lorsque nous investissons dans l'inclusion et que nous veillons à ce que chaque athlète puisse réaliser son plein potentiel. »

Le parcours vers les Jeux mondiaux d'Olympiques spéciaux commence dans les programmes de sport communautaire locaux. Les athlètes passent ensuite par toutes les étapes de compétition pour se rendre aux Jeux nationaux, qui tiennent lieu d'épreuve de qualification au sein d'Équipe Canada d'Olympiques spéciaux. Les prochains Jeux mondiaux d'Olympiques spéciaux auront lieu en octobre 2027 à Santiago, au Chili, et seront suivis des Jeux mondiaux d'hiver de 2029, qui se dérouleront en Suisse.

« La Banque CIBC est fière de s'associer à Olympiques spéciaux Canada pour aider à démocratiser le terrain de jeu et à ouvrir la voie à ces remarquables athlètes, a déclaré Stephen Forbes, vice-président à la direction, Raison d'être, Marque et Affaires générales, CIBC. Notre partenariat contribuera à créer un monde où chaque personne a la possibilité de réaliser ses ambitions. »

Ce partenariat vise à faire entendre les voix d'athlètes qui sont souvent sous-représenté•e•s dans les sports ainsi qu'à rehausser leur expérience. Il mettra en lumière leurs parcours en braquant les projecteurs sur leurs histoires - des terrains d'entraînement locaux jusqu'à la scène mondiale - et en invitant la population canadienne à les encourager.

Pour lancer ce nouveau partenariat et célébrer la Semaine mondiale de l'inclusion, la Banque CIBC et Olympiques spéciaux Canada vous invitent à vous rallier derrière les athlètes d'Équipe Canada d'Olympiques spéciaux. Du 17 au 20 juillet, la Banque CIBC versera une somme équivalente aux dons faits à Olympiques spéciaux Canada, jusqu'à concurrence de 10 000 $, doublant ainsi la portée de votre soutien pour les athlètes qui se dirigent vers Santiago.

À propos d'Olympiques spéciaux Canada

Fondé en 1974, le programme canadien de ce mouvement mondial se consacre à l'enrichissement de la vie des Canadien•ne•s ayant une déficience intellectuelle ou développementale par le pouvoir transformateur du sport. Actif au sein de clubs sportifs dans 12 sections provinciales et territoriales, ce mouvement populaire dépasse les frontières du sport pour favoriser l'autonomisation des personnes, changer les attitudes et bâtir des collectivités inclusives. Plus de 40 000 athlètes, allant de jeunes enfants de deux ans à des adultes matures, participent aux programmes d'Olympiques spéciaux offerts à longueur d'année dans toutes les régions du Canada. Pour obtenir plus d'information, visitez le site www.specialolympics.ca/fr.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE Olympiques spéciaux Canada

Renseignements aux médias : Allie Wiebe, Directrice associée, Communications et marketing, Olympiques spéciaux Canada, [email protected]