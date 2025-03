Des dirigeants industriels vont exploiter leur expertise complémentaire et leurs capacités de pointe pour fonder une nouvelle usine de fabrication dans la région de Gujarat

LONGUEUIL, Québec et Bombay, Inde, 25 mars 2025 /CNW/ - Knowlton Development Corporation Inc (« kdc/one »), un leader mondial de la formulation sur commande, de la conception d'emballage et de solutions de fabrication pour un grand nombre de grandes marques mondiales de produits de beauté, produits d'hygiène personnelle et produits pour la maison, et Clarion Group (« Clarion »), fabricant de premier plan de produits de beauté et d'hygiène personnelle, ainsi que de boîtes en fer-blanc décoratives de produits pour la maison et de produits alimentaires, ont annoncé aujourd'hui la création d'une nouvelle coentreprise stratégique située en Inde.

L'accord va créer kdc/one Clarion Beauty Pvt Ltd, afin d'accompagner la croissance des propriétaires de marques de beauté et d'hygiène personnelle sur le marché indien en émergence rapide en proposant des solutions hors pair et économiques pour la fabrication d'emballages et l'innovation de formulation conçues pour valoriser l'expérience client. L'accord a été signé à Chennai en Inde, par Sandra Wisniewski, présidente mondiale du département beauté et hygiène personnelle à kdc/one et K N Lakshmanan, président du groupe Clarion.

Cette coentreprise réunit plus de 65 années d'expérience et les atouts combinés des deux entreprises, notamment leurs capacités techniques et de fabrication, la connaissance locale du marché indien, une solide réputation mondiale, un service R et D de pointe et des capacités d'innovation ainsi qu'une expertise en moulage par injection et en métallisation. Ce partenariat couvrira à la fois la fabrication d'emballages pour les produits de maquillage, de soin de la peau et d'hygiène personnelle, et exploitera à la fois les exigences de formulation du marché local de Clarion et l'expertise en formulation et innovation mondiales de kdc/one en Inde.

Au cours des douze mois à venir, ce partenariat va se développer et créer une toute nouvelle usine de fabrication dans la région de Gujarat en Inde, afin de produire des emballages cosmétiques moulés par injection et métallisés.

« Nous sommes ravis de nous allier avec Clarion Group et de combiner nos atouts individuels et collectifs pour permettre aux propriétaires de marques de développer leurs activités mondiales sur le marché indien en plein essor », a déclaré Sandra Wisniewski Présidente mondiale du département beauté et hygiène personnelle à kdc/one. « Nous nous réjouissons de rassembler le design d'emballage sur commande, la qualité et la réputation de développement à la fois de kdc/one et HCT, et de profiter du bilan considérable de Clarion en Inde, de son implantation industrielle hautement stratégique dans l'hygiène personnelle et de son équipe de direction locale pleine d'expérience. »

« Non seulement nos deux entreprises présentent des atouts de fabrication, de formulation et d'emballage complémentaires dans le secteur des produits de beauté et d'hygiène personnelle, mais nous partageons également la détermination de fournir le plus haut niveau d'innovation, de qualité, de service, d'agilité et de respect des réglementations, » a ajouté K N Lakshmanan, Président du Clarion Group. « Nous sommes très enthousiasmés par le potentiel énorme de cette coentreprise et nous pensons qu'ensemble, nous serons le partenaire de choix des propriétaires de marques, et j'en suis convaincu, leur allié de rêve, que ceux-ci soient déjà présents sur le marché indien ou qu'ils cherchent à pénétrer dans cette région, nous les aiderons à réaliser leurs ambitions. »

À propos de kdc/one

L'entreprise kdc/one qui a son siège social à Longueuil, au Québec, est un fournisseur mondial plébiscité de solutions à valeur ajoutée pour de nombreuses marques mondiales de premier plan dans les catégories beauté, hygiène personnelle et produits pour la maison. L'entreprise s'associe étroitement avec des entreprises leaders du secteur des produits de consommation et avec des marques indépendantes très porteuses de la conceptualisation, de la formulation, du design, de l'emballage, et de la fabrication de produits. Les produits novateurs que kdc/one a aidé à développer sont vendus par ses partenaires de marque dans plus de 70 pays du monde.

À propos de Clarion Group

L'entreprise Clarion qui a son siège social à Mumbai, en Inde, est l'un des plus gros fabricants de produits d'hygiène personnelle et de produits pour la maison d'Inde. Clarion propose également des installations de fabrication de marques de distributeurs et exporte ses produits vers les États-Unis, l'Europe et le Moyen-Orient. L'implantation industrielle de Clarion Group couvre des services verticaux aussi divers que la beauté, l'alimentation, les boîtes en fer-blanc et la formation. Dans chacune de ses activités, l'entreprise s'implique pleinement afin de fournir ce qu'elle a de meilleur, sans compromis.

