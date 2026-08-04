Kavalan Solist Oloroso Sherry couronné Best of the Best à la TWSC 2026

Kavalan est aussi nommé Meilleure distillerie asiatique de l'année

TAIPEI, 4 août 2026 /CNW/ -- Le Kavalan Solist Oloroso Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky a été nommé meilleur du meilleur single malt à la Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC) 2026, la plus haute distinction de la compétition. L'exploit marque le septième titre de champion du monde de Kavalan à la TWSC, dont quatre honneurs consécutifs.

Kavalan Solist Oloroso Sherry nommé meilleur des meilleurs au TWSC 2026 Le président du groupe King Car, M. YT Lee, reçoit les certificats du prix Best of the Best Single Malt 2026 des mains du président du comité exécutif de la TWSC, Mamoru Tsuchiya.

« Nous sommes honorés de recevoir à nouveau le prix Best of the Best à la TWSC. Nous sommes particulièrement ravis que notre Solist Oloroso Sherry Cask, l'une des expressions les plus emblématiques de Kavalan en Asie, ait mérité cette reconnaissance », déclare M. YT Lee, président du conseil de King Car Group. « Nous remercions la TWSC, nos soutiens au Japon, et notre équipe dévouée d'avoir contribué à faire découvrir le whisky taïwanais au monde. »

La distillerie Kavalan a également été nommée meilleure distillerie asiatique de l'année, une distinction qui renforce encore son excellence. De plus, le Kavalan Concertmaster Vinho Barrique Finish Single Malt Whisky a été intronisé au Temple de la renommée de la TWSC après avoir reçu la reconnaissance Or pendant trois années consécutives. Dans le classement final des dix premiers, Kavalan a décroché six places, dont la première et la deuxième places, aux côtés de deux whiskies écossais et de deux whiskies japonais. Le jury a reconnu la philosophie de production sans compromis de Kavalan, soulignant son engagement envers la qualité.

Ces nouvelles distinctions font suite à la performance la plus élevée jamais enregistrée par Kavalan lors de la TWSC 2026, annoncé en mai, lorsque la distillerie a reçu sept médailles d'or supérieures et 15 médailles d'or dans un large éventail de styles de fûts, y compris le sherry, le madère, le vin, le tourbé et le fini en fûts.

Le single malt qui a remporté le prix Best of the Best à la TWSC 2026

Le sherry Oloroso Solist de Kavalan est vieilli dans des fûts de sherry Oloroso espagnols soigneusement sélectionnés et mis en bouteille à force unique, sans coloration ni filtration par refroidissement. Riche et corsé, il propose des notes superposées de fruits séchés, de noix rôties, de massepain et de vanille, avec des épices chaudes et une touche persistante de café fin.

Les juges de la TWSC l'ont décrit comme « un parfait exemple de vieillissement en fût de sherry », vantant ses arômes multiples de fruits séchés, de cannelle, de clou de girofle, de chocolat et de sherry mûr, ainsi que sa riche douceur, sa complexité équilibrée et sa finale exceptionnellement longue. Un juge a simplement conclu: « Arôme merveilleux, excellent single malt. »

À propos du whisky Kavalan

La distillerie Kavalan, située dans le comté de Yilan, fait figure de pionnière dans l'art du whisky Single Malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, vieilli dans des conditions d'humidité et de chaleur intenses, puise sa source dans les eaux cristallines issues de la fonte des neiges des Snow Mountains et est rehaussé par les brises de la mer et de la montagne. Ces conditions se combinent pour créer l'onctuosité caractéristique de Kavalan. Reprenant l'ancien nom du comté de Yilan, notre distillerie s'appuie sur plus de 45 années de savoir-faire dans la fabrication de whisky sous l'égide de la société mère, le groupe King Car. Nous avons remporté 1 000 médailles d'or dans le cadre des concours les plus disputés du secteur.

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SOURCE Kavalan Whisky

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