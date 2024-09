LONGUEUIL, QC, le 30 sept. 2024 /CNW/ - Knowlton Development Corporation, Inc. (« kdc/one »), un leader mondial dans la formulation sur mesure, la conception d'emballages et les solutions de fabrication pour de nombreuses marques de produits de soins de beauté, de santé et de soins personnels et d'entretien domestique parmi les plus importantes au monde, a accepté d'acquérir Laffon S.r.l. (« Laffon »), une entreprise italienne spécialisée dans la fabrication d'emballages pour le maquillage.

Cette acquisition renforce les capacités de kdc/one dans le domaine de l'emballage, à la suite de son acquisition de HCT Group en 2020. Fondée en 1982, la société Laffon s'est forgée une solide réputation pour ses emballages de maquillage produits dans son usine hautement automatisée située au nord de Milan, en Italie. Cette avancée stratégique permet à kdc/one de mieux répondre aux exigences des clients qui recherchent des partenaires avec des opérations locales dans diverses régions.

Sandra Wisniewski, présidente internationale de la division Beauté et soins personnels chez kdc/one, a déclaré : « Cette acquisition stratégique améliore considérablement notre capacité à offrir des solutions d'emballage innovantes, en complément de notre offre de services complets qui inclut l'idéation, la conception, le développement de formulations et la fabrication. »

Denis Maurin, président des ventes et de l'innovation chez HCT by kdc/one, a déclaré : « Cette acquisition marque un nouveau chapitre dans le parcours de HCT. Nous sommes ravis d'étendre nos capacités de fabrication en Europe et nous nous réjouissons d'accueillir l'équipe talentueuse de Laffon dans la famille kdc/one. »

« L'intégration de Laffon à notre entreprise nous permet désormais d'offrir à nos clients du secteur des cosmétiques une solution complète et intégrée en Europe, renforçant ainsi l'agilité de nos services. De plus, Laffon s'harmonise parfaitement avec notre engagement à offrir des solutions d'emballage hautement durables. »

L'installation de production technique et automatisée de Laffon est spécialisée dans le moulage par injection, la décoration et l'assemblage de composants, ainsi que dans l'impression numérique et sérigraphique.

Luca Rossi, directeur général chez Laffon, a ajouté : « Nous sommes ravis de rejoindre la famille kdc/one. Cette intégration est idéale pour les deux parties, car elle nous permet de combiner nos capacités d'emballage de premier ordre dans l'industrie des cosmétiques avec l'offre de services complète de kdc/one dans le domaine de la beauté. »

Laffon et HCT ont tous deux réalisé des investissements substantiels dans l'innovation en matière d'emballage durable et continueront à le faire. Leur engagement vise à minimiser l'impact environnemental de leurs processus de production, de leurs chaînes d'approvisionnement et des produits de leurs partenaires de marque.

HCT by kdc/one, qui a conçu certains des emballages les plus emblématiques de l'industrie des cosmétiques, est un leader dans la diminution des effets néfastes des plastiques à base de pétrole. L'entreprise crée des emballages conçus pour être recyclés et promeut l'utilisation de plastiques recyclés, de bioplastiques et de solutions d'emballage rechargeables.

De même, Laffon donne la priorité aux matières premières issues de sources renouvelables, réalise des évaluations du cycle de vie des matériaux et utilise les machines les plus économes en énergie.

À propos de kdc/one

kdc/one, dont le siège social est situé à Longueuil (Québec) au Canada, est un important fournisseur mondial de solutions à valeur ajoutée pour de nombreuses marques mondiales de premier plan dans les catégories des produits de soins de beauté et de soins personnels et d'entretien domestique. La Compagnie travaille en étroite collaboration avec de grandes entreprises de produits de consommation de l'industrie ainsi qu'avec des marques indépendantes à croissance rapide tant au niveau de l'idéation que de la formulation, de la conception, de l'emballage et de la fabrication de produits. kdc/one a contribué au développement de produits innovants qui sont vendus par ses partenaires détenant les marques dans plus de 70 pays dans le monde.

À propos de Laffon

Laffon S.r.l. propose des solutions d'emballage pour une large gamme de produits cosmétiques, tels que le fond de teint, le fard à joues et le fard à paupières. Fondée en 1982 et active depuis plus de 35 ans dans le secteur de l'emballage cosmétique, Laffon a fait de la conception innovante, combinée à des compétences techniques et de production, la clé de son succès. Les opérations de fabrication de Laffon sont situées à Venegono Inferiore, près de Milan, en Italie.

SOURCE KDC/One

Pour toute question, veuillez communiquer avec : Serge Vallières, [email protected], 438 372-3575