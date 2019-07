KDC/ONE acquiert le Groupe ALKOS

La société élargit sa présence mondiale en s'associant à l'un des leaders de l'industrie des cosmétiques en Europe

Acquisition fondée sur une stratégie de croissance internationale

LONGUEUIL, QC, le 2 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Knowlton Development Corporation, (« KDC/ONE »), un partenaire à valeur ajoutée de premier plan des marques de produits de beauté, de santé et de soins, annonce aujourd'hui l'acquisition du Groupe ALKOS (« ALKOS »), l'un des plus importants fabricants de produits cosmétiques en France. Les conditions financières de cette transaction n'ont pas été divulguées.

Le Groupe ALKOS, dont le siège social se trouve à Paris, regroupe INTER Cosmétiques, SAGAL Cosmétiques et ALKOS Cosmétiques. Il possède un portefeuille de produits innovants et de grande qualité de maquillage, soins, savons parfumés et sticks déodorants « Fabriqués en France ». Il est également le seul fabricant français de crayons cosmétiques. Le Groupe ALKOS sert d'importantes marques internationales. Il emploie plus de 400 employés qui travaillent dans trois usines d'une superficie totalisant plus de 27 000 m2. En acquérant le Groupe ALKOS, KDC/ONE s'adjoint un partenaire de premier plan sur le marché européen et élargit ainsi sa présence mondiale dans le secteur des cosmétiques, une industrie en forte croissance.

« Le Groupe ALKOS est profondément enraciné dans le secteur des cosmétiques et possède une excellente réputation en matière d'innovation et de qualité de produits. Sa vision orientée client fournira à KDC/ONE un accès stratégique au marché européen et à des technologies uniques qui renforceront notre position de leader dans les produits de beauté haut de gamme », a dit Nicholas Whitley, Président et Chef de la Direction de KDC/ONE. « Nous avons hâte de travailler avec l'équipe du Groupe ALKOS ainsi que nos partenaires chez Cornell Capital afin de tirer parti de l'ensemble du portefeuille de produits, diversifier encore plus notre clientèle, et saisir des occasions de synergies commerciales pour le bénéfice de toutes les parties prenantes. »

« Avec KDC/ONE, le Groupe ALKOS aura accès au capital dont il a besoin pour continuer à faire des investissements qui permettront de renforcer sa position stratégique sur le marché », a indiqué Gérard Gieux, propriétaire fondateur du Groupe ALKOS. « Le Groupe ALKOS est enthousiaste à l'idée d'entrer sur de nouveaux marchés et de continuer à offrir des produits de qualité à ses clients actuels et futurs aux côtés d'un partenaire de confiance qui partage ses valeurs dans le but d'assurer sa croissance à long terme. »

Fondé en 2002, KDC/ONE a connu une croissance organique et par le biais d'acquisitions, ce qui lui a permis de devenir le leader en Amérique du Nord de la production de produits de soins, de beauté, de médicaments en vente libre ainsi que de produits domestiques, industriels et d'entretien automobile. En novembre 2018, KDC/ONE s'est associé à Cornell Capital, une société privée de capital investissement ayant des bureaux à New York et Hong Kong, pour développer sa croissance internationale, investir dans l'innovation de produits haut de gamme et renforcer ses capacités de production. L'acquisition du Groupe ALKOS est la plus récente opération de KDC/ONE depuis 2017 après Aromair Fine Fragrance et Northern Labs et s'inscrit dans la poursuite de la stratégie de croissance internationale de l'entreprise qui vise à étendre sa présence géographique et à consolider son leadership mondial.

À propos de KDC/ONE

Fondé en 2002, KDC/ONE est un réseau de fabricants et de concepteurs de formules haut de gamme de maquillage, de soins de la peau, de soins capillaires, de produits pour le bain et le corps, de parfums, de déodorants et de produits de santé ainsi que de produits domestiques, industriels et d'entretien automobile. KDC/ONE offre des solutions qualitatives en matière d'innovation, d'excellence opérationnelle et de mise sur le marché rapide à des entreprises de renom et émergentes dans les secteurs beauté, hygiène et entretien automobile de la côte Est à la côte Ouest. Le siège social de KDC/ONE est situé à Longueuil, au Québec. L'entreprise a connu une croissance rapide grâce à huit acquisitions d'envergure réussies au cours des quatre dernières années, dont plus récemment Aromair Fine Fragrance, Northern Labs et, aujourd'hui, le Groupe ALKOS. Avec le Groupe ALKOS, KDC/ONE exploite maintenant treize installations en Amérique du Nord et en France et emploie plus de 5200 employés talentueux et dévoués.

À propos du Groupe ALKOS

Le Groupe ALKOS a été fondé en 2008 par Gérard Gieux et regroupe aujourd'hui les sociétés INTER Cosmétiques, SAGAL Cosmétiques et ALKOS Cosmétiques. Le groupe ALKOS propose une large gamme de produits « Fabriqués en France » innovants et de grande qualité, pour le maquillage, les soins de la peau, les crayons cosmétiques, les savons parfumés et sticks déodorants, qui servent tous aux grandes marques cosmétiques mondiales. Le Groupe ALKOS, dont le siège social est à Paris, emploie plus de 400 personnes à temps plein sur trois sites français où chaque produit est créé, formulé, fabriqué et assemblé. Pour plus d'informations, visitez le site www.alkos-group.com.

À propos de Cornell Capital

Cornell Capital LLC est une société américaine d'investissement privé comptant 3 milliards de dollars d'actifs en gestion. Ses bureaux se trouvent à New York et Hong Kong. Partenaire d'équipes de direction solides et entrepreneuriales, la société adopte une approche d'investissement axée sur la valeur dans les secteurs financier, industriel et de la consommation. Henry Cornell, fondateur et associé principal et ancien vice-président du conseil de la division des services bancaires d'investissement chez Goldman Sachs, a fondé Cornell Capital en 2013. Il dirige aujourd'hui une équipe de haute direction chevronnée qui possède des décennies d'expérience en investissement. Pour plus d'information, consultez www.cornellcapllc.com.

SOURCE KDC/ONE

Renseignements: Contact Média : KDC/ONE, Valérie Gonzalo, Consultante, Relations Publiques, 514 923-1549, valerie@agocom.ca; ALKOS Group, Florence Lefeuvre, Vice-présidente, Ventes, Marketing et Communication, +33 617 09 49 99, f.lefeuvre@alkos-group.com; Cornell Capital, Jonathan Keehner / Tim Ragones / Kate Clark, Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher, 212 355-4449