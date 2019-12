KDC/ONE fusionne avec Groupe HCT

Création d'un chef de file mondial en matière de solutions de fabrication et d'emballage pour l'industrie des produits de beauté et de soins personnels

LONGUEUIL, Québec et LOS ANGELES, 17 décembre 2019 /CNW/ - Knowlton Development Corporation (« KDC/ONE »), un partenaire à valeur ajoutée de premier plan pour des marques de produits de soins de beauté, de santé et de soins personnels, et Groupe HCT (« HCT »), leader mondial novateur offrant des solutions complètes dans la conception, l'ingénierie, la fabrication, la formulation, le remplissage et la logistique de produits cosmétiques, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente définitive visant la création d'un fournisseur principal mondial de solutions de bout en bout pour l'industrie des produits de beauté et de soins personnels.

En tant que solution mondiale, novatrice et unique pour les clients, qu'il s'agisse d'entreprises Fortune 500 ou de marques indépendantes, émergentes et prestigieuses, les deux entreprises collaboreront pour offrir aux clients une gamme élargie de solutions de fabrication et d'emballage. Après la clôture de la transaction, Nicholas Whitley, président et chef de la direction de KDC/ONE, et Tim Thorpe, président et chef de la direction de HCT, continueront à titre de PDG de chaque entreprise.

KDC/ONE a été créée en 2002. Sa croissance s'est faite de manière organique et par l'entremise d'acquisitions. L'entreprise est devenue un innovateur, un formulateur et un fabricant de premier plan qui dessert les secteurs des produits de beauté, des soins personnels et ménagers de prestige. Avec ses 16 usines de fabrication à la fine pointe de la technologie en Amérique du Nord et en Europe, KDC/ONE propose innovation, excellence opérationnelle et rapidité de mise en marché à de nombreuses marques connues et émergentes. En décembre 2018, Cornell Capital, en collaboration avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Investissement Québec (IQ) et HarbourVest Partners LLC (HarbourVest), a acquis KDC/ONE avec comme objectif de stimuler la croissance internationale et d'améliorer les capacités de fabrication de qualité exceptionnelle de l'entreprise. Depuis, KDC/ONE a réalisé trois acquisitions pour continuer à développer ses activités, à acquérir de nouvelles technologies et à prendre de l'envergure à l'échelle mondiale.

HCT a été fondée en 1992 par Chris Thorpe, sa femme Clare et James, leur fils aîné. L'entreprise s'est développée de manière organique pour devenir un chef de file mondial offrant des solutions clés en main complètes pour l'élaboration et la conception de concepts, la fabrication, le remplissage et l'assemblage, ainsi que la logistique et l'exploitation. Avec son siège social à Santa Monica et des bureaux à New York, au New Jersey, à Londres, à Paris, à Hong Kong, en Corée du Sud et à Shanghai, HCT s'associe à plus de 400 clients, notamment des noms parmi les plus emblématiques et des marques de produits de beauté parmi les plus connues dans les segments indie, prestige et de masse.

« Cette transaction transformatrice améliorera la façon dont nous desservons les marques de produits de beauté et de soins personnels partout dans le monde, a déclaré Nicholas Whitley. Notre plateforme intégrée verticalement offrira à l'industrie une véritable solution unique. Grâce au soutien de nos partenaires chez Cornell Capital, ainsi qu'à celui de la CDPQ, d'IQ et de HarbourVest, nous avons été en mesure de bâtir une réputation d'innovateur de haut niveau pour une clientèle élargie. Les conceptions, l'ingénierie et la fabrication à la fine pointe de la technologie, ainsi que la portée mondiale de HCT, nous permettront d'améliorer davantage nos offres de produits et de services afin de mieux répondre aux besoins changeants de nos précieux clients et de les prévoir. »

« KDC/ONE et HCT ont des modèles d'activités très complémentaires et, ensemble, les deux entreprises vont offrir une solution unique à notre clientèle de classe mondiale, » affirme Tim Thorpe. La transaction permettra aux entreprises de tirer parti des relations adjacentes avec les clients, des zones géographiques et des produits. Au nom de ma famille et de toute l'entreprise, je suis fier de tout ce que nous avons accompli et j'ai hâte d'explorer les synergies entre les deux entreprises pour le bénéfice de la clientèle et des employé-e-s. »

« Ensemble, ces entreprises offriront plus de possibilités d'innovation et de croissance dans l'un des sous-secteurs les plus attrayants de l'espace CPG », a déclaré Justine Cheng, présidente du conseil d'administration de KDC/ONE et partenaire à Cornell Capital. « KDC/ONE et HCT ont des équipes de gestion de premier plan et nous nous attendons à ce que les capacités de fabrication de KDC/ONE avec l'expertise en conception d'emballages de HCT permettent à la nouvelle plateforme de mieux servir ses clients à l'échelle mondiale. De plus, la transaction améliorera le profil financier global des entreprises grâce à une diversification accrue et à une augmentation de l'échelle. »

