KDC/ONE, une entreprise soutenue par Cornell Capital, procède à l'acquisition de Zobele Group

Cette transaction stratégique permettra la création d'un guichet unique mondial destiné aux entreprises de biens de consommation pour les services allant de la conception à la fabrication dans les catégories des produits de beauté, de soins personnels et d'entretien domestique

LONGUEUIL, Québec et TRENTO, Italie, le 19 févr. 2020 /CNW/ - Knowlton Development Corporation (« KDC/ONE » ou la « société »), un chef de file mondial dans la formulation et la fabrication personnalisées de solutions pour les marques de produits de beauté, de soins personnels et d'entretien domestique, annonce aujourd'hui la signature d'une entente visant l'acquisition de Zobele Group (« Zobele »), un leader mondial dans les domaines de l'innovation et de la fabrication de produits d'entretien domestique et d'assainissement de l'air.

Ayant vu le jour en 1919 en Italie, Zobele est un fabricant mondial de premier plan qui compte plus de 5 000 employés et qui regroupe deux centres d'innovation, cinq centres de conception et de développement et sept installations de pointe aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Zobele dessert 130 clients à qui elle fournit une gamme internationale de services inégalés s'adressant à plus de 150 grandes marques dans les catégories de produits d'entretien domestique, un secteur affichant un fort taux de croissance.

Fondée en 2002, KDC/ONE s'est développée pour devenir une société de pointe dans les secteurs des formulations personnalisées et de la fabrication qui offre des services haut de gamme dans les domaines de l'innovation, de l'excellence opérationnelle et de la mise en marché rapide à des marques renommées et émergentes. Soutenue par Cornell Capital, qui a acquis KDC/ONE en décembre 2018 avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (Caisse), Investissement Québec et HarbourVest Partners, KDC/ONE poursuit le développement de ses assises technologiques et de son savoir-faire.

L'acquisition stratégique de Zobele par KDC/ONE permettra à cette dernière de renforcer sa plateforme mondiale dans les produits de beauté, de soins personnels et d'entretien domestique et de proposer à sa clientèle les meilleures capacités d'innovation et de fabrication de sa catégorie. Partageant un engagement commun pour l'excellence opérationnelle, l'innovation et le service à la clientèle, KDC/ONE et Zobele sont dévoués à leurs clients. Le regroupement des deux entreprises permettra d'enrichir l'offre globale de produits et services. Au terme de la transaction, le chef de la direction de Zobele, Roberto Schianchi, et son équipe de gestion actuelle continueront à assurer la direction de l'entreprise Zobele sous l'égide de KDC/ONE alors que le siège de Zobele demeurera en Italie.

« En tant que chef de file dans ses catégories de produits, Zobele est le partenaire idéal pour nous alors que nous nous apprêtons à amorcer la prochaine étape de notre croissance stratégique », a déclaré Nicholas Whitley, président et chef de la direction de KDC/ONE. « Forte d'une présence et d'une clientèle résolument internationales, la société combinée sera porteuse d'innovations sans précédent pour ses partenaires et favorisera une expansion remarquable de ses activités dans des marchés géographiques clés. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de direction visionnaire de Zobele pour tirer parti des nombreuses occasions de croissance qui s'offrent à nous. »

« Nous sommes heureux d'annoncer ce regroupement au potentiel transformateur avec KDC/ONE », a déclaré Roberto Schianchi, chef de la direction de Zobele. « Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec KDC/ONE pour offrir des services et des produits de premier ordre à nos clients. Aux côtés de KDC/ONE, nous sommes convaincus que nous serons en mesure de faire progresser notre objectif commun de créer des produits et des technologies de pointe à grande échelle, tout en tirant le meilleur parti de notre empreinte industrielle combinée. »

« Cette transaction stratégique et hautement complémentaire positionne KDC/ONE sur la voie du succès continu en tant que partenaire de marque mondiale apte à fournir des innovations sur mesure, à un rythme accéléré », a déclaré Justine Cheng, présidente du conseil d'administration de KDC/ONE et associée de Cornell Capital. « Nous sommes heureux de continuer à soutenir KDC/ONE qui s'associe avec Zobele pour poursuivre le développement de la plateforme de la société en tant que guichet unique d'envergure mondiale pour les entreprises de biens de consommation dans les catégories des produits de beauté, de soins personnels et d'entretien domestique. »

