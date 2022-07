KEENON Robotics célèbre la journée de sa marque avec une triple surprise

La journée de la marque KEENON est conçue pour témoigner de la gratitude et apporter trois améliorations majeures à ses clients qui lui fournissent un soutien constant partout dans le monde. KEENON sait que c'est la confiance des clients et la compétitivité des technologies de base qui font durer une entreprise dans le temps.

« Depuis sa fondation en 2010, KEENON Robotics a fait un parcours extraordinaire pendant 12 ans et elle est devenue l'une des plus grandes entreprises de robots de service commerciaux au monde. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à nos très chers partenaires d'affaires. Nous nous consacrerons toujours à la recherche et au développement afin de proposer de meilleurs produits et services à nos clients », a déclaré Tony Li, chef de la direction et fondateur de KEENON Robotics.

À ce jour, avec plus de 30 000 robots opérant quotidiennement dans plus de 600 villes, les robots serveur de KEENON ont été utilisés dans de nombreux domaines. Grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, KEENON Robotics intensifiera ses efforts pour améliorer l'efficacité de l'industrie des services dans le monde et assurer une coexistence harmonieuse entre les humains et la technologie.

Renseignements sur la journée de la marque KEENON :

Mise à niveau de la marque. KEENON Robotics lance trois sous-marques pour trois gammes de produits principales, à savoir DINERBOT pour le robot de livraison alimentaire, BUTLERBOT pour le robot de livraison de bâtiments, et GUIDERBOT pour le robot guide, car elle cherche à offrir un service réfléchi et à répondre aux besoins de différents scénarios commerciaux.

Mise à jour sur les produits. KEENON Robotics lance officiellement la version laser du DINERBOT T8 sur le marché mondial et remet en vente de façon anticipée un nouveau robot serveur nommé DINERBOT T2 Pro.

Amélioration du service. À compter du 28 juillet, le programme après-vente de KEENON, KEENON ON-care, offre certaines extensions de service aux clients après le 1er juillet 2022.

À propos de KEENON Robotics :

Fondée en 2010, KEENON ROBOTICS propose des solutions intelligentes, fiables et pratiques pour différents scénarios, notamment dans les restaurants, les hôtels, les centres commerciaux, les supermarchés et les usines. En septembre 2021, KEENON a conclu un financement de série D de 200 millions de dollars dirigé par Softbank Vision Fund 2 (SVF2), marquant ainsi le plus gros financement jamais reçu par une entreprise de robots de service. Les robots KEENON ont été déployés dans plus de 60 pays.

