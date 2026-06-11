Kavalan fête sa 1 000e médaille d'or : et dévoile son whisky le plus primé

De Taïwan aux quatre coins du globe, Kavalan entame un nouveau chapitre dans l'histoire mondiale du whisky

TAIPEI, Taïwan, le 11 juin 2026 /CNW/ -- Le secret le mieux gardé de Kavalan Whisky est dévoilé alors que le distillateur taïwanais célèbre sa 1 000e médaille d'or, deux décennies après la distillation des premières gouttes du nouveau spiritueux à Taïwan.

Toutefois, son expression la plus primée est probablement l'une des plus discrètes : sa profonde expressivité, dégageant des notes de vanille, de noix de coco, de caramel et de chêne grillé.

Speed Speed « Le whisky Kavalan décroche sa millième médaille d'or et entame un nouveau chapitre dans l'histoire mondiale du whisky. »

« Derrière nos mille médailles se cache une foule d'informations fascinantes, révélant nos whiskies les plus récompensés au fil des ans », déclare le président du conseil de King Car, M. YT Lee.

« Le gagnant pourrait vous surprendre : il s'agit de Solist ex-Bourbon Cask qui s'est imposé comme notre whisky le plus primé de tous les temps. Les juges de l'IWSC lui ont donné des notes quasi parfaites de 98 à 100 et il a été félicité pour sa profondeur et son élégance remarquables. Le Solist Vinho Barrique et le Solist Oloroso Sherry ont décroché les 2e et 3e places. »

Kavalan est largement considéré comme l'une des marques leaders du whisky mondial, la nouvelle catégorie de whisky qui a émergé il y a deux décennies.

Le succès de la distillerie de Taïwan est ancré dans son approche de fabrication unique, qui tire parti du climat subtropical du pays pour accélérer la maturation tout en maintenant un contrôle précis des fûts. Ce procédé crée un style exclusif, à la fois riche et évolutif, défini par le caractère dynamique des fruits tropicaux. Avec une capacité de production annuelle de dix millions de bouteilles, Kavalan est aujourd'hui l'une des plus grandes distilleries de whisky au monde.

Le succès renouvelé de la distillerie aux compétitions les plus respectées au monde souligne sa constance au plus haut niveau, les cinq dernières années comptant en moyenne plus de 100 prix par année. Les whiskies Kavalan sont largement reconnus dans le cadre des concours les plus respectés au monde, notamment l'International Spirits Challenge, l'International Wine & Spirit Competition, les World Whiskies Awards, la San Francisco World Spirits Competition, l'International Whisky Competition, le Beverage Testing Institute, le World Whisky Masters et la Tokyo Whisky & Spirits Competition. En reconnaissance de cette contribution à l'industrie, M. TT Lee, fondateur de King Car Group, et M. YT Lee, président du conseil d'administration, ont été intronisés au Temple de la renommée des World Whiskies Awards en 2018.

Au-delà de la puissance des fûts : l'excellence dans l'ensemble du portefeuille de Kavalan

Sur le total de ses médailles d'or, environ 58 % proviennent des expressions puissantes des fûts et 42 % de productions hors fûts. Bien que les expressions puissantes des fûts de Kavalan mettent en valeur la maîtrise exceptionnelle des fûts de la distillerie, elles mettent aussi en évidence un équilibre subtile qui souligne l'excellence constante dans l'ensemble du portefeuille. Cet exploit soutenu a également permis à Kavalan d'obtenir dix titres de meilleur whisky au monde en seulement 11 ans.

En plus de ses whiskies primés, Kavalan a également gagné une reconnaissance internationale pour son expérience en distillerie, avec plus de 40 trophées consacrés à l'implication des visiteurs, à l'histoire de la marque, à l'innovation et à la durabilité. Ces réalisations reflètent une approche globale de l'excellence qui va bien au-delà de l'esprit lui-même.

De Taïwan au monde entier, Kavalan continue de démontrer que les possibilités en matière de whisky sont bien plus grandes qu'on ne l'avait imaginé.

À propos du whisky Kavalan

La distillerie Kavalan, située dans le comté de Yilan, fait figure de pionnière dans l'art du whisky Single Malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, vieilli dans des conditions d'humidité et de chaleur intenses, puise sa source dans les eaux cristallines issues de la fonte des neiges des Snow Mountains et est rehaussé par les brises de la mer et de la montagne. Ces conditions se combinent pour créer l'onctuosité caractéristique de Kavalan. Reprenant l'ancien nom du comté de Yilan, notre distillerie s'appuie sur plus de 45 années de savoir-faire dans la fabrication de whisky sous l'égide de la société mère, le groupe King Car. Nous avons remporté 1 000 médailles d'or dans le cadre des concours les plus disputés du secteur.

Contact:

Kaitlyn Tsai

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Wendy Wang

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SOURCE Kavalan Whisky

Kaitlyn Tsai, +886(0)2 2365 6551#6807; Wendy Wang, +886(0)2 2365 6551#6819