« Depuis notre investissement initial en 2014, KDC/ONE a réalisé une série d'acquisitions internationales complémentaires qui, au-delà de la croissance et de la diversification, lui ont permis de consolider sa position comme l'un des manufacturiers les plus innovants au monde. L'entreprise québécoise est aujourd'hui un véritable leader international et la Caisse est heureuse de continuer à l'appuyer », affirme Charles Emond, président et chef de la direction de la Caisse.

Le financement de la transaction reposera notamment sur un réinvestissement substantiel de capitaux propres de la part de Cornell Capital et de la CDPQ ainsi que des autres investisseurs existants. Dans le cadre de la transaction, UBS Securities LLC et Jefferies LLC agissent en tant que co-arrangeurs principaux, UBS étant l'arrangeur gérant. Les conditions financières spécifiques n'ont pas été dévoilées. L'acquisition est assujettie aux conditions de clôture usuelles et devrait être conclue plus tard dans l'année.

Jefferies Group LLC agit à titre de conseiller financier auprès de KDC/ONE et Cornell Capital et Weil, Gotshal & Manges LLP fait office de conseiller juridique. Guggenheim Securities, LLC intervient en tant que conseiller financier auprès de Zobele Group et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fait fonction de conseiller juridique.

À propos de KDC/ONE

KDC/ONE est l'un des principaux fournisseurs de solutions de fabrication et d'emballage pour les secteurs des produits de beauté, de soins personnels et d'entretien domestique. Fondée en 2002, KDC/ONE a son siège social à Longueuil, au Québec, et compte plus de 7 000 employés répartis entre 18 installations de pointe situées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. KDC/ONE exploite également trois centres d'innovation et de R&D de pointe. La société fournit des services haut de gamme dans les domaines de l'innovation, de l'excellence opérationnelle et de l'accélération de la commercialisation à de nombreuses marques de prestige aussi bien qu'à de nouvelles marques. Au cours des cinq dernières années, KDC/ONE a connu une croissance rapide à la suite de l'intégration réussie de nombreuses acquisitions. Plus récemment, KDC/ONE a complété la fusion préalablement annoncée avec HTC Group, un important fournisseur de solutions de fabrication complètes pour les marques de produits de beauté. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.kdc-one.com.

À propos de Zobele

Zobele Group est une entreprise de classe mondiale reconnue pour ses capacités en matière d'innovation et de fabrication de produits d'entretien domestique et d'assainissement de l'air. Zobele emploie plus de 5 000 personnes et regroupe deux centres d'innovation, cinq centres de conception et de développement et sept installations de pointe en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie. La société est reconnue auprès de sa clientèle pour la valeur exceptionnelle et le caractère unique de son offre de produits et de services qu'elle propose dans le monde entier sous diverses formes allant des partenariats d'innovation aux accords de développement en passant par la fabrication et la distribution. Zobele vend ses produits à des entreprises de biens de consommation de premier ordre ainsi qu'à des marques et à des détaillants régionaux de premier plan du monde entier. Zobele propose à ses clients un modèle d'entreprise mondiale véritablement intégrée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.zobele.com.

À propos de Cornell Capital

Établie aux États-Unis, Cornell Capital LLC est une société de placement privée qui dispose de 3,0 milliards USD de capitaux sous gestion et de bureaux à New York et à Hong Kong. En partenariat avec des équipes de gestion solides et entrepreneuriales, la société adopte une approche axée sur la valeur pour investir dans les secteurs de la consommation, des finances et de l'industrie. Henry Cornell, fondateur et associé principal, a été vice-président de la division des services bancaires d'investissement de Goldman Sachs avant de fonder Cornell Capital en 2013. Il dirige une équipe de direction très expérimentée dont l'expérience combinée en matière d'investissements totalise plusieurs dizaines d'années. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.cornellcapllc.com.

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Au 30 juin 2019, son actif net sous gestion s'élevait à 326,7 milliards de dollars canadiens. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, visitez cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

