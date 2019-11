KDC/ONE acquiert Benchmark Cosmetic Laboratories, Inc.

LONGUEUIL, QC, le 5 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Corporation Développement Knowlton (« KDC/ONE »), un des plus grands partenaires à valeur ajoutée des marques de beauté, de soins de santé et de soins personnels, a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition de la société Benchmark Cosmetic Laboratories, Inc. (« Benchmark »), un leader dans le domaine de la formulation personnalisée pour les marques de beauté prestigieuses établies et émergentes.

KDC/ONE s'engage à améliorer et élargir ses capacités d'innovation afin d'offrir des services de recherche et développement de pointe à ses clients et ses marques partenaires. Ensemble, KDC/ONE et Benchmark offriront une approche exhaustive et multifacettes qui répondra aux besoins des clients en matière de formulation et de production, le tout avec une rapidité et efficacité de commercialisation reconnues. En faisant l'acquisition de Benchmark, KDC/ONE prouve son engagement envers la création et la créativité, à travers son réseau de 16 sites de production, au service de ses marques partenaires. KDC/ONE poursuivra la consolidation de sa position de chef de file mondial dans le domaine de la beauté, des soins personnels et des domaines de spécialité connexes.

Établi à Irvine en Californie, Benchmark est un expert reconnu dans les domaines des soins de la peau, des cheveux et solaires. Benchmark s'associe avec les principaux fournisseurs d'ingrédients pour trouver et tester de nouveaux matériaux en permanence et rester en tête du marché. L'entreprise est dirigée par une entrepreneuse dynamique et visionnaire, Susan Goldsberry, qui l'a fondée en 2007 et s'est entourée d'une équipe de chimistes prolifiques. Mme Goldsberry demeurera présidente de Benchmark sous la direction de KDC/ONE.

Fondé en 2002, KDC/ONE est un fournisseur majeur de solutions intégrées innovantes pour ses clients. Il fournit de l'innovation produit, un soutien à la recherche, de la formulation personnalisée, du traitement par lots, ainsi que des services de montage, d'emballage et d'assurance qualité. KDC/ONE compte près de 5 200 employés répartis dans 16 établissements à la fine pointe de la technologie aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni et en République tchèque. KDC/ONE possède également un laboratoire d'innovation à Saddle Brook, dans le New Jersey, qui tient lieu d'établissement de pointe en matière de recherche et de développement, et de centre de création de produits pour sa vaste clientèle. En novembre 2018, KDC/ONE s'est associée à la société de portefeuille Cornell Capital, une entreprise d'investissement basée à New York et Hong Kong, afin d'accélérer sa stratégie de croissance internationale et d'améliorer la capacité de KDC/ONE à investir dans l'innovation de produits de pointe et des capacités de production de premier ordre.

Nicholas Whitley, président et chef de la direction de KDC/ONE, a déclaré : « Nous accueillons Benchmark dans le réseau KDC/ONE. Elle incarnera notre centre d'innovation de la côte ouest et nous permettra d'améliorer notre capacité à innover, à exceller dans la recherche et dans le développement, et à répondre aux besoins en services de tests en laboratoire de nos clients. Nous partageons avec Benchmark un engagement commun, celui d'offrir des produits innovants de pointe à nos marques partenaires. La collaboration avec Benchmark fera encore augmenter notre potentiel créatif. Grâce à ses compétences, Benchmark vient compléter naturellement le travail du centre d'innovation existant de KDC/ONE. De plus, sa solide réputation en matière de service et d'invention correspond à notre propre engagement envers le développement et l'efficacité de la vitesse de commercialisation. »

« Je suis ravie de rejoindre une entreprise aussi vaste et spécialisée que KDC/ONE, ayant fait ses preuves sur le plan de l'innovation et proposant des services à valeur ajoutée aux marques du monde entier. L'équipe de Benchmark est ravie d'avoir désormais accès à des ressources de calibre mondial et à une plateforme beauté, santé et soins personnels plus large pour mettre à profit nos capacités d'innovation », a déclaré Mme Goldsberry.

À propos de KDC/ONE

KDC/ONE est le plus grand formulateur et fabricant sur mesure de produits d'Amérique du Nord, au service d'entreprises prestigieuses des secteurs de la beauté, de l'hygiène et de l'entretien ménager. Fondé en 2002, et basé à Longueuil au Québec, KDC/ONE emploie plus de 5 000 personnes dans 16 installations d'exploitation à la pointe de la technologie en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en France et en République tchèque. KDC gère également un laboratoire d'innovation de pointe à Saddle Brook dans le New Jersey. L'entreprise offre des solutions qualitatives en matière d'innovation, d'excellence opérationnelle et de mise sur le marché rapide à des entreprises de renom et émergentes. Ces quatre dernières années, le succès de huit importantes acquisitions, dont notamment le Groupe ALKOS en Europe et les opérations de production de Swallowfield Plc, a permis à KDC/ONE de connaître une croissance rapide.

À propos de Benchmark

Basé à Irvine en Californie, Benchmark est un leader dans le domaine de la formulation personnalisée pour des marques de beauté prestigieuses établies et émergentes. Elle a été fondée par l'entrepreneuse Susan Goldsberry et depuis sa création en 2017, elle a rendu possible le succès de nombreuses marques prestigieuses.

À propos de Cornell Capital

Cornell Capital LLC est une société de placement privé qui opère selon une approche axée sur la valeur. En s'associant avec des équipes de direction entrepreneuriales fortes, la société recherche des opportunités dans les secteurs de la consommation, des services financiers et du service industriel/commercial. Henry Cornell, fondateur et associé principal, a aussi été vice-président de la branche de services de banque d'affaires de Goldman Sachs avant de fonder Cornell Capital en 2013. Il mène une équipe de direction principale chevronnée, à l'expérience cumulée considérable dans l'investissement. La société gère actuellement plus de 3,1 milliards de dollars de fonds et a des bureaux à New York et à Hong Kong. Pour plus d'informations, consultez www.cornellcapllc.com.

SOURCE KDC/ONE