Charles Émond, vice-président exécutif, Québec, Capital-investissement et planification stratégique, à CDPQ a ajouté : « En tant que partenaire de longue date de KDC/ONE, nous sommes heureux de soutenir cette entreprise québécoise alors qu'elle continue de grandir pour devenir un chef de file mondial de l'industrie. Cette transaction positionne fortement KDC/ONE alors qu'elle met en oeuvre sa stratégie d'acquisition et de diversification. »

Le financement de la transaction comprendra un réinvestissement important des capitaux propres de Cornell Capital, ainsi que des autres commanditaires financiers existants et de la direction de HCT. UBS Securities LLC et Jefferies LLC agissent conjointement à titre de principaux arrangeurs pour la transaction, avec UBS comme principal arrangeur de gauche. Les modalités financières spécifiques de la transaction n'ont pas été divulguées. La transaction devrait se conclure au début de 2020 et est soumise aux conditions habituelles de clôture.

Jefferies Group LLC agit à titre de conseiller financier à KDC/ONE et Cornell Capital, et Weil, Gotshal & Manges LLP agit à titre de conseiller juridique. Houlihan Lokey agit à titre de conseiller financier pour HCT et Morgan Lewis & Bockius LLP agit à titre de conseiller juridique.

À propos de KDC/ONE

KDC/ONE est le plus grand innovateur, formulateur et fabricant sur mesure nord-américain qui dessert les secteurs de la beauté de prestige, des soins personnels et des ménages. Établie en 2002, KDC/ONE est basée à Longueuil (Québec) et emploie plus de 5000 employés répartis dans 16 installations de pointe en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en France et en République tchèque. KDC/ONE exploite également deux centres de recherche et de développement de pointe, un à Saddle Brook, au New Jersey et un à Irvine, en Californie. L'entreprise offre l'innovation à fort contenu humain, l'excellence opérationnelle et la rapidité de mise en marché aux marques connues ou indépendantes, émergentes et prestigieuses. Au cours des quatre dernières années, KDC/ONE a connu une croissance rapide grâce à la réussite de huit acquisitions notables, plus récemment en Californie et en Europe avec les acquisitions de Benchmark Cosmetics Laboratories, du groupe ALKOS et des activités de fabrication de Swallowfield plc. Pour en savoir plus, visitez le site www.kdc-one.com.

À propos du groupe HCT

Depuis plus de 25 ans, HCT Group est demeuré un chef de file mondial en matière de fabrication cosmétique, et collabore avec plusieurs des marques de beauté les plus prospères pour créer les produits les plus emblématiques de l'industrie. Fondée en 1992 par Chris Thorpe, sa femme Clare et James, leur fils aîné, HCT offre des solutions clés en main complètes pour l'élaboration et la conception de concepts, la fabrication, le remplissage et l'assemblage, ainsi que la logistique et l'exploitation. Avec son siège social à Santa Monica et ses bureaux à New York, New Jersey, Londres, Paris, Hong Kong, Corée du Sud et Shanghai, HCT s'associe à plus de 400 clients qui composent certains des noms les plus emblématiques et des marques de beauté les plus réussies dans les segments indépendants, de prestige et de grande distribution. Pour en savoir plus, visitez le site www.hctgroup.com.

À propos de Cornell Capital

Cornell Capital LLC est un cabinet d'investissement privé qui adopte une approche d'investissement axée sur la valeur. En partenariat avec des équipes de gestion fortes et entreprenantes, la firme recherche des occasions d'affaires auprès d'entreprises de premier plan dans les secteurs des biens de consommation, des finances et des services industriels/commerciaux. Le fondateur et partenaire principal Henry Cornell, qui a occupé le poste de vice-président de la division bancaire des affaires chez Goldman Sachs avant de fonder Cornell Capital en 2013, dirige une équipe de haute direction chevronnée comptant des décennies d'expérience commune en matière de placements. La société gère actuellement plus de 3,1 milliards de dollars d'actifs et possède des bureaux à New York et à Hong Kong. Pour en savoir plus, visitez le site www.cornellcapllc.com.

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel à long terme qui gère les fonds principalement pour les régimes de retraite et d'assurance publics et parapublics. En date du 30 juin 2018, elle détenait 308,3 milliards de dollars canadiens en actifs nets. En tant que l'un des principaux gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la CDPQ investit à l'échelle mondiale dans les principaux marchés financiers, le capital-investissement, l'infrastructure, l'immobilier et la dette privée. Pour plus d'informations, visitez cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou Linkedin.

