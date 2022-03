Keiko Devaux remporte le prix Opus de la Compositrice de l'année

« La cérémonie des prix Opus met en lumière des artistes de haut niveau, dont l'extraordinaire talent contribue à la vitalité de la musique de concert au Québec. Je tiens à remercier le CQM pour cet important travail de reconnaissance et de rayonnement. Je félicite chaleureusement la compositrice Keiko Devaux, pour qui la dernière année a été marquée par la création et la diffusion de plusieurs œuvres touchantes et personnelles, lui valant le prix Opus de la Compositrice de l'année », a déclaré Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du CALQ.

À propos de Keiko Devaux

Originaire de la Colombie-Britannique, Keiko Devaux (1982) est une compositrice de musique contemporaine résidant à Montréal. Ses œuvres ont été interprétées au Canada, en France, en Allemagne, en Italie, en Belgique, aux États-Unis et en Israël par divers ensembles, dont le Nouvel Ensemble Moderne, le Quatuor Molinari, le Trio Fibonacci, l'Ensemble Arkea, le Quartetto Prometeo, musica assoluta, l'ensemble Sturm und Klang, le Jasper String Quartet, le Rolston String Quartet et les Israel Contemporary Players. Elle collabore régulièrement avec des chorégraphes et des cinéastes.

Sa démarche embrasse un amour pour les sons et les méthodologies électroacoustiques, manipulant et déformant des sons acoustiques à l'aide d'outils numériques. Elle rend ensuite ces transformations sous forme de transcriptions écrites, les transposant à nouveau dans le domaine acoustique. Elle s'intéresse à l'expérience émotionnelle et affective, aux phénomènes auto-organisationnels dans la nature et chez les êtres vivants, ainsi qu'à l'estompage des frontières entre genres musicaux. Elle superpose et agence des éléments mélodiques ou harmoniques distillés de sources sonores très contrastées.

Keiko Devaux est lauréate de nombreux prix et distinctions, notamment le Prix Jan V. Matejcek (2019) de la Fondation SOCAN, ainsi que les prix du public et du jury de l'édition 2017 du Concours Accès Arkea. En 2019, elle remporte la toute première Commande Azrieli de musique canadienne.

Soutenir l'excellence

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Liens connexes :

Site web de Keiko Devaux

Site web des prix Opus

Suivez-nous sur Facebook, Twitter ou Instagram

www.calq.gouv.qc.ca

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Renseignements: Karine Côté, Conseillère en communication et à la promotion des arts et des lettres, Conseil des arts et des lettres du Québec, Tél. : 418 528-2589 ou 1 800 608-3